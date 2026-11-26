JawaPos.com – KF Egnatia akan menjamu Lincoln Red Imps FC dalam lanjutan matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Arena Kombëtare, Tirana, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya. Egnatia akan mengandalkan keuntungan bermain di kandang sendiri, sedangkan Lincoln Red Imps datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan sejumlah hasil positif dalam beberapa pertandingan terakhir.

Jika melihat klasemen sementara fase liga, persaingan kedua tim masih cukup ketat. Egnatia menempati peringkat ke-26 dengan koleksi dua poin dari tiga pertandingan. Mereka belum meraih kemenangan setelah mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Di sisi lain, Lincoln Red Imps berada di posisi ke-22 dengan tiga poin. Wakil Gibraltar tersebut sudah mengantongi satu kemenangan, tetapi juga menelan dua kekalahan.

Tambahan tiga poin dalam pertandingan ini tentu penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi mereka. Apalagi, persaingan menuju zona lolos ke fase berikutnya masih terbuka.

Egnatia Andalkan Keuntungan Kandang Egnatia memang baru saja mendapatkan hasil kurang memuaskan di kompetisi domestik setelah kalah 0-1 dari Skënderbeu. Namun, mereka tetap memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi pertandingan ini.

Tim asal Albania tersebut tampil cukup kompetitif dalam tiga pertandingan awal fase liga. Egnatia bermain imbang 1-1 melawan Midtjylland dan Aarhus, sebelum kalah 0-2 dari Universitatea Craiova.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Egnatia masih perlu meningkatkan efektivitas serangan. Mereka baru mencetak dua gol dalam tiga pertandingan dan belum mampu mengamankan kemenangan.

Meski demikian, bermain di kandang sendiri bisa menjadi keuntungan penting. Egnatia tentu berharap dukungan suporter membantu mereka tampil lebih agresif dan memanfaatkan peluang dengan lebih baik.

Lincoln Red Imps Datang dengan Modal Positif Di sisi lain, Lincoln Red Imps sedang berada dalam tren positif. Mereka tercatat meraih lima kemenangan beruntun dalam catatan performa terbaru di berbagai kompetisi.

Salah satu hasil penting mereka adalah kemenangan 1-0 atas Hajduk Split pada pertandingan fase liga Conference League sebelumnya. Hasil tersebut menjadi modal berharga karena Lincoln Red Imps berhasil mengamankan kemenangan sekaligus mencatatkan clean sheet.

Sebelum mengalahkan Hajduk Split, wakil Gibraltar tersebut kalah 1-2 dari Brann dan 1-4 ketika menghadapi Twente. Kemenangan atas klub Kroasia itu menjadi hasil positif pertama mereka di fase liga musim ini.

Pasukan Juanma Pavón diperkirakan akan mencoba bermain disiplin dengan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat. Manu Toledano menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan karena memiliki kontribusi penting di lini depan.

Namun, catatan tandang Lincoln Red Imps di kompetisi Eropa masih menjadi pekerjaan rumah. Mereka perlu menjaga konsentrasi pertahanan agar tidak memberikan ruang bagi Egnatia untuk mengembangkan permainan.

Kondisi Pemain Kedua Tim Egnatia harus kehilangan Eneo Bitri yang menjalani hukuman skorsing. Absennya bek tengah tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan pertahanan tuan rumah.

Selain Bitri, Soumaila Bakayoko juga masuk daftar pemain yang mengalami cedera. Kondisi tersebut membuat Egnatia harus mengatur komposisi pemain dengan cermat.

Sementara itu, Lincoln Red Imps tidak memiliki daftar pemain absen yang terkonfirmasi secara luas menjelang pertandingan. Ethan Jolley sempat tercatat mengalami masalah pada kaki dan statusnya masih diragukan.

Dalam pertandingan ini, Egnatia diperkirakan menggunakan formasi 3-5-2 dengan mengandalkan Alessandro Albanese dan Daniel Adjessa di lini depan. Sementara Lincoln Red Imps kemungkinan tampil dengan skema 4-3-3 yang memberikan keleluasaan kepada pemain sayap untuk melakukan serangan balik.

Melihat performa kandang Egnatia dan catatan tandang lawannya, tuan rumah sedikit lebih diunggulkan. Namun, tren positif Lincoln Red Imps membuat pertandingan ini berpotensi berjalan ketat.

Egnatia diprediksi mampu memanfaatkan dukungan suporter untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Jika lebih efektif dalam penyelesaian akhir, mereka memiliki peluang mengamankan kemenangan.