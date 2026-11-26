JawaPos.com – Ajax akan menjamu FC Thun pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Tuan rumah memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi wakil Swiss tersebut. Ajax sedang berada dalam tren positif setelah melewati tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi tanpa kekalahan. Mereka mencatat enam kemenangan dan satu hasil imbang.

Kondisi tersebut membuat Ajax lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin. Terlebih, mereka akan bermain di hadapan pendukung sendiri dan memiliki kualitas skuad yang lebih baik di atas kertas.

Pada pertandingan terakhir, Ajax tampil meyakinkan ketika mengalahkan ADO Den Haag dengan skor 3-0 dalam lanjutan Eredivisie, Minggu (22/11/2026). Davy Klaassen mencetak dua gol, sedangkan satu gol lainnya disumbangkan Jorthy Mokio.

Sementara di kompetisi Eropa, klub berjuluk De Godenzonen (Si Anak Tuhan) itu juga menunjukkan ketajamannya setelah membantai FC Midtjylland 6-1. Mereka sebelumnya turut mengamankan kemenangan 2-0 atas Atalanta.

Meski demikian, Ajax sempat mengawali perjalanan di Conference League dengan kekalahan 1-2 dari Hajduk Split. Dua kemenangan berikutnya membuat mereka kini mengoleksi enam poin dari tiga pertandingan.

Hasil positif tersebut menjadi modal penting bagi Ajax untuk melanjutkan persaingan di papan atas klasemen fase liga. Kemenangan atas FC Thun bisa memperbesar peluang mereka menembus delapan besar dan mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar.

Meski demikian, Ajax tetap harus menjaga fokus. Pasalnya, mereka sudah ditunggu pertandingan penting melawan Feyenoord dalam laga klasik Belanda pada Minggu (29/11/2026).

Situasi ini membuat pelatih Míchel Sánchez perlu mengatur kondisi pemain agar timnya tetap tampil kompetitif tanpa mengabaikan agenda berikutnya.

FC Thun Berusaha Bangkit Di sisi lain, FC Thun datang dengan motivasi untuk mencuri poin. Tim berjuluk Die Oberländer tersebut baru mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan fase liga setelah mengalahkan Hearts dengan skor 3-1.

Namun, performa mereka belum sepenuhnya stabil. FC Thun baru saja menelan kekalahan 2-3 dari Young Boys dalam kompetisi domestik. Sebelumnya, mereka juga bermain imbang melawan Basel.

Hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah sebelum menghadapi lawan sekelas Ajax. Terlebih, FC Thun memiliki catatan pertahanan yang kurang meyakinkan setelah kebobolan dalam 13 pertandingan kompetitif secara beruntun.

Meski berstatus tim tamu, FC Thun diperkirakan tidak akan bermain hanya untuk bertahan. Mereka memiliki kepentingan untuk memperbaiki posisi di klasemen dan membutuhkan hasil positif dari pertandingan ini.

Ajax kemungkinan tetap mengandalkan permainan menyerang dengan penguasaan bola sebagai salah satu kekuatan utama. Tolu Arokodare menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan karena sudah terlibat langsung dalam lima gol Ajax di Conference League musim ini.

Sementara FC Thun perlu tampil disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan tuan rumah. Kesalahan dalam mengantisipasi pergerakan pemain Ajax berpotensi menjadi masalah sepanjang pertandingan.

Kondisi Pemain dan Perkiraan Susunan Ajax dipastikan tidak bisa diperkuat Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Viktor Tsygankov karena cedera. Selain itu, Yves Bissouma tidak dapat tampil karena tidak terdaftar dalam skuad Ajax untuk kompetisi Eropa.

Míchel masih memiliki sejumlah opsi untuk mengisi lini tengah dan depan. Sofyan Amrabat berpeluang membantu menjaga keseimbangan permainan, sedangkan Davy Klaassen dan Oscar Gloukh bisa menjadi bagian penting dalam membangun serangan.

Tolu Arokodare diperkirakan tetap menjadi pilihan utama di posisi penyerang. Ia memiliki kontribusi cukup besar dalam perjalanan Ajax di Conference League musim ini.

Di kubu FC Thun, Genis Montolio dan Fabio Saiz masih menjalani pemulihan cedera lutut jangka panjang. Furkan Dursun dan Mattias Kait juga diperkirakan belum bisa tampil setelah melewatkan pertandingan melawan Young Boys.

FC Thun kemungkinan menggunakan formasi 4-4-2 dengan Niklas Steffen sebagai penjaga gawang. Noah Christoffersson dan Brighton Labeau berpeluang menjadi duet di lini depan.

Sementara Ajax diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1. Marc-André ter Stegen berpeluang mengawal gawang, dengan Tolu Arokodare sebagai ujung tombak.

Melihat perbedaan kualitas skuad, tren performa, serta keuntungan bermain di kandang, Ajax memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan.

FC Thun tetap berpotensi memberikan perlawanan, tetapi menjaga konsistensi selama 90 menit di markas Ajax bukan perkara mudah. Apalagi, tuan rumah memiliki produktivitas serangan yang cukup baik dalam beberapa pertandingan terakhir.