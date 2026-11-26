JawaPos.com – FK Kauno Žalgiris akan menjamu Riga FC pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan dua wakil negara Baltik tersebut berlangsung di Stadion Darius and Girėnas, Kaunas, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Kedua tim datang dengan catatan berbeda. Kauno Žalgiris masih kesulitan bersaing di kompetisi Eropa, sedangkan Riga FC menunjukkan performa yang lebih stabil meski belum berhasil meraih kemenangan.

Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi kesempatan bagi Kauno Žalgiris untuk memperbaiki catatan buruk. Namun, tugas tersebut tidak akan mudah karena Riga FC memiliki modal permainan yang lebih menjanjikan.

Kauno Žalgiris menempati peringkat ke-36 klasemen sementara dengan nol poin. Mereka selalu kalah dalam tiga pertandingan awal fase liga.

Tim asal Lithuania itu takluk 0-4 dari Brighton, kalah 1-4 ketika menghadapi SK Brann, dan kembali menelan kekalahan 0-3 dari FC Lugano.

Catatan tersebut memperlihatkan persoalan serius di sektor pertahanan. Kauno Žalgiris sudah kebobolan 11 gol dan hanya mampu mencetak satu gol dalam tiga pertandingan. Artinya, mereka rata-rata kemasukan 3,67 gol setiap laga.

Situasi itu membuat tuan rumah harus segera melakukan pembenahan jika tidak ingin kembali kehilangan poin. Apalagi, mereka juga baru menelan kekalahan 1-4 dari FK Transinvest dalam kompetisi domestik.

Riga FC Lebih Stabil

Di sisi lain, Riga FC memiliki modal yang lebih baik. Klub asal Latvia tersebut mengumpulkan tiga poin dari tiga pertandingan dan menempati peringkat ke-19 klasemen sementara.

Meski belum meraih kemenangan, Riga FC selalu mendapatkan hasil imbang dengan skor identik 1-1 ketika menghadapi FC Kairat, Pafos FC, dan FK Jablonec.

Tiga hasil tersebut menunjukkan bahwa Riga FC cukup mampu menjaga keseimbangan permainan ketika menghadapi lawan dengan karakter berbeda. Mereka juga memiliki catatan kebobolan yang jauh lebih baik dibandingkan calon lawannya.

Namun, Riga FC tetap perlu memperbaiki efektivitas penyelesaian akhir. Tiga hasil imbang beruntun memperlihatkan bahwa mereka belum cukup konsisten mengubah peluang menjadi kemenangan.

Kekalahan 0-2 dari FK Auda pada final Piala Latvia, 20 November 2026, juga menjadi hasil yang perlu segera dilupakan sebelum menghadapi Kauno Žalgiris.

Perbedaan Kualitas Permainan

Dari sisi komposisi pemain, Kauno Žalgiris memiliki sejumlah opsi untuk membangun serangan. Gabriel Debeljuh dan Motiejus Burba dapat menjadi pilihan di lini depan, sementara Ivan Fiolić dan Anthony Kalik berpeluang membantu mengatur permainan dari lini tengah.

Sementara itu, Riga FC memiliki sejumlah pemain yang bisa diandalkan untuk membongkar pertahanan lawan. Reginaldo Ramires berpeluang menjadi ujung tombak, dengan dukungan pemain-pemain seperti Caio Martins, Iago Siqueira, dan Salah Oulad M'Hand.

Riga FC juga perlu memanfaatkan kondisi pertahanan Kauno Žalgiris yang belum stabil. Dengan catatan 11 gol kebobolan dalam tiga pertandingan, tuan rumah masih memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki koordinasi lini belakang.

Sebaliknya, Kauno Žalgiris harus mampu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang. Mereka membutuhkan permainan yang lebih disiplin agar tidak kembali memberi ruang bagi lawan untuk mencetak gol.

Melihat perbandingan performa, catatan pertandingan, dan kondisi kedua tim, Riga FC lebih layak diunggulkan. Kauno Žalgiris memang memiliki keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi rapuhnya pertahanan bisa menjadi masalah besar.