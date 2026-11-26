JawaPos.com - Wofoo Tai Po akan menjamu Adelaide United dalam lanjutan pekan kelima Grup F AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Mong Kok Stadium, Hong Kong, Kamis (26/11/2026), mulai pukul 19.15 WIB.

Laga tersebut menjadi kesempatan penting bagi Adelaide United untuk menjaga peluang melaju ke babak berikutnya. Sementara itu, Wofoo Tai Po yang sudah dipastikan tersingkir tetap memiliki motivasi untuk meraih poin pertama di fase grup, terlebih pertandingan kali ini berlangsung di hadapan pendukung sendiri.

Situasi kedua tim memang cukup berbeda. Adelaide United masih menempati peringkat ketiga klasemen Grup F dengan koleksi enam poin dari empat pertandingan. Mereka terpaut satu angka dari BG Pathum United yang berada di posisi kedua.

Adelaide membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Namun, nasib mereka juga bergantung pada hasil pertandingan antara BG Pathum United dan Lion City Sailors. Jika BG Pathum gagal meraih hasil maksimal, peluang Adelaide untuk memperbaiki posisi akan semakin terbuka.

Di sisi lain, Wofoo Tai Po masih terpuruk di dasar klasemen tanpa satu pun poin. Dari empat pertandingan, wakil Hong Kong tersebut selalu menelan kekalahan dengan catatan satu gol memasukkan dan 11 kali kebobolan.

Meski demikian, performa Tai Po di kompetisi domestik tidak sepenuhnya buruk. Mereka mampu meraih dua kemenangan dari lima pertandingan terakhir di semua ajang. Namun, kekalahan 1-2 dari Kitchee SC pada 21 November menjadi catatan yang perlu diperbaiki sebelum menghadapi Adelaide.

Tai Po juga memiliki pekerjaan rumah di lini serang. Dalam dua pertandingan kandang sebelumnya di AFC Champions League Two, mereka gagal mencetak gol ketika menghadapi Lion City Sailors dan BG Pathum United. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mereka masih kesulitan menghadapi tim dengan kualitas permainan yang lebih baik.

Adelaide United sebenarnya memiliki masalah yang tidak kalah serius. Performa mereka belakangan ini mengalami penurunan setelah melewati lima pertandingan terakhir tanpa kemenangan. Bahkan, lini pertahanan mereka sudah kebobolan 17 gol dalam periode tersebut.

Kekalahan 2-4 dari Western Sydney Wanderers pada 20 November menjadi gambaran belum stabilnya pertahanan Adelaide. Situasi ini tentu bisa dimanfaatkan Tai Po untuk mencari peluang melalui serangan balik.

Meski sedang berada dalam tren negatif, Adelaide tetap mempunyai keunggulan dari segi kualitas pemain. Nama seperti Craig Goodwin, Ethan Alagich, dan Juan Muñiz bisa menjadi pembeda apabila mendapatkan ruang untuk mengembangkan serangan.

Pada pertemuan pertama, Adelaide United berhasil mengalahkan Tai Po dengan skor 3-0. Hasil tersebut memperlihatkan perbedaan kualitas kedua tim. Adelaide juga mampu menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan lebih banyak peluang.

Kali ini, Adelaide kembali lebih diunggulkan. Kebutuhan meraih kemenangan bisa membuat mereka tampil agresif sejak awal pertandingan. Namun, tekanan untuk mendapatkan tiga poin juga berpotensi membuat permainan tim tamu kurang leluasa jika gagal mencetak gol lebih awal.

Tai Po berpeluang memberikan perlawanan, terutama dengan memanfaatkan kondisi pertahanan Adelaide yang sedang tidak konsisten. Meski begitu, kualitas individu dan pengalaman pemain tim tamu masih menjadi faktor pembeda.

Pertandingan diperkirakan berlangsung cukup terbuka dengan kedua tim memiliki peluang mencetak gol. Adelaide United diprediksi mampu membawa pulang kemenangan, tetapi mereka tetap harus mewaspadai potensi kejutan dari tuan rumah.