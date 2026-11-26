JawaPos.com - Svay Rieng FC akan menghadapi ujian berat saat menjamu FC Machida Zelvia dalam lanjutan pekan kelima Grup G AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Nasional Morodok Techo, Phnom Penh, Kamboja, Kamis (26/11/2026) pukul 19.15 WIB.

Kedua tim datang dengan kepentingan berbeda. Machida Zelvia ingin mempertahankan catatan sempurna sekaligus memastikan posisi sebagai juara grup. Sementara itu, Svay Rieng membutuhkan tambahan poin untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur.

Machida Zelvia saat ini masih memimpin klasemen Grup G dengan koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Wakil Jepang tersebut berhasil menyapu bersih seluruh laga dengan kemenangan. Mereka juga memiliki pertahanan yang cukup solid setelah baru kebobolan satu gol sepanjang fase grup.

Di sisi lain, Svay Rieng menempati peringkat kedua dengan tujuh poin. Mereka mencatatkan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Posisi tersebut belum sepenuhnya aman karena Shanghai Shenhua berada di urutan ketiga dengan empat poin.

Meski menghadapi lawan yang lebih diunggulkan, Svay Rieng memiliki modal cukup baik menjelang pertandingan ini. Wakil Kamboja tersebut sedang berada dalam tren positif setelah meraih lima kemenangan beruntun di berbagai kompetisi.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan Svay Rieng. Mereka mampu mencetak banyak gol dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk ketika mengalahkan Angkor Tiger dengan skor 5-0 dan Port FC 4-1.

Nama-nama seperti Kwame Peprah, Connor Shields, dan Sieng Chanthea diharapkan mampu menjadi tumpuan untuk membongkar pertahanan tim tamu.

Namun, Machida Zelvia tentu bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Selain memiliki pertahanan disiplin, wakil Jepang tersebut juga cukup berbahaya ketika membangun serangan balik. Keberadaan Mitchell Duke dan Tete Yengi bisa menjadi ancaman bagi lini belakang tuan rumah.

Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Jepang, 17 September 2026, Machida Zelvia berhasil mengalahkan Svay Rieng dengan skor 2-0. Mitchell Duke dan Tete Yengi menjadi pencetak gol dalam pertandingan tersebut.

Hasil itu menunjukkan perbedaan efektivitas kedua tim. Svay Rieng mampu menguasai bola lebih banyak, tetapi Machida Zelvia tampil lebih tajam dalam memanfaatkan peluang.

Pada pertandingan kali ini, Svay Rieng diperkirakan akan tampil lebih agresif dengan memanfaatkan dukungan suporter sendiri. Namun, mereka juga harus berhati-hati agar tidak memberikan terlalu banyak ruang bagi pemain Machida Zelvia.

Melihat konsistensi sepanjang fase grup, Machida Zelvia masih lebih diunggulkan untuk membawa pulang kemenangan. Meski demikian, tren positif Svay Rieng membuat pertandingan ini berpotensi berlangsung ketat.