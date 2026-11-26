JawaPos.com - Pafos FC berpeluang mengakhiri puasa kemenangan saat menjamu FC Midtjylland dalam lanjutan pekan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan di Alphamega Stadium, Limassol, Siprus, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB itu menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pafos dan Midtjylland sama-sama baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan. Keduanya mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan. Kondisi tersebut membuat pertandingan ini menjadi kesempatan bagi masing-masing tim untuk meraih kemenangan perdana.

Pafos sementara menempati peringkat ke-30, sedangkan Midtjylland berada di posisi ke-34. Dari sisi produktivitas, Pafos sedikit lebih baik dengan mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali. Sementara itu, wakil Denmark tersebut baru mengemas dua gol dan sudah delapan kali kemasukan.

Pafos memiliki modal positif dari kompetisi domestik. Tim asuhan Ricardo Sá Pinto itu meraih dua kemenangan beruntun, masing-masing 2-1 atas Omonia Aradippou dan 4-2 melawan Omonia 29 Maiou.

Hasil tersebut bisa meningkatkan kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan Eropa. Pafos juga memiliki catatan mampu mencetak gol dalam sejumlah pertandingan terakhir, sehingga lini pertahanan Midtjylland perlu bekerja ekstra keras.

Di sisi lain, Midtjylland juga datang dengan hasil positif di kompetisi domestik. Mereka baru saja mengalahkan Brøndby IF dengan skor 2-0 pada 23 November 2026.

Namun, performa tersebut belum tercermin di Conference League. Kekalahan telak 1-6 dari Ajax pada pertandingan sebelumnya memperlihatkan masalah yang masih harus dibenahi, terutama ketika menghadapi tekanan dari lawan.

Kedua tim juga memiliki persoalan terkait ketersediaan pemain. Pafos tidak bisa memainkan Lelê akibat skorsing. Jay Gorter, Jajá, dan Moumi Ngamaleu juga masuk daftar pemain yang absen atau tidak tersedia.

Sementara itu, Midtjylland kehilangan Kjell Wätjen akibat skorsing. Mikel Gogorza, Nordin Bakker, dan Ousmane Diao juga dilaporkan mengalami cedera. Denil Castillo turut masuk dalam daftar pemain yang tidak tersedia menurut sejumlah laporan menjelang pertandingan.

Absennya sejumlah pemain bisa memengaruhi pilihan kedua pelatih dalam menyusun komposisi tim. Pafos masih memiliki Anderson Silva, Bruno Felipe, dan Ken Sema sebagai opsi untuk membangun serangan. Sementara itu, Midtjylland tetap mempunyai sejumlah pemain berkualitas yang bisa menjadi ancaman bagi pertahanan tuan rumah.

Pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan tiga poin. Pafos kemungkinan berusaha mengambil inisiatif serangan dengan memanfaatkan dukungan suporter, sedangkan Midtjylland bisa mengandalkan kualitas individu dan kecepatan transisi untuk menciptakan peluang.

Melihat kondisi kedua tim, Pafos memiliki modal yang cukup untuk memberikan perlawanan. Namun, Midtjylland juga menunjukkan bahwa mereka mampu meraih hasil positif di kompetisi domestik meski belum menemukan konsistensi di Eropa.

Karena itu, pertandingan diprediksi berlangsung ketat. Pafos berpeluang memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, tetapi Midtjylland memiliki kualitas untuk mengimbangi permainan lawan.