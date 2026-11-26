JawaPos.com – Brighton & Hove Albion menghadapi ujian berat saat menjamu Universitatea Craiova pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Meski lebih diunggulkan, The Seagulls harus mewaspadai performa impresif wakil Rumania yang belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Pertandingan Brighton kontra Craiova akan berlangsung di American Express Stadium, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB. Kedua tim sama-sama mengoleksi tujuh poin dari tiga pertandingan sebelumnya sehingga hasil laga ini berpotensi memengaruhi persaingan di papan atas klasemen.

Brighton saat ini menempati peringkat kelima, sedangkan Craiova berada di posisi kedelapan. Keduanya mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang. Namun, Brighton memiliki keunggulan dalam urusan pertahanan karena belum kebobolan sepanjang fase liga.

Tim asuhan Fabian Hurzeler membuka kompetisi dengan kemenangan 4-0 atas Kauno Žalgiris. Mereka kemudian bermain imbang tanpa gol saat menghadapi Jablonec sebelum menang 1-0 di markas Getafe.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Brighton untuk menghadapi Craiova. Terlebih, mereka akan tampil di hadapan pendukung sendiri di American Express Stadium.

Meski demikian, Brighton tetap perlu memperbaiki penampilan setelah menelan kekalahan 0-2 dari Hull City di kompetisi domestik akhir pekan lalu. Hasil tersebut menjadi pengingat bahwa mereka tidak boleh meremehkan lawan.

Di sisi lain, Universitatea Craiova datang dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Filipe Coelho belum terkalahkan dalam 15 pertandingan terakhir di semua kompetisi, dengan rincian 11 kemenangan dan empat hasil imbang.

Kemenangan telak 6-2 atas UTA Arad pada pertandingan terakhir Liga Rumania semakin menambah motivasi tim tamu. Produktivitas lini depan Craiova menjadi salah satu ancaman yang harus diantisipasi Brighton.

Perjalanan Craiova di fase liga Conference League juga cukup meyakinkan. Mereka bermain imbang 1-1 melawan Getafe, menang 3-1 atas Inter Escaldes, kemudian mengalahkan Egnatia dengan skor 2-0.

Menghadapi Brighton di kandang lawan tentu menjadi tantangan berbeda. Craiova diperkirakan akan bermain disiplin dengan mengandalkan pertahanan rapat dan serangan balik cepat.

Brighton sendiri berpeluang menguasai jalannya pertandingan melalui permainan umpan pendek dan tekanan dari berbagai sisi. Jack Hinshelwood, Ibrahim Osman, dan Yankuba Minteh bisa menjadi opsi untuk membongkar pertahanan lawan.

Dari sisi komposisi pemain, Brighton masih memiliki sejumlah masalah kebugaran. Kaoru Mitoma dan Evan Ferguson dilaporkan belum bisa tampil, sementara Malick Yalcouye juga harus menepi karena cedera.

Pelatih Fabian Hurzeler turut mengonfirmasi bahwa Olivier Boscagli dan Jaouen Hadjam tidak tersedia untuk pertandingan ini. Diego Gomez juga diistirahatkan untuk menjaga kondisi fisiknya.

Sementara itu, Craiova kehilangan Monday Etim dan Pavlo Isenko akibat cedera. Mihnea Radulescu juga tidak bisa dimainkan karena tidak memenuhi syarat tampil di kompetisi Eropa.

Dengan kualitas skuad dan keuntungan bermain di kandang, Brighton tetap lebih diunggulkan untuk meraih tiga poin. Namun, tren positif Craiova membuat pertandingan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi tuan rumah.

Brighton diprediksi mampu memanfaatkan peluang dengan lebih efektif sekaligus mempertahankan catatan pertahanan mereka di kompetisi Eropa musim ini.