JawaPos.com – Beşiktaş akan menghadapi Hapoel Be'er Sheva dalam lanjutan matchday kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027. Pertandingan tersebut berlangsung di Batumi Stadium, Georgia, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Beşiktaş untuk memperbaiki posisinya sekaligus menjaga peluang lolos langsung ke babak 16 besar. Sementara itu, Hapoel Be'er Sheva datang dengan tekanan lebih besar setelah belum mampu menunjukkan performa konsisten di kompetisi Eropa musim ini.

Beşiktaş mengoleksi tujuh poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat kedelapan klasemen sementara. Sebaliknya, Hapoel Be'er Sheva baru mengumpulkan satu poin dan berada di posisi ke-33.

Meski tidak bermain di Istanbul, Beşiktaş tetap lebih diunggulkan. Perbedaan kualitas pemain dan hasil pertandingan kedua tim dalam beberapa pekan terakhir menjadi modal bagi wakil Turki tersebut untuk memburu tiga poin.

Beşiktaş datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Mereka mengalahkan Gençlerbirliği dengan skor 3-0, kemudian menundukkan Konyaspor 4-2.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim besutan Vincenzo Italiano sebelum kembali tampil di kompetisi Eropa.

Dalam empat pertandingan sebelumnya di Liga Europa, Beşiktaş mengalahkan Marseille 4-1 dan Hoffenheim 3-2. Mereka kemudian bermain imbang 2-2 melawan Crystal Palace serta kalah 2-3 dari Celtic.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Beşiktaş memiliki lini serang yang cukup produktif. Namun, mereka masih perlu memperbaiki konsentrasi di lini belakang agar tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk mencetak gol.

Hapoel Be'er Sheva dalam Tekanan

Situasi berbeda dialami Hapoel Be'er Sheva. Tim berjuluk The Camels itu hanya mengoleksi satu poin setelah bermain imbang tanpa gol melawan Dinamo Zagreb dan menelan tiga kekalahan beruntun.

Mereka kalah 1-2 dari AZ Alkmaar, dihajar Union Saint-Gilloise dengan skor 0-4, kemudian takluk 0-2 dari OFI Crete.

Masalah produktivitas juga menjadi perhatian. Hapoel Be'er Sheva gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir di Liga Europa. Kondisi tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Ran Kozuch sebelum menghadapi lawan dengan kualitas serangan seperti Beşiktaş.

Dari catatan pertemuan, Beşiktaş juga memiliki modal positif. Mereka pernah dua kali mengalahkan Hapoel Be'er Sheva pada babak 32 besar Liga Europa musim 2016/2017. Beşiktaş menang 3-1 pada leg pertama dan 2-1 pada pertemuan kedua.

Persiapan Terganggu Cuaca Buruk

Pertandingan kali ini memiliki tantangan tersendiri karena kedua kesebelasan harus menyesuaikan diri dengan kondisi cuaca di Batumi. Laga yang semula dijadwalkan berlangsung di Istanbul dipindahkan ke Georgia oleh UEFA setelah mempertimbangkan faktor keamanan.

Persiapan Beşiktaş bahkan sempat terganggu akibat cuaca buruk. Pesawat yang membawa rombongan tim tidak dapat mendarat di Batumi karena hujan deras dan hujan es. Pesawat kemudian dialihkan ke Bandara Rize-Artvin di Turki.

Perjalanan menuju Georgia pun harus dilanjutkan melalui jalur darat. Situasi tersebut turut membuat konferensi pers prapertandingan pelatih Vincenzo Italiano dibatalkan.

Hapoel Be'er Sheva juga harus mengubah agenda latihan. Mereka membatalkan sesi latihan di stadion pertandingan dan menggunakan lapangan alternatif yang disediakan Federasi Sepak Bola Georgia.

Dari sisi pemain, Beşiktaş dipastikan tidak bisa diperkuat Ümit Akdağ akibat hukuman skorsing. Sementara itu, Hapoel Be'er Sheva kehilangan Eliel Peretz dan Dan Biton.

Kondisi Matan Baltaxa juga masih diragukan karena cedera kaki. Penjaga gawang Ofir Marciano diperkirakan masih absen akibat masalah pada betis.

Melihat performa kedua tim, Beşiktaş memiliki peluang lebih besar untuk mengendalikan jalannya pertandingan. Kecepatan serangan dan kualitas individu pemain bisa menjadi pembeda, terutama jika Hapoel Be'er Sheva kembali kesulitan membangun serangan.

Prediksi dari Sports Mole juga mengunggulkan Beşiktaş dengan skor 3-0. Wakil Turki tersebut dinilai memiliki kualitas serangan lebih baik dan sedang berada dalam tren positif setelah meraih dua kemenangan domestik secara beruntun.

Hapoel Be'er Sheva tetap berpeluang memberikan perlawanan, tetapi mereka membutuhkan peningkatan performa jika ingin mencuri poin. Beşiktaş diperkirakan mampu memanfaatkan situasi tersebut untuk mengamankan kemenangan.