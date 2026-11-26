JawaPos.com - Tampines Rovers akan menjamu Shanghai Shenhua pada pertandingan kelima Grup G AFC Champions League Two 2026/2027. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di ActiveSG Jalan Besar Sport Centre, Singapura, Kamis (26/11/2026) pukul 17.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Shanghai Shenhua untuk menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sebaliknya, Tampines Rovers yang sudah dipastikan tersingkir tetap memiliki motivasi untuk mengakhiri perjalanan di fase grup dengan hasil positif.

Shanghai Shenhua saat ini menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup G dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan. Mereka mencatatkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Tim asal China tersebut masih tertinggal tiga poin dari PKR Svay Rieng FC yang berada di posisi kedua. Dengan dua pertandingan tersisa, kemenangan atas Tampines menjadi target penting bagi Shanghai Shenhua sebelum menjalani laga terakhir fase grup.

Sementara itu, Tampines Rovers masih belum mendapatkan poin setelah menelan empat kekalahan beruntun. Wakil Singapura tersebut berada di dasar klasemen dengan selisih gol minus delapan setelah mencetak dua gol dan kebobolan sepuluh kali.

Meski catatan di kompetisi Asia belum memuaskan, Tampines memiliki modal kepercayaan diri dari pertandingan domestik. Mereka baru saja meraih kemenangan besar 5-0 atas Hougang United di Liga Utama Singapura pada 22 November 2026.

Penampilan Hide Higashikawa menjadi salah satu hal yang patut diperhatikan. Penyerang Tampines tersebut berhasil mencetak empat gol dalam pertandingan itu. Ketajamannya diharapkan bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan Shanghai Shenhua.

Di sisi lain, Shanghai Shenhua juga datang dengan hasil positif. Mereka berhasil mengalahkan Qingdao West Coast dengan skor 4-0 pada pertandingan terakhir liga domestik. Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri tren tiga kekalahan beruntun yang sebelumnya dialami tim berjuluk The Flower of Shanghai.

Namun, Shanghai Shenhua dikabarkan tidak datang dengan kekuatan penuh karena beberapa pemain penting harus absen. Kondisi tersebut bisa memberikan peluang bagi Tampines untuk memberikan perlawanan lebih ketat.

Dari catatan pertemuan, Shanghai Shenhua memiliki keunggulan setelah memenangkan duel pertama kedua tim pada 17 September 2026. Saat itu, mereka mengamankan kemenangan 2-1 melalui gol Xu Haoyang dan Yang Shuai. Sementara itu, Tampines hanya mampu membalas lewat Faris Ramli.

Pertandingan kali ini juga memiliki tantangan tersendiri bagi tim tamu. Tampines akan bermain di Jalan Besar Stadium yang menggunakan lapangan sintetis. Kondisi permukaan lapangan tersebut berpotensi memengaruhi permainan Shanghai Shenhua yang harus beradaptasi dengan karakteristik lapangan.

Meski demikian, kualitas skuad dan kebutuhan mendapatkan tiga poin membuat Shanghai Shenhua tetap lebih diunggulkan. Mereka diperkirakan akan berusaha menguasai permainan sejak awal untuk menekan pertahanan tuan rumah.

Tampines Rovers kemungkinan tidak akan bermain terlalu terbuka. Mereka bisa memanfaatkan kecepatan pemain depan serta momentum kemenangan di kompetisi domestik untuk mencari celah melalui serangan balik.

Melihat kondisi kedua tim, Shanghai Shenhua memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang kemenangan. Namun, Tampines Rovers tetap berpotensi memberikan kejutan, terutama jika mampu memanfaatkan keunggulan bermain di kandang sendiri.