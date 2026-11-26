JawaPos.com - Kuching City FC berpeluang meraih kemenangan saat menjamu Phnom Penh Crown FC dalam lanjutan fase grup AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Bermain di hadapan pendukung sendiri, wakil Malaysia tersebut memiliki modal cukup baik untuk mengamankan tiga poin sekaligus membalas kekalahan pada pertemuan pertama.

Pertandingan Kuching City vs Phnom Penh Crown dijadwalkan berlangsung di Stadium Taha Ariffin, Sarawak, Kamis (26/11/2026), mulai pukul 17.00 WIB atau 18.00 waktu Malaysia.

Kuching City datang dengan kepercayaan diri setelah mencatatkan hasil positif di kompetisi domestik. Salah satu hasil penting mereka adalah keberhasilan menyingkirkan Selangor FC pada semifinal Piala FA Malaysia dengan keunggulan agregat 3-2. Kemenangan 2-0 pada leg kedua menjadi tambahan motivasi bagi skuad tuan rumah.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa Kuching City memiliki kemampuan untuk tampil kompetitif ketika bermain di kandang. Dukungan suporter juga bisa menjadi faktor tambahan bagi mereka untuk menekan Phnom Penh Crown sejak awal pertandingan.

Selain itu, Kuching City tentu masih memiliki motivasi untuk membalas kekalahan pada pertemuan pertama. Kedua tim sebelumnya bertemu pada 17 September 2026 di Kamboja. Dalam pertandingan tersebut, Phnom Penh Crown berhasil menang dengan skor 2-1.

Moses Dyer menjadi sosok penting dalam kemenangan Phnom Penh Crown setelah mencetak dua gol pada menit ke-55 dan 90+1. Sementara itu, Kuching City sempat menyamakan kedudukan melalui Ajdin Mujagić pada menit ke-73 sebelum akhirnya kebobolan pada penghujung pertandingan.

Meski demikian, kondisi Phnom Penh Crown menjelang pertandingan kali ini tidak sepenuhnya meyakinkan. Wakil Kamboja tersebut sedang mengalami periode sulit setelah gagal meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.

Mereka mencatatkan tiga kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil imbang 1-1 melawan Kirivong pada 21 November 2026 menjadi pertandingan terbaru Phnom Penh Crown sebelum bertandang ke markas Kuching City.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Oleg Starynskyi. Terlebih, performa lini belakang Phnom Penh Crown belakangan belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Mereka perlu memperbaiki koordinasi pertahanan jika tidak ingin kembali kesulitan menghadapi tekanan tuan rumah.

Namun, Kuching City tetap harus berhati-hati. Phnom Penh Crown memiliki sejumlah pemain yang bisa memberikan ancaman, terutama Moses Dyer yang sebelumnya mampu mencetak dua gol ke gawang mereka.

Valeriy Gryshyn juga menjadi pemain yang patut diwaspadai. Kecepatan dalam membangun serangan balik bisa menjadi senjata Phnom Penh Crown ketika mendapatkan ruang di pertahanan lawan.

Kuching City diperkirakan akan lebih banyak mengambil inisiatif serangan. Mereka perlu memanfaatkan keunggulan kandang untuk menguasai permainan sekaligus mencari gol lebih awal. Di sisi lain, Phnom Penh Crown kemungkinan akan berusaha menjaga keseimbangan permainan sambil menunggu kesempatan melakukan serangan balik.

Melihat kondisi kedua tim, Kuching City memiliki modal lebih meyakinkan untuk pertandingan ini. Performa positif di kandang dan situasi Phnom Penh Crown yang sedang menurun membuat peluang tuan rumah untuk meraih kemenangan cukup terbuka.

Meski begitu, pengalaman Phnom Penh Crown dalam mencuri kemenangan di pertandingan tandang kompetisi Asia membuat laga ini tetap berpotensi berjalan ketat.

Kuching City diprediksi mampu mengamankan kemenangan dengan skor 2-1.