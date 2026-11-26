JawaPos.com – SL Benfica akan melanjutkan perjuangannya di fase liga UEFA Europa League 2026/2027 dengan bertandang ke markas FC Viktoria Plzeň. Kedua tim dijadwalkan bertemu pada matchday kelima di Doosan Arena, Jumat (27/11/2026) dini hari WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Benfica untuk mempertahankan catatan sempurna di kompetisi Eropa. Sementara itu, Viktoria Plzeň membutuhkan tambahan poin demi memperbaiki posisinya di klasemen dan menjaga peluang melangkah ke babak berikutnya.

Benfica datang dengan modal jauh lebih meyakinkan. Dari empat pertandingan yang sudah dimainkan, wakil Portugal tersebut selalu meraih kemenangan dan mengumpulkan 12 poin.

Mereka juga menjadi salah satu tim paling produktif dengan torehan 13 gol dan baru tiga kali kebobolan. Catatan tersebut menempatkan Benfica di puncak klasemen sementara fase liga.

Konsistensi permainan menjadi salah satu alasan mengapa tim asuhan Marco Silva lebih diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Ketajaman lini depan Benfica juga patut diperhitungkan. Vangelis Pavlidis menjadi salah satu pemain yang bisa memberikan ancaman serius bagi pertahanan tuan rumah. Striker asal Yunani itu merupakan salah satu andalan dalam skema serangan Benfica.

Viktoria Plzeň Berusaha Bangkit

Di sisi lain, Viktoria Plzeň masih berusaha menemukan konsistensi di kompetisi Eropa. Mereka baru mengumpulkan tiga poin dari empat pertandingan setelah mencatatkan satu kemenangan dan tiga kekalahan.

Produktivitas gol mereka juga belum terlalu baik dengan hanya mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali.

Meski begitu, Plzeň tidak bisa dianggap remeh. Mereka mulai menunjukkan perkembangan positif di kompetisi domestik dengan melewati lima pertandingan terakhir tanpa kekalahan di semua ajang.

Pada pertandingan sebelumnya di Liga Europa, Plzeň juga berhasil membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Lillestrøm SK. Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi Benfica.

Kemenangan itu sekaligus mengakhiri rangkaian tiga kekalahan mereka pada awal fase liga. Sebelumnya, Plzeň takluk dari Union Saint-Gilloise, Ferencváros, dan Levski Sofia.

Namun, catatan kandang tetap menjadi pekerjaan rumah bagi tuan rumah. Mereka perlu memperbaiki performa di kompetisi Eropa jika ingin menghentikan laju Benfica yang belum kehilangan poin.

Kondisi Pemain Kedua Tim

Kedua tim juga harus menghadapi persoalan cedera pemain. Viktoria Plzeň dipastikan kehilangan Václav Jemelka yang masih menjalani pemulihan setelah operasi lutut.

Sementara itu, Benfica tidak bisa memainkan Leandro Barreiro akibat cedera. Gianluca Prestianni juga tidak masuk pilihan karena sedang menjalani rehabilitasi.

Kondisi Fredrik Aursnes masih perlu dipantau. Gelandang tersebut mulai kembali mengikuti latihan tim secara bertahap setelah sebelumnya absen.

Absennya beberapa pemain bisa mengurangi pilihan Marco Silva, tetapi kedalaman skuad Benfica masih cukup untuk menjaga daya gedor. Vangelis Pavlidis berpeluang menjadi andalan di lini depan.

Dengan kualitas pemain dan performa yang lebih stabil, tim tamu tetap memiliki modal kuat untuk meraih kemenangan.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan resmi pertama kedua klub di kompetisi antarklub Eropa. Viktoria Plzeň memiliki kesempatan memanfaatkan dukungan publik sendiri untuk memberikan perlawanan.

Meski demikian, Benfica diperkirakan akan lebih banyak menguasai bola dan mencoba menekan sejak awal pertandingan. Plzeň kemungkinan memilih bermain lebih rapat sambil mengandalkan serangan balik.

Jika mampu menjaga konsentrasi sepanjang laga, Benfica berpeluang besar melanjutkan tren positifnya. Viktoria Plzeň diprediksi memberikan perlawanan, tetapi kualitas tim tamu membuat mereka lebih layak diunggulkan.