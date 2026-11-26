JawaPos.com - Petar Sucic senang bisa terus mencetak gol untuk Inter Milan pada laga melawan Stuttgart di pertandingan kelima Liga Champions. Laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut dimainkan di Giuseppe Meazza, Kamis (26/11/2026). Satu gol penalti dicetak Petar Sucic pada menit ke-57 yang menjadi gol pembuka Inter Milan. Bagi dia, itu adalah gol penalti keduanya setelah sebelumnya terjadi di laga melawan Atalanta.

"Saya memiliki kesempatan untuk mencetak gol dua pertandingan berturut-turut dari titik penalti, saya senang karena saya dapat membantu tim saya bahkan dengan cara itu," kata Petar Sucic kepada Sky Sports yang dikutip dari Tutto Mercato Web, Kamis (26/11/2026).

Gelandang 23 tahun tersebut memuji mentalitas timnya. Sucic juga berharap Inter bisa terus menampilkan performa terbaik, meski tidak di setiap laga.

"Saya harus mengatakan bahwa tim memiliki mentalitas yang sangat kuat, mereka selalu sangat bersatu. Musim ini sangat panjang, tidak mungkin untuk memainkan setiap pertandingan dengan sama baiknya," lanjut Sucic.

Pada laga imbang melawan Atalanta, Inter kesulitan mengantisipasi umpan silang. Saat melawan Stuttgart, Inter mampu mengatasi umpan silang dengan baik.

"Kita harus tetap tenang, saya senang dengan kemenangan hari ini. Saya pikir kami juga melakukan banyak hal baik di Bergamo, pada akhirnya kami memiliki beberapa masalah dengan umpan silang, Stuttgart juga mencoba banyak melakukan umpan silang, tetapi kami luar biasa malam ini," pungkas Petar Sucic.