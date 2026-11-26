JawaPos.com – Olympique de Marseille akan menjamu PFC Levski Sofia pada matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Vélodrome, Marseille, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam pertandingan ini. Marseille membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisinya di klasemen, sedangkan Levski Sofia berusaha melanjutkan tren positif sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas.

Marseille masih belum menunjukkan konsistensi di kompetisi Eropa musim ini. Tim asuhan Bruno Genesio tersebut mengalami tiga kekalahan beruntun sebelum akhirnya meraih kemenangan 1-0 saat bertandang ke markas Bayer Leverkusen pada matchday keempat.

Tambahan tiga poin tersebut menjadi modal penting bagi Marseille untuk kembali bersaing. Namun, mereka masih tertahan di peringkat ke-31 dengan koleksi tiga poin. Situasi itu membuat pertandingan melawan Levski Sofia menjadi kesempatan penting untuk memperbaiki posisi.

Sayangnya, Marseille datang dengan kondisi yang belum sepenuhnya ideal. Mereka baru saja menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Le Mans dalam kompetisi domestik pada 22 November lalu.

Dalam pertandingan tersebut, Marseille sempat unggul dua gol melalui Amine Gouiri dan Igor Paixão. Namun, Le Mans mampu membalikkan keadaan lewat tiga gol yang tercipta pada babak kedua, termasuk gol penentu kemenangan pada masa injury time.

Hasil itu memperlihatkan persoalan Marseille dalam menjaga konsentrasi hingga pertandingan berakhir.

Levski Sofia Punya Modal Lebih Baik

Di sisi lain, Levski Sofia justru memiliki catatan yang lebih baik di Liga Europa. Wakil Bulgaria yang ditangani Julio Velázquez itu menempati peringkat ke-10 dengan tujuh poin.

Setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan pertama, Levski berhasil memenangkan dua laga berikutnya. Mereka mengalahkan Viktoria Plzeň dengan skor 2-1 dan menundukkan Jagiellonia Białystok 1-0.

Performa positif Levski Sofia semakin lengkap setelah mereka mengalahkan Lokomotiv Sofia dengan skor 4-1 dalam kompetisi domestik pada 22 November lalu.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi salah satu klub besar Prancis. Levski juga memiliki kesempatan untuk memperbaiki posisinya di klasemen sekaligus mempertahankan peluang menembus delapan besar.

Dari sisi permainan, Marseille diperkirakan akan mengambil inisiatif serangan sejak awal. Amine Gouiri menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan setelah mencetak gol kemenangan melawan Bayer Leverkusen dan kembali mencatatkan gol saat menghadapi Le Mans.

Kehadiran Pierre-Emile Højbjerg dan Geoffrey Kondogbia di lini tengah juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan. Namun, kondisi Højbjerg masih perlu dipantau karena dilaporkan mengalami gangguan kesehatan.

Sementara itu, Levski Sofia kemungkinan menerapkan pendekatan lebih disiplin. Mereka bisa mengandalkan pertahanan rapat dan kecepatan pemain depan untuk memanfaatkan ruang ketika Marseille kehilangan bola.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Levski

Rekor pertemuan kedua tim juga patut diperhatikan. Marseille dan Levski Sofia terakhir bertemu pada fase grup Piala UEFA musim 2005/2006.

Dalam pertandingan yang berlangsung pada Desember 2005 tersebut, Levski Sofia berhasil mengalahkan Marseille dengan skor 1-0. Hasil itu menjadi modal historis bagi wakil Bulgaria menjelang pertemuan kali ini.

Dari sisi komposisi pemain, Marseille diperkirakan kehilangan Derek Cornelius yang mengalami cedera pinggul dan Emerson Palmieri akibat masalah pada lutut. Sementara itu, Levski Sofia tidak bisa diperkuat Radoslav Kirilov, Oliver Kamdem, Mustapha Sangaré, dan Petko Hristov.

Meski demikian, Marseille tetap memiliki keuntungan dari segi kualitas pemain dan dukungan suporter di Vélodrome. Mereka juga baru saja mendapatkan kemenangan penting di markas Leverkusen yang bisa menjadi dorongan kepercayaan diri.

Levski Sofia bukan lawan yang mudah dikalahkan. Jika tuan rumah kembali kehilangan konsentrasi, tim tamu berpeluang membawa pulang hasil positif.

Marseille diprediksi akan tampil menyerang demi mengamankan tiga poin. Namun, mereka perlu mewaspadai efektivitas serangan balik Levski Sofia.