JawaPos.com - FC Kairat berpeluang menyulitkan Mjällby AIF saat kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027. Pertandingan pekan keempat ini akan berlangsung di Central Stadium, Almaty, Kazakhstan, Kamis (26/11/2026) pukul 22.30 WIB.

Kedua tim memiliki modal berbeda. Mjällby datang dengan performa lebih meyakinkan setelah belum terkalahkan dalam tiga pertandingan fase liga. Sementara itu, Kairat masih memburu kemenangan pertama setelah mengoleksi dua hasil imbang dan satu kekalahan.

Dari tiga pertandingan tersebut, Mjällby mengumpulkan tujuh poin hasil dua kemenangan dan satu hasil imbang. Wakil Swedia itu juga menunjukkan organisasi pertahanan yang solid dengan mencetak lima gol dan hanya kebobolan satu kali.

Catatan tersebut menempatkan Mjällby di peringkat kesembilan klasemen sementara. Kemenangan di Almaty akan semakin memperkuat peluang mereka untuk melaju ke babak berikutnya.

Sebaliknya, Kairat masih tertahan di posisi ke-27 dengan dua poin. Mereka mencetak tiga gol, tetapi sudah kebobolan tujuh kali dalam tiga pertandingan. Kekalahan telak 1-5 dari Panathinaikos menjadi salah satu hasil yang menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah di lini pertahanan.

Meski demikian, Kairat punya alasan untuk percaya diri. Pada pertandingan sebelumnya, wakil Kazakhstan tersebut mampu menahan imbang Atalanta dengan skor 1-1 di Italia. Hasil itu membuktikan bahwa mereka masih bisa memberikan perlawanan kepada lawan dengan kualitas lebih tinggi.

Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri juga bisa menjadi faktor penting. Kairat tentu ingin memanfaatkan atmosfer Central Stadium untuk tampil lebih agresif dan mengincar kemenangan perdana di kompetisi Eropa musim ini.

Namun, tuan rumah tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Jorginho dipastikan absen akibat cedera ligamen lutut. Kondisi tersebut mengurangi pilihan Kairat, meski mereka masih memiliki Marc Gual dan Edmilson sebagai opsi untuk mengancam pertahanan lawan.

Mjällby juga menghadapi persoalan kebugaran pemain. Penyerang Jacob Bergström diragukan tampil karena cedera paha. Sementara itu, Villum Dalsgaard dan Timo Stavitski juga masuk daftar pemain yang absen.

Kehilangan Bergström bisa memengaruhi daya gedor Mjällby. Penyerang tersebut sudah mencetak dua dari lima gol timnya di fase liga. Jika tidak bisa dimainkan, Ali Youssef berpeluang mendapatkan peran lebih besar di lini depan.

Melihat performa kedua tim, Mjällby memang lebih layak diunggulkan. Mereka memiliki pertahanan yang lebih terorganisasi dan catatan hasil yang lebih konsisten. Namun, Kairat punya keuntungan bermain di kandang serta motivasi untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Karena itu, pertandingan diperkirakan berjalan ketat. Mjällby berpotensi menguasai permainan, tetapi Kairat bisa memanfaatkan dukungan suporter untuk memberikan tekanan dan mencari gol.

Hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup masuk akal. Kedua tim diprediksi mampu mencetak gol, tetapi belum tentu bisa menemukan pembeda hingga pertandingan berakhir.