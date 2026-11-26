JawaPos.com – Bayer Leverkusen akan menghadapi tantangan dari Dinamo Zagreb dalam lanjutan matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Maksimir, Zagreb, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang finis di delapan besar klasemen fase liga. Leverkusen saat ini menempati peringkat ketujuh dengan koleksi sembilan poin dari empat pertandingan. Sementara itu, Dinamo Zagreb berada tepat di bawahnya, yakni posisi kesembilan dengan tujuh poin.

Leverkusen datang dengan catatan tiga kemenangan dan satu kekalahan. Kekalahan tersebut mereka alami ketika menghadapi Marseille pada pertandingan sebelumnya di Liga Europa.

Meski demikian, tim asuhan Carles Martínez Novell mampu bangkit di kompetisi domestik dengan mengalahkan FC Köln 2-1 dan Paderborn 4-0.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Leverkusen sebelum bertandang ke Kroasia. Mereka juga memiliki catatan produktivitas yang cukup baik di kompetisi Eropa musim ini dengan torehan delapan gol dan hanya sekali kebobolan.

Dinamo Zagreb Bangkit di Bawah Jerko Leko Di sisi lain, Dinamo Zagreb sedang berada dalam tren positif sejak ditangani Jerko Leko. Pelatih tersebut berhasil membawa timnya meraih tiga kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Salah satu hasil penting adalah kemenangan 2-0 atas Sunderland pada pertandingan Liga Europa, 5 November lalu. Luka Stojkovic mencetak gol pembuka, sebelum Dion Beljo menggandakan keunggulan Dinamo.

Dinamo kemudian melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Varazdin 3-1 dan Istra 1961 dengan skor 3-2. Rentetan hasil tersebut membuat kepercayaan diri tuan rumah meningkat menjelang pertandingan melawan Leverkusen.

Bermain di Stadion Maksimir juga menjadi keuntungan tersendiri bagi Dinamo. Mereka memiliki dukungan suporter yang bisa menambah motivasi untuk mengimbangi kualitas lawannya.

Dari sisi pemain, Dinamo Zagreb memiliki Dion Beljo yang sedang tampil tajam. Penyerang tersebut sudah mengoleksi empat gol dari tiga penampilan di Liga Europa musim ini.

Ketajamannya bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan Leverkusen. Beljo juga memiliki dukungan dari Luka Stojkovic yang mampu memberikan kreativitas sekaligus membantu membangun serangan.

Leverkusen Incar Kebangkitan di Eropa Sementara itu, Bayer Leverkusen berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah kalah 0-1 dari Marseille pada pertandingan sebelumnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil negatif pertama mereka setelah mengawali fase liga dengan tiga kemenangan beruntun.

Die Werkself sebelumnya mengalahkan Celje 2-0, Lech Poznań 4-0, dan OFI Crete 2-0. Mereka bahkan mampu menjaga gawang tetap bersih dalam tiga pertandingan tersebut.

Produktivitas Leverkusen juga terlihat di kompetisi domestik. Kemenangan 4-0 atas Paderborn menjadi salah satu hasil penting, terutama bagi Afonso Moreira yang mencetak dua gol dan menyumbangkan satu assist.

Sementara itu, Leverkusen akan mengandalkan Patrik Schick sebagai ujung tombak. Pergerakannya akan didukung sejumlah pemain seperti Malik Tillman, Nathan Tella, dan Afonso Moreira.

Secara permainan, Leverkusen diperkirakan lebih banyak menguasai bola dan mencoba membangun serangan melalui Aleix García serta Robert Andrich. Kecepatan pemain sayap mereka bisa dimanfaatkan untuk membuka ruang di pertahanan Dinamo.

Kondisi Pemain Kedua Tim Kedua tim diperkirakan tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Dinamo Zagreb kehilangan Scott McKenna dan Robert Mudražija karena cedera.

Absennya McKenna membuat tuan rumah harus mencari alternatif di lini pertahanan. Niko Galešić dan Sergi Domínguez berpeluang menjadi pilihan untuk mengisi posisi bek tengah.

Adapun Leverkusen harus bermain tanpa Martin Terrier dan Kennet Eichhorn. Sementara itu, Guéla Doué berpeluang kembali masuk skuad setelah pulih dari cedera betis.

Kondisi tersebut bisa menjadi tambahan pilihan bagi Carles Martínez Novell, terutama untuk memperkuat sektor pertahanan kanan.

Dinamo kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat. Dion Beljo bisa menjadi pembeda apabila mendapatkan ruang di sekitar kotak penalti.

Melihat kualitas skuad, produktivitas gol, serta pengalaman bermain di level Eropa, Bayer Leverkusen sedikit lebih diunggulkan. Meski begitu, performa kandang Dinamo Zagreb dan tren positif mereka di bawah Jerko Leko membuat pertandingan ini berpotensi berjalan ketat.