JawaPos.com - SK Brann lebih diunggulkan untuk mengamankan tiga poin saat menjamu AGF Aarhus dalam lanjutan pekan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan di Brann Stadion, Bergen, Norwegia, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB itu menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk menjaga posisi di papan atas klasemen.

Kedua tim datang dengan catatan berbeda. Brann belum terkalahkan dalam tiga pertandingan fase liga, sedangkan AGF masih mencari kemenangan pertama setelah mengumpulkan dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Brann mengoleksi tujuh poin dari dua kemenangan dan satu hasil imbang. Wakil Norwegia tersebut juga menunjukkan produktivitas serangan yang baik dengan mencetak tujuh gol dan kebobolan tiga kali.

Catatan itu menempatkan Brann di posisi keenam klasemen sementara. Selain hasil di kompetisi Eropa, mereka juga baru saja meraih kemenangan dramatis 4-3 atas KFUM pada 22 November 2026.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Brann. Niklas Castro dan Noah Holm termasuk pemain yang patut diwaspadai oleh pertahanan AGF. Dukungan publik sendiri juga bisa membantu tuan rumah mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan.

Sementara itu, AGF Aarhus masih menghadapi persoalan dalam membangun serangan. Klub asal Denmark tersebut baru mengoleksi dua poin dan menempati peringkat ke-24 klasemen sementara.

Persoalan terbesar AGF terlihat dari produktivitas mereka di Conference League. Dalam tiga pertandingan, tim tamu baru mencetak satu gol dan kebobolan dua kali. Hasil imbang tanpa gol melawan Braga pada pertandingan sebelumnya memperlihatkan kemampuan mereka menjaga pertahanan, tetapi juga menunjukkan bahwa lini depan masih membutuhkan peningkatan.

Meski demikian, AGF tidak datang tanpa modal. Mereka baru saja mengalahkan Lyngby BK dengan skor 2-1 di kompetisi domestik pada 20 November. Hasil tersebut bisa menjadi tambahan kepercayaan diri sebelum menghadapi Brann.

Dari sisi permainan, Brann diperkirakan lebih banyak menguasai bola dan mengambil inisiatif serangan. Kombinasi pergerakan pemain depan serta serangan dari sisi sayap bisa menjadi cara tuan rumah membongkar pertahanan lawan.

Sebaliknya, AGF kemungkinan akan bermain lebih sabar dengan menjaga kerapatan lini belakang. Serangan balik bisa menjadi pilihan untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan pemain Brann ketika terlalu fokus menyerang.

Pertandingan ini juga menjadi pertemuan kompetitif pertama bagi kedua kesebelasan. Belum adanya catatan pertemuan membuat laga di Bergen menjadi ujian tersendiri bagi masing-masing tim.

Melihat performa dan produktivitas kedua tim, Brann memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Keuntungan bermain di kandang serta ketajaman lini depan menjadi modal penting bagi wakil Norwegia tersebut.

AGF tetap berpeluang memberikan perlawanan apabila mampu menjaga kedisiplinan sepanjang pertandingan. Namun, keterbatasan produktivitas di kompetisi Eropa bisa menyulitkan mereka untuk mengimbangi permainan tuan rumah.