JawaPos.com – Getafe CF akan menghadapi Iberia 1999 Tbilisi dalam lanjutan matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Mikheil Meskhi Stadium, Tbilisi, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase berikutnya. Pasalnya, Iberia 1999 dan Getafe belum berhasil meraih tiga poin dari tiga pertandingan yang sudah dimainkan.

Berdasarkan klasemen sementara, Iberia 1999 menempati peringkat ke-29 dengan koleksi satu poin. Sementara itu, Getafe berada dua posisi di bawahnya, tepatnya di urutan ke-31, dengan jumlah poin yang sama.

Situasi tersebut membuat pertandingan ini cukup penting bagi kedua kesebelasan. Kemenangan akan membuka peluang mereka untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga asa bertahan di kompetisi Eropa.

Iberia 1999 Punya Modal Positif

Iberia 1999, yang sebelumnya dikenal sebagai Saburtalo Tbilisi, memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Wakil Georgia tersebut baru saja meraih kemenangan 1-0 atas Samgurali Tskaltubo dalam kompetisi domestik pada 21 November lalu.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi tuan rumah. Mereka tentu berharap performa positif itu bisa terbawa ketika menghadapi wakil Spanyol.

Meski begitu, catatan Iberia 1999 di kompetisi Eropa masih perlu diperbaiki. Mereka belum mampu meraih kemenangan dalam tiga pertandingan fase liga musim ini.

Pada laga pembuka, Iberia takluk 0-2 dari Sint-Truidense. Mereka kemudian bermain imbang 1-1 melawan Mjällby sebelum kembali menelan kekalahan 1-2 dari FC Copenhagen.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa tuan rumah masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam menjaga konsistensi permainan ketika menghadapi lawan dengan pengalaman lebih besar di kompetisi Eropa.

Getafe dalam Tekanan

Di sisi lain, Getafe justru datang dengan kondisi kurang meyakinkan. Tim asuhan José Bordalás tersebut menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi.

Mereka sebelumnya kalah 2-5 dari FC Lugano dan 0-1 ketika menghadapi Brighton di Liga Konferensi. Hasil paling mengecewakan datang saat Getafe dihajar Atlético Madrid dengan skor 0-3 dalam lanjutan kompetisi domestik pada 22 November 2026.

Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Bordalás. Getafe harus segera memperbaiki performa jika tidak ingin kembali kehilangan poin di kompetisi Eropa.

Dalam tiga pertandingan fase liga, Getafe baru mengumpulkan satu poin. Mereka mengawali kompetisi dengan hasil imbang 1-1 melawan Universitatea Craiova, kemudian kalah dari Lugano dan Brighton.

Produktivitas gol juga menjadi perhatian. Getafe baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan tujuh kali dalam tiga pertandingan tersebut.

Kondisi Pemain Kedua Tim

Dari sisi komposisi pemain, Iberia 1999 harus kehilangan Giorgi Tabatadze, Andria Bartishvili, dan Iuri Tabatadze akibat cedera.

Amiran Dzagania menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan. Penyerang berusia 25 tahun itu merupakan salah satu pencetak gol utama Iberia 1999 sepanjang musim ini. Selain itu, Jemali-Giorgi Jinjolava juga berpotensi memberikan ancaman dari lini serang.

Sementara itu, Getafe tidak bisa diperkuat Juanmi, Christantus Uche, dan Sebastián Boselli karena cedera. Namun, Nemanja Gudelj sudah bisa kembali bermain setelah menjalani hukuman skorsing di kompetisi domestik.

Getafe kemungkinan tetap mengandalkan pengalaman para pemainnya untuk mengendalikan pertandingan. Mereka memiliki kualitas individu yang cukup untuk memberikan ancaman, meskipun performa belakangan ini belum menunjukkan konsistensi.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat. Getafe memang memiliki keunggulan dari segi pengalaman dan kualitas pemain, tetapi performa mereka belakangan ini belum meyakinkan.

Iberia 1999 berpeluang memanfaatkan situasi tersebut, terutama jika mampu mencetak gol lebih dahulu. Namun, Getafe tetap memiliki kemampuan untuk mencuri poin di kandang lawan.

Melihat kondisi kedua tim, pertandingan ini berpotensi menghasilkan skor tipis. Kedua kesebelasan diprediksi bermain hati-hati karena sama-sama membutuhkan poin.