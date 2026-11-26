JawaPos.com – FC Red Bull Salzburg akan menjamu FC Ararat-Armenia dalam lanjutan matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Red Bull Arena, Austria, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Salzburg memiliki peluang lebih besar untuk mengamankan tiga poin. Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, wakil Austria tersebut juga memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan Ararat-Armenia sepanjang kompetisi musim ini.

Kedua tim saat ini sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Salzburg menempati peringkat ke-26 dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Ararat-Armenia masih berada di posisi juru kunci atau peringkat ke-36. Wakil Armenia tersebut belum mendapatkan poin setelah menelan empat kekalahan beruntun.

Perbedaan juga terlihat dari catatan pertahanan kedua tim. Salzburg sudah kebobolan delapan gol dan mencetak tiga gol. Adapun Ararat-Armenia telah kemasukan 14 gol serta mampu mencetak empat gol.

Situasi tersebut membuat Salzburg memiliki kesempatan untuk memanfaatkan kelemahan lini belakang lawannya. Kemenangan menjadi target penting bagi skuad asuhan Danny Röhl agar bisa mendekati zona 24 besar yang menjadi batas kelolosan ke babak playoff.

Salzburg Incar Kebangkitan di Kandang Meski lebih diunggulkan, Salzburg tetap perlu memperbaiki penampilannya. Mereka baru saja menelan kekalahan tipis 0-1 dari Austria Wien di kompetisi domestik.

Di Liga Europa, performa Salzburg juga belum konsisten. Setelah mengawali kompetisi dengan kemenangan 1-0 atas Levski Sofia, mereka bermain imbang 2-2 melawan Celje. Dua pertandingan berikutnya berakhir dengan kekalahan, masing-masing 0-4 dari AC Milan dan 0-2 dari Anderlecht.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa Salzburg masih memiliki pekerjaan rumah, terutama di sektor pertahanan. Mereka sudah kebobolan delapan gol dalam empat pertandingan fase liga.

Meski demikian, Salzburg memiliki modal positif ketika bermain di kandang. Mereka berhasil memenangkan enam dari tujuh pertandingan kandang terakhir di berbagai kompetisi.

Salzburg diperkirakan akan mengandalkan kecepatan permainan dan tekanan sejak menit awal. Karim Konaté bisa menjadi salah satu tumpuan di lini depan, dengan dukungan pemain seperti Jesper Lindstrøm dan Yorbe Vertessen.

Kombinasi tersebut berpotensi merepotkan pertahanan tim tamu apabila Salzburg mampu menjaga intensitas serangan. Lindstrøm juga sedang menunjukkan kontribusi positif setelah terlibat dalam empat gol dari empat penampilan terakhirnya sebagai starter.

Ararat-Armenia Punya Modal dari Kompetisi Domestik Di sisi lain, Ararat-Armenia datang dengan modal cukup baik dari kompetisi domestik. Mereka berhasil mengalahkan Gandzasar dan FC Noah, serta meraih kemenangan 2-1 atas FC Van pada pertandingan terakhir sebelum bertandang ke Austria.

Namun, performa tersebut belum bisa mereka bawa secara konsisten ke kompetisi Eropa. Empat kekalahan yang sudah dialami memperlihatkan bahwa Ararat-Armenia masih kesulitan menghadapi lawan dengan kualitas permainan lebih tinggi.

Mereka juga memiliki pekerjaan rumah di sektor pertahanan. Dalam empat pertandingan Liga Europa, Ararat-Armenia selalu kebobolan setidaknya tiga gol. Kekalahan dari Sparta Praha, Jagiellonia, AZ Alkmaar, dan Torreense menjadi gambaran persoalan yang harus segera diperbaiki.

Menghadapi Salzburg, tim asuhan Tulipa kemungkinan akan bermain lebih rapat dan menunggu kesempatan melalui serangan balik. Strategi tersebut bisa memberikan ancaman apabila Salzburg terlalu banyak meninggalkan ruang di lini belakang.

Ararat-Armenia juga tidak bisa menurunkan kiper João Bravim karena menjalani hukuman larangan bermain. Arman Nersesyan diperkirakan akan mengisi posisi di bawah mistar gawang.

Pertandingan ini menjadi pertemuan pertama bagi kedua klub di kompetisi resmi UEFA. Belum adanya catatan head-to-head membuat kedua tim akan memulai duel dengan pendekatan masing-masing.

Melihat kualitas skuad, pengalaman di kompetisi Eropa, serta keuntungan bermain di kandang, Salzburg lebih layak diunggulkan. Ararat-Armenia tetap berpeluang memberikan perlawanan, tetapi rapuhnya pertahanan mereka bisa menjadi masalah besar sepanjang pertandingan.