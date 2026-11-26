JawaPos.com – Alexander Isak tampil gemilang saat Liverpool mengalahkan Club Brugge dengan skor 3-0 pada matchday kelima fase liga Liga Champions 2026/2027. Penyerang asal Swedia itu mencetak dua gol sekaligus mengantarkan The Reds meraih kemenangan tandang penting di Jan Breydel Stadium.

Pertandingan tersebut berlangsung pada Rabu (25/11/2026) malam waktu setempat atau Kamis (26/11/2026) dini hari WIB. Isak membuka keunggulan Liverpool pada menit ke-13 sebelum Florian Wirtz menggandakan skor pada menit ke-79. Isak kemudian memastikan kemenangan tiga gol tanpa balas lewat gol keduanya pada menit ke-82.

Isak menyebut kemenangan tersebut sebagai hasil tandang yang sempurna. Meski Liverpool mampu menguasai pertandingan, ia mengakui Club Brugge memberikan perlawanan sengit dengan menerapkan pertahanan man-to-man.

"Itu adalah kemenangan tandang yang sempurna. Sampai kami mencetak gol kedua, tidak pernah jelas ke mana arah permainan akan berlanjut, karena Club Brugge bermain bagus dan menerapkan pertahanan man-to-man. Permainan berlangsung cepat, saling serang, jadi kami berbicara saat jeda tentang perlunya mencetak gol kedua," kata Isak kepada TNT Sports seperti dikutip laman resmi UEFA.

Isak juga memberikan pujian khusus kepada Alisson Becker atas kontribusinya dalam proses gol kedua Liverpool. Menurutnya, sang kiper beberapa kali berusaha mengirimkan bola langsung ke arah dirinya sepanjang pertandingan.

Umpan Alisson akhirnya membuahkan hasil ketika Isak berhasil lepas dari kawalan bek lawan dan berhadapan satu lawan satu dengan penjaga gawang Club Brugge.

"Saya berhadapan satu lawan satu sepanjang pertandingan dengan satu bek. Ali Becker mencoba mengirimkan bola ke arah saya beberapa kali. Saya senang dia tidak berhenti mencoba karena umpan terakhir sangat bagus dan saya bisa berhadapan satu lawan satu dengan kiper," ujar Isak.

Selain puas dengan hasil pertandingan, Isak juga melihat perkembangan positif dalam permainan lini serang Liverpool. Ia menilai kombinasi antarpemain semakin berjalan baik dan membuat The Reds memiliki banyak pilihan untuk menciptakan ancaman.

"Selalu sulit untuk mengatakan dengan tepat di mana Anda berada dan seberapa bagus Anda. Saya dapat mengatakan bahwa saya berada di tempat yang baik dan, yang terpenting, tim juga. Itulah tempat yang ingin kami tuju dan, mudah-mudahan, akan terus membaik dari sana," ungkapnya.

"Serangan secara umum mulai berjalan lancar. Kami memiliki banyak kombinasi berbeda dan serangan yang berbahaya siapa pun yang masuk, jadi itu terasa menyenangkan," tambah Isak.

Kemenangan atas Club Brugge membuat Liverpool mengoleksi 12 poin dari lima pertandingan fase liga. Tim asuhan Andoni Iraola tersebut naik ke peringkat kelima klasemen sementara dan semakin dekat dengan persaingan menuju babak 16 besar.