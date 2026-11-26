JawaPos.com – Royale Union Saint-Gilloise akan menjamu Lech Poznań pada matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Duel ini dijadwalkan berlangsung di King Power at Den Dreef Stadion, Leuven, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Union SG lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini. Performa konsisten sepanjang musim serta posisi mereka di papan atas klasemen menjadi modal penting untuk menghadapi wakil Polandia tersebut.

Kedua tim sebenarnya memiliki catatan cukup baik di kompetisi domestik. Union SG bersaing di papan atas Belgian Pro League, sedangkan Lech Poznań juga menjadi salah satu kekuatan utama di Ekstraklasa Polandia. Namun, performa keduanya di kompetisi Eropa menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok.

Union SG saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 10 poin dari empat pertandingan. Mereka belum terkalahkan setelah mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.

Sementara itu, Lech Poznań masih tertahan di peringkat ke-35 dengan satu poin. Dari empat pertandingan yang sudah dijalani, mereka belum meraih kemenangan, dengan catatan satu hasil imbang dan tiga kekalahan.

Lini pertahanan menjadi persoalan utama setelah kebobolan 12 gol dan hanya mampu mencetak dua gol. Catatan tersebut membuat Lech menjadi salah satu tim dengan performa terburuk di fase liga sejauh ini.

Union SG Sedang dalam Tren Positif Perbedaan performa tersebut membuat Union SG memiliki kepercayaan diri lebih tinggi menjelang pertandingan. Apalagi, mereka juga sedang menjaga konsistensi di kompetisi domestik.

Pada pertandingan terakhir liga, Union SG berhasil mengalahkan KV Kortrijk dengan skor 1-0 pada 22 November 2026. Sebelumnya, mereka juga menundukkan KRC Genk dengan skor 2-1.

Tim asuhan David Hubert bahkan tercatat tidak terkalahkan dalam 16 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Mereka juga sedang membukukan tujuh kemenangan beruntun menjelang duel melawan Lech Poznań.

Di Liga Europa, Union SG mengawali perjalanan dengan kemenangan 3-0 atas Viktoria Plzeň. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Real Sociedad, sebelum menang 4-0 atas Hapoel Be'er Sheva dan 2-1 atas Celta Vigo.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Union SG mampu menjaga konsistensi meski menghadapi lawan dengan kualitas berbeda. Mereka juga memiliki produktivitas serangan yang cukup baik dengan koleksi 10 gol dari empat pertandingan.

Lech Poznań Masih Kesulitan di Eropa Di sisi lain, Lech Poznań sebenarnya memiliki performa yang cukup baik di kompetisi domestik. Mereka berada di papan atas Ekstraklasa dan mampu bersaing dalam perebutan posisi teratas.

Namun, hasil positif di liga domestik belum sepenuhnya menjawab masalah mereka ketika menghadapi lawan-lawan Eropa.

Lech mengawali fase liga dengan kekalahan 0-4 dari Crystal Palace dan Bayer Leverkusen. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Sunderland sebelum kembali kalah 1-3 dari Benfica.

Kekalahan dari Benfica pada pertandingan sebelumnya menjadi salah satu gambaran kesulitan Lech dalam menjaga keseimbangan permainan. Mereka masih sering memberikan ruang kepada lawan, terutama ketika menghadapi serangan cepat.

Union SG diperkirakan akan memanfaatkan kelemahan tersebut. Dengan pendekatan permainan yang mengandalkan formasi tiga bek dan transisi cepat, tim tuan rumah berpeluang menekan pertahanan Lech sejak awal pertandingan.

Kondisi Pemain dan Perkiraan Susunan Union SG kemungkinan tidak bisa diperkuat Mateo Biondic dan Kevin Mac Allister karena cedera. Mac Allister bahkan dipastikan menepi hingga akhir musim akibat cedera ligamen lutut.

Relebohile Mofokeng bisa menjadi salah satu pemain penting dalam membangun serangan Union SG. Kreativitas dan pergerakannya di area depan diharapkan mampu membuka ruang bagi Raul Florucz untuk mendapatkan peluang mencetak gol.

Sementara itu, Lech Poznań menghadapi persoalan lebih besar terkait ketersediaan pemain. Mateusz Pruchniewski, Ali Gholizadeh, Alex Douglas, dan João Moutinho masuk dalam daftar pemain yang tidak bisa diandalkan.

Patrik Wålemark, Pablo Rodríguez, dan Mikael Ishak juga mengalami masalah kebugaran. Kondisi tersebut berpotensi membatasi pilihan pelatih Niels Frederiksen, terutama untuk sektor serangan.

Lech masih memiliki ancaman melalui Yannick Agnero, Leo Bengtsson, dan Luis Palma. Ketiganya bisa memberikan masalah bagi pertahanan Union SG apabila mendapatkan ruang untuk mengembangkan serangan.

Meski demikian, Lech harus bermain lebih disiplin jika ingin membawa pulang hasil positif. Terlalu banyak memberikan ruang kepada tuan rumah bisa menjadi masalah besar, mengingat Union SG memiliki kemampuan memanfaatkan kesalahan lawan.

Bermain di King Power at Den Dreef Stadion memang bukan keuntungan kandang yang sepenuhnya ideal bagi Union SG. Namun, hal tersebut diperkirakan tidak banyak mengubah peta kekuatan kedua tim berdasarkan performa mereka sejauh ini.

Melihat perbedaan hasil di kompetisi Eropa, Union SG lebih layak diunggulkan. Lech Poznań tetap berpeluang mencetak gol, tetapi konsistensi permainan tuan rumah menjadi faktor yang bisa menentukan hasil akhir.