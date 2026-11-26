JawaPos.com – FK Jablonec menghadapi tantangan berat saat menjamu FC Lugano pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Wakil Swiss tersebut datang dengan modal sempurna setelah menyapu bersih tiga pertandingan sebelumnya.

Pertandingan Jablonec kontra Lugano akan berlangsung di Stadion Střelnice, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB. Lugano lebih diunggulkan karena sedang memimpin klasemen sementara, sedangkan Jablonec masih berjuang menemukan konsistensi.

Lugano berada di puncak klasemen dengan koleksi sembilan poin. Tim asuhan Mattia Croci-Torti itu mencatatkan tiga kemenangan, mencetak 11 gol, dan kebobolan empat kali.

Sebaliknya, Jablonec masih tertahan di peringkat ke-23 dengan dua poin. Tim asal Republik Ceko tersebut belum meraih kemenangan setelah mencatatkan dua hasil imbang dan satu kekalahan. Mereka baru mencetak tiga gol dan sudah kebobolan empat kali.

Perbedaan produktivitas kedua tim menjadi salah satu faktor yang membuat Lugano lebih diunggulkan. Namun, Jablonec memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Catatan kandang mereka di Conference League juga patut diperhitungkan. Jablonec belum pernah kalah dalam delapan pertandingan kandang terakhir di kompetisi tersebut. Mereka bahkan mampu menahan imbang Brighton & Hove Albion tanpa gol pada fase liga musim ini.

Meski demikian, performa Jablonec belakangan belum meyakinkan. Mereka gagal meraih kemenangan dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi. Pada laga domestik terakhir, Jablonec bahkan harus mengakui keunggulan SK Artis Brno dengan skor 1-3.

Di sisi lain, Lugano memiliki lini serang yang sangat produktif. Mereka membuka perjalanan di fase liga dengan kemenangan 3-2 atas FK Crvena Zvezda, kemudian mengalahkan Getafe CF 5-2 dan menundukkan FK Kauno Žalgiris 3-0.

Renato Steffen diperkirakan kembali menjadi salah satu tumpuan dalam membangun serangan. Ia bisa bekerja sama dengan Kevin Behrens untuk memberikan tekanan kepada pertahanan tuan rumah.

Jablonec kemungkinan mengandalkan Jan Chramosta, Antonin Rusek, dan Saidou Alioum di lini serang. Ketiganya perlu memanfaatkan setiap peluang sekaligus menjaga keseimbangan permainan agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada pemain Lugano.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan pertama bagi kedua klub. Jablonec dan Lugano belum pernah saling berhadapan sebelumnya di kompetisi Eropa.

Dari sisi ketersediaan pemain, Jablonec diperkirakan tidak diperkuat penjaga gawang Jan Hanus dan penyerang Kevin-Prince Milla. Sementara itu, Lugano kehilangan bek Hannes Delcroix yang masih menjalani pemulihan cedera.

Bermain di kandang sendiri tentu menjadi modal bagi Jablonec untuk memberikan perlawanan. Namun, perbedaan produktivitas dan performa di fase liga membuat Lugano memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan.