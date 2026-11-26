JawaPos.com – AS Monaco akan menghadapi ujian dari Heart of Midlothian dalam lanjutan matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan ini berlangsung di Tynecastle Park, Edinburgh, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Hearts baru saja mendapatkan suntikan kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar 8-0 atas Dundee di kompetisi domestik. Sementara itu, Monaco masih mencari konsistensi di Ligue 1, tetapi memiliki catatan impresif selama tampil di kompetisi Eropa musim ini.

Monaco berhasil menyapu bersih tiga pertandingan pertama fase liga Conference League. Tim asal Prancis tersebut mengoleksi sembilan poin, mencetak tujuh gol, dan hanya sekali kebobolan.

Catatan itu menempatkan Monaco di peringkat keempat klasemen sementara. Mereka berpeluang memperbesar kesempatan lolos ke babak berikutnya jika mampu kembali meraih kemenangan.

Sebaliknya, perjalanan Hearts di kompetisi Eropa belum berjalan sesuai harapan. Klub asal Skotlandia itu baru mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan, hasil dari satu kali imbang dan dua kekalahan.

Hearts bermain imbang 1-1 melawan Nordsjaelland, kemudian kalah 0-2 dari Trabzonspor dan 1-3 ketika menghadapi FC Thun. Mereka kini menempati peringkat ke-32 klasemen sementara.

Kemenangan 8-0 atas Dundee pada 21 November bisa menjadi modal penting bagi Hearts. Dukungan suporter di Tynecastle Park juga berpotensi memberikan energi tambahan bagi pasukan Wouter Vrancken untuk memberikan perlawanan kepada Monaco.

Monaco Lebih Konsisten di Eropa Meski memiliki catatan sempurna di Conference League, Monaco tidak sedang berada dalam kondisi terbaik di kompetisi domestik. Mereka sudah melewati enam pertandingan Ligue 1 tanpa kemenangan dan menempati posisi kedelapan klasemen.

Hasil imbang 1-1 melawan Auxerre pada 21 November menjadi salah satu gambaran kesulitan Monaco menjaga konsistensi. Karena itu, pertandingan melawan Hearts juga menjadi kesempatan bagi tim asuhan Filipe Luís untuk kembali mendapatkan momentum.

Dari sisi permainan, Monaco memiliki keunggulan dari segi kualitas individu dan organisasi tim. Kehadiran Denis Zakaria dan Lamine Camara di lini tengah bisa membantu tim tamu mengontrol pertandingan sekaligus memutus serangan Hearts.

Takumi Minamino juga berpotensi menjadi pemain penting melalui pergerakannya di belakang penyerang. Kecepatan Matthis Abline dan kemampuan Folarin Balogun dalam memanfaatkan ruang dapat menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Kondisi Pemain Kedua Tim Hearts masih menghadapi persoalan ketersediaan pemain. Craig Halkett, Stephen Kingsley, Harry Milne, Malachi Fagan-Walcott, Oisin McEntee, dan Tómas Magnússon termasuk dalam daftar pemain yang tidak bisa diandalkan.

Namun, Blair Spittal menjadi kabar positif bagi tuan rumah setelah kembali masuk skuad Eropa. Meski demikian, ia diperkirakan belum tentu langsung tampil sebagai starter.

Di kubu Monaco, Aleksandr Golovin, Ansu Fati, dan Stanis Idumbo masih belum tersedia. Sementara itu, kondisi Mohammed Salisu dan Paris Brunner masih harus dipantau setelah keduanya mengalami masalah kebugaran dalam sesi latihan.

Folarin Balogun menjadi salah satu opsi penting di lini depan Monaco. Ia juga masuk dalam daftar pemain yang disiapkan untuk pertandingan ini.

Hearts kemungkinan akan mencoba mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Namun, pendekatan tersebut juga menyimpan risiko apabila Monaco mampu memanfaatkan ruang di belakang barisan pertahanan.

Melihat perbandingan performa kedua tim di Conference League, AS Monaco lebih layak diunggulkan. Meski bermain di kandang lawan, wakil Prancis tersebut memiliki modal yang cukup untuk membawa pulang tiga poin.