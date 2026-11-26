JawaPos.com - BG Pathum United akan menjamu Lion City Sailors dalam lanjutan Grup F AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di True BG Stadium, Thailand, Kamis (26/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Laga pekan kelima ini menjadi salah satu pertandingan penting bagi kedua tim. Pasalnya, BG Pathum United dan Lion City Sailors sama-sama memiliki peluang untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar.

Lion City Sailors saat ini berada di puncak klasemen Grup F dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, BG Pathum United menempati posisi kedua dengan raihan tujuh poin.

Situasi tersebut membuat kedua tim memiliki kepentingan berbeda. Lion City Sailors hanya membutuhkan hasil imbang untuk memastikan langkah ke fase gugur, sedangkan BG Pathum United membutuhkan kemenangan agar bisa memperbesar peluang lolos sekaligus menyamai perolehan poin lawannya.

Dari segi performa, BG Pathum United sebenarnya memiliki modal cukup baik. Wakil Thailand itu mencatatkan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Produktivitas mereka juga terbilang menjanjikan dengan torehan 12 gol dan hanya dua kali kebobolan. Kemenangan 4-1 atas Tai Po serta 3-0 melawan Rayong FC menjadi gambaran bahwa lini serang BG Pathum United sedang berada dalam kondisi cukup bagus.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tambahan. Mereka diperkirakan akan berusaha mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan untuk menekan pertahanan Lion City Sailors.

Namun, lawan yang dihadapi kali ini bukan tim sembarangan. Lion City Sailors datang dengan catatan lima kemenangan beruntun di semua kompetisi. Lebih menarik lagi, klub asal Singapura tersebut mampu mencetak 22 gol tanpa sekalipun kebobolan dalam periode tersebut.

Kemenangan telak 5-0 atas Adelaide United dan 6-0 melawan Tanjong Pagar United memperlihatkan ketajaman lini depan mereka. Catatan tersebut menjadi peringatan bagi BG Pathum United agar tidak memberikan terlalu banyak ruang kepada para pemain depan tim tamu.

Duel lini tengah juga berpotensi menentukan jalannya pertandingan. BG Pathum United memiliki Chanathip Songkrasin yang bisa menjadi penghubung antara lini tengah dan depan. Kreativitasnya dibutuhkan untuk membuka ruang bagi Patrik Gustavsson dan João Magno.

Di kubu Lion City Sailors, Bart Ramselaar dan Song Ui-young menjadi pemain yang bisa mengatur aliran serangan. Sementara Antonio Mance dan Matthias Phäëton memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman di area pertahanan tuan rumah.

Kedua tim juga mempunyai catatan pertemuan yang cukup seimbang. Pada pertemuan pertama Grup F, 17 September 2026, BG Pathum United dan Lion City Sailors bermain imbang 1-1 di Singapura.

Hasil serupa juga terjadi ketika keduanya bertemu pada Piala Singapura, Maret 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pertandingan kedua tim berpotensi kembali berlangsung ketat.

BG Pathum United memang memiliki keuntungan bermain di kandang, tetapi Lion City Sailors sedang berada dalam tren yang lebih konsisten. Jika mampu menjaga organisasi pertahanan dan memanfaatkan peluang melalui serangan balik, tim tamu bisa menyulitkan tuan rumah.

Melihat performa serta kebutuhan kedua tim, pertandingan ini diperkirakan berjalan cukup seimbang. BG Pathum United akan berusaha menyerang demi meraih tiga poin, sedangkan Lion City Sailors punya alasan untuk bermain lebih berhati-hati.