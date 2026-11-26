JawaPos.com - Gangwon FC akan menjamu Kitchee SC pada pertandingan kelima Grup H AFC Champions League Two 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Gangneung High1 Arena, Korea Selatan, Kamis (26/11/2026), pukul 17.00 WIB.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan penting bagi kedua tim dalam persaingan memperebutkan tiket ke babak gugur. Dengan dua pertandingan tersisa di fase grup, Gangwon maupun Kitchee masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh.

Phnom Penh Crown memang sudah memastikan satu tempat di fase berikutnya setelah mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan. Namun, persaingan untuk posisi kedua masih terbuka. Kitchee saat ini menempati peringkat kedua dengan lima poin, sedangkan Kuching City FC dan Gangwon FC sama-sama mengoleksi empat poin.

Situasi tersebut membuat Gangwon membutuhkan kemenangan di kandang sendiri. Tambahan tiga poin akan membuka peluang mereka untuk mengambil alih posisi kedua sekaligus memperbesar kesempatan lolos ke babak selanjutnya.

Secara statistik, Gangwon masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam urusan mencetak gol. Dari empat pertandingan Grup H, wakil Korea Selatan tersebut baru menghasilkan dua gol dan sudah kebobolan empat kali.

Meski demikian, Gangwon memiliki modal positif dari kompetisi domestik. Kemenangan 3-2 atas Jeonbuk Hyundai Motors di K League 1 pada awal November bisa menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad tuan rumah.

Abdallah Hleihel dan Choe Byeong-chan diperkirakan menjadi pemain yang diharapkan mampu memberikan ancaman di lini depan. Gangwon perlu memaksimalkan peluang yang didapat jika ingin mengamankan hasil maksimal.

Di sisi lain, Kitchee datang dengan modal performa yang cukup menjanjikan. Klub asal Hong Kong tersebut tampil tajam di kompetisi domestik dengan mencatatkan enam kemenangan dan satu hasil imbang dari tujuh pertandingan awal. Mereka juga sudah menghasilkan 21 gol dalam periode tersebut.

Performa Kitchee di kompetisi Asia juga menunjukkan perkembangan positif. Kemenangan 2-1 atas Phnom Penh Crown pada 5 November lalu menjadi bukti bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim lain di Grup H.

Kehadiran sejumlah pemain berpengalaman seperti Asier Illarramendi dan Víctor Camarasa bisa menjadi kekuatan penting bagi Kitchee. Keduanya berpeluang membantu tim mengontrol permainan, sementara Everton Camargo dapat menjadi ancaman melalui serangan cepat.

Pada pertemuan pertama yang berlangsung di Hong Kong, 17 September 2026, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Gangwon sebenarnya lebih dominan dalam penguasaan bola, tetapi gagal memanfaatkan keunggulan tersebut menjadi gol.

Hasil pertemuan sebelumnya tentu menjadi bahan evaluasi bagi kedua pelatih. Gangwon kemungkinan akan mencoba tampil lebih agresif sejak awal pertandingan, sedangkan Kitchee berpeluang bermain lebih sabar sambil mencari celah melalui serangan balik.

Faktor kandang menjadi salah satu keuntungan bagi Gangwon. Namun, ketajaman Kitchee juga tidak bisa dianggap remeh, terutama setelah kemenangan mereka atas Phnom Penh Crown.

Melihat kondisi kedua tim, Gangwon sedikit lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan. Meski begitu, Kitchee memiliki kemampuan untuk memberikan perlawanan dan mencuri poin.