JawaPos.com - Bayern Munchen menelan kekalahan pertama sepanjang musim ini setelah takluk 1-2 dari Lille pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Meski hasil tersebut membuat Die Roten tertahan di peringkat ke-15 klasemen sementara, pelatih Vincent Kompany menegaskan peluang timnya untuk melangkah ke babak berikutnya masih terbuka.

Bayern menyerah di Stade Pierre-Mauroy, Prancis, Kamis (26/11) dini hari WIB. Kekalahan itu tidak membuat Kompany kehilangan optimisme. Pelatih asal Belgia tersebut meminta para pemainnya tetap bersatu dan berjuang memperbaiki posisi dalam persaingan fase liga.

"Saya tidak ingin menutup-nutupi apa pun, tetapi Liga Champions belum ditentukan hari ini. Babak pertama berjalan persis seperti yang kami bayangkan. Secara keseluruhan, penampilan kami sangat bagus," ujar Kompany kepada DAZN setelah pertandingan.

Bayern sebenarnya mengawali laga dengan cukup baik. Bek Dayot Upamecano membawa tim tamu unggul lebih dulu pada menit ke-15 melalui sundulan. Gol tersebut membuat Bayern berada dalam posisi menguntungkan untuk melanjutkan catatan positif mereka di kompetisi Eropa.

Namun, Lille mampu membalikkan keadaan setelah jeda. Ayase Ueda mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-62. Tiga menit berselang, gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic membawa wakil Prancis itu berbalik unggul 2-1.

Kompany mengakui Bayern kehilangan ritme permainan pada babak kedua. Menurutnya, tim gagal mempertahankan pendekatan yang sudah berjalan baik sebelum turun minum.

"Kami hanya tidak bisa menemukan ritme permainan lagi pada babak kedua. Itu bagian dari sepak bola. Anda harus tetap memainkan permainan sendiri sampai menit terakhir," kata Kompany.

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, Kompany tidak menyalahkan energi maupun kondisi fisik para pemainnya. Dia justru meminta seluruh anggota tim tetap kompak menghadapi tantangan berikutnya.

"Saya tidak bisa menyalahkan energi para pemain. Sekarang kami harus berjuang untuk mendapatkan keberuntungan sendiri, tetap bersatu, bertarung, dan sedikit menikmati perjuangan ini," ujarnya.

Optimisme tersebut penting bagi Bayern karena fase liga masih menyisakan tiga pertandingan. Berdasarkan klasemen sementara, Die Roten menempati peringkat ke-15 dengan koleksi delapan poin. Mereka tertinggal dua poin dari Manchester City yang berada di posisi kedelapan, batas terakhir untuk lolos langsung ke babak 16 besar.

Bayern masih memiliki dua pertandingan kandang dan satu laga tandang. Mereka akan menjamu Slavia Praha pada 8 Desember 2026, bertandang ke markas Manchester United pada 20 Januari 2027, kemudian menghadapi Real Betis di Allianz Arena pada 27 Januari 2027.

Tiga pertandingan tersebut menjadi kesempatan penting bagi pasukan Kompany untuk memperbaiki posisi. Bayern harus berusaha menembus delapan besar agar bisa mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar. Jika gagal, mereka masih berpeluang melanjutkan perjalanan melalui babak play-off.

Pada musim sebelumnya, Bayern Munchen berhasil mencapai semifinal Liga Champions. Namun, langkah mereka terhenti setelah kalah agregat 5-6 dari Paris Saint-Germain (PSG), yang kemudian keluar sebagai juara.

Setelah kekalahan dari Lille, Bayern langsung mengalihkan perhatian ke kompetisi domestik. Mereka dijadwalkan bertandang ke markas Hamburger SV pada pekan ke-11 Bundesliga, Sabtu (28/11).