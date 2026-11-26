JawaPos.com - Pelatih Lille, Davide Ancelotti, memuji Calvin Verdonk setelah timnya berhasil menjinakkan Bayern Munchen pada lanjutan Liga Champions 2026/2027. Ia menyebut bek Timnas Indonesia itu tampil sangat baik dalam laga tersebut.

Lille menang dengan skor tipis 2-1 saat menjamu Bayern Munchen di Stadion Pierre-Mauroy, Prancis, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB. Hasil ini menjadi kemenangan perdana Les Dogues -julukan Lille- setelah menelan satu hasil imbang dan tiga kekalahan dalam empat laga awal fase Liga Champions musim ini.

Dalam laga tersebut, Verdonk dipercaya tampil sejak menit awal. Meski tidak mencetak gol maupun assist, ia tampil solid mengawal pertahanan Lille, khususnya di sisi kiri. Pemain berusia 29 tahun itu bahkan menjadi pemain dengan rating tertinggi kedua di tim, yakni 8, berdasarkan FotMob.

Davide Ancelotti Akui Kualitas Calvin Verdonk

Ancelotti secara terbuka mengakui kualitas Verdonk. Ia menilai pemain berusia 29 tahun itu tampil impresif dalam meredam serangan Bayern Munchen.

“Calvin adalah pemain yang tidak banyak dikenal, tetapi memiliki banyak kualitas teknis, dan malam ini menunjukkan kemampuannya untuk bermain agresif dan memenangi duel-duel bertahan,” kata Ancelotti, dilansir dari laman resmi Lille, Kamis (26/11/2026).

Ancelotti menambahkan, Verdonk kini semakin nyaman dengan sistem permainan yang ia terapkan. Persaingan ketat dengan Romain Perraud di posisi bek kiri juga dinilai membuat Verdonk terus berkembang.

“Dengan sistem yang kami mainkan, dia merasa nyaman. Saya sangat senang dengannya; dia punya persaingan ketat dengan Romain, yang membuatnya menjadi lebih baik,” ucapnya.

Verdonk sendiri sudah mencatatkan empat penampilan dari lima laga awal Liga Champions musim ini. Pada matchday pertama, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Kemudian ia tampil sebagai pemain pengganti saat menghadapi Arsenal di matchday kedua.

Setelah itu, Verdonk mulai mendapat kepercayaan penuh dari Ancelotti. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu selalu dipercaya tampil sejak menit awal dalam tiga laga terakhir Lille di Liga Champions termasuk melawan Bayern Munchen.

Pujian Ancelotti menunjukkan kepuasannya terhadap kinerja Verdonk. Bukan tidak mungkin pemain Timnas Indonesia itu kembali menjadi starter dalam laga-laga Lille selanjutnya.

Davide Ancelotti Ungkap Kunci Kemenangan Lawan Bayern Munchen

Lille sempat tertinggal lebih dulu dari Bayern Munchen lewat gol Dayot Upamecano pada menit ke-15. Namun, Les Dogues berhasil bangkit setelah turun minum berkat gol Ayase Ueda (62’) dan gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic (65’).

"Saat turun minum, saya tidak khawatir. Tapi saya merasa, seperti para pemain, bahwa kami bisa berbuat lebih banyak dengan lebih berani. Kami memulai babak kedua dengan tekad yang lebih besar dalam mengambil inisiatif,” terang Ancelotti.

Ancelotti menyebut dukungan suporter di Stade Pierre-Mauroy sebagai faktor penting yang membuat timnya mampu membalikkan keadaan. Menurutnya, Lille layak meraih tiga poin dalam laga tersebut.