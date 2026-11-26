JawaPos.com - Liverpool berhasil membawa pulang tiga poin setelah mengalahkan Club Brugge dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Champions, Kamis (26/11). Bermain di Stadion Jan Breydel, Alexander Isak membuka keunggulan tim tamu sebelum Florian Wirtz menggandakan skor pada babak kedua. Isak kemudian memastikan kemenangan Liverpool lewat gol keduanya pada menit ke-82.

Penampilan Isak mendapat pujian khusus dari pelatih Liverpool, Andoni Iraola. Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Iraola menyebut penyerang asal Swedia tersebut sedang berada dalam periode positif dan memberikan pengaruh besar terhadap permainan tim.

"Dia sedang berada dalam momen yang luar biasa saat ini," kata Iraola, dikutip dari ESPN.

Menurut Iraola, Isak tidak hanya berkontribusi melalui gol, tetapi juga membantu Liverpool membangun serangan. Kemampuannya menghubungkan permainan membuat rekan-rekannya lebih mudah menemukan ruang untuk mengembangkan serangan.

"Dia sangat membantu kami dalam membangun serangan, terutama di babak pertama. Kami bisa menemukannya dengan mudah," jelas Iraola.

Iraola juga menyoroti cara Liverpool menghadapi tekanan Club Brugge. Agresivitas tuan rumah membuat Liverpool harus segera mengalirkan bola kepada Isak untuk memanfaatkan ruang di lini pertahanan lawan.

Strategi tersebut berjalan efektif. Isak beberapa kali mendapatkan kesempatan menghadapi bek lawan dalam situasi satu lawan satu.

"Mengingat cara mereka melakukan tekanan, kami harus segera mengoper bola kepadanya, dan kami tahu akan ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Mereka membiarkannya berhadapan satu lawan satu dengan bek tengah, dan di salah satu momen itu, ia menuntaskan pertandingan," lanjut Iraola.

Isak Puas dengan Kemenangan Liverpool Isak juga merasa puas dengan hasil pertandingan tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu menyebut kemenangan tandang di Belgia sebagai hasil sempurna bagi Liverpool, meski pertandingan tidak berjalan mudah sejak awal.

"Menurut saya, ini kemenangan tandang yang sempurna," kata Isak kepada TNT Sports.

Isak mengakui Liverpool sempat menghadapi kesulitan sebelum berhasil mencetak gol kedua. Club Brugge mampu memberikan perlawanan dan membuat pertandingan tetap berjalan sengit.

Meski demikian, Isak merasa kondisinya semakin baik. Ia juga menilai perkembangan tim menjadi hal yang lebih penting setelah Liverpool berhasil mengamankan kemenangan.

"Selalu sulit untuk mengatakan secara pasti di mana posisi Anda dan seberapa bagus performa Anda. Namun, saya bisa mengatakan bahwa saya berada dalam kondisi yang baik dan yang paling penting, tim juga berada dalam kondisi yang baik. Mudah-mudahan, semuanya bisa menjadi lebih baik dari sini," ujarnya.

Lebih lanjut, Isak menilai lini serang Liverpool mulai menemukan kombinasi permainan yang semakin efektif. Menurutnya, tim memiliki banyak pilihan untuk membangun serangan sehingga pemain yang masuk ke lapangan tetap mampu memberikan ancaman kepada lawan.

"Secara umum, lini serang mulai menemukan kecocokannya. Kami memiliki banyak kombinasi berbeda dan siapa pun yang masuk ke lapangan, kami tetap mempunyai lini serang yang berbahaya. Rasanya menyenangkan," kata Isak.