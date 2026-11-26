JawaPos.com — Prediksi skor Braga vs KuPS mengarah pada kemenangan 2-0 untuk tuan rumah dalam pertandingan fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Estadio Municipal de Braga, Portugal, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Performa pertahanan Braga yang semakin solid menjadi modal penting menghadapi KuPS Kuopio yang belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Eropa.

Braga memasuki pertandingan dengan menempati peringkat ke-17 klasemen sementara setelah mengumpulkan empat poin dari tiga laga.

Sebaliknya, KuPS masih terpuruk di posisi ke-33 dengan satu poin sehingga membutuhkan hasil positif untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi pasukan Franclim Carvalho untuk memperbaiki posisi sekaligus mendekati zona delapan besar klasemen.

Keunggulan bermain di kandang dan catatan pertahanan yang impresif membuat klub Portugal tersebut lebih diunggulkan dibandingkan wakil Finlandia.

Mengapa Braga Lebih Diunggulkan Mengalahkan KuPS?

Braga memiliki rekor kandang mengesankan dalam kompetisi Eropa dengan memenangkan 14 dari 16 pertandingan terakhir.

Dari jumlah tersebut, mereka juga mencatatkan 12 clean sheet, memperlihatkan kemampuan menjaga keseimbangan antara serangan dan pertahanan.

Performa tersebut menjadi modal berharga bagi Carvalho yang mulai membawa perubahan positif setelah menggantikan Carlos Vicens pada Oktober lalu.

Braga kini tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi dengan mencatatkan tiga kemenangan dan empat clean sheet.

Kebangkitan itu terlihat ketika Braga mengalahkan Vitoria de Guimaraes dengan skor 2-0 dalam pertandingan Taca de Portugal akhir pekan lalu.

Sebelumnya, mereka juga mengamankan kemenangan 1-0 atas Rio Ave dalam lanjutan Primeira Liga.

Hasil tersebut menempatkan Braga di posisi kedelapan klasemen liga domestik dengan 17 poin dari 11 pertandingan.

Mereka hanya terpaut tiga angka dari lima besar sehingga momentum positif semakin penting untuk mempertahankan kepercayaan diri skuad.

Dalam Conference League, perjalanan Braga sebenarnya belum sepenuhnya meyakinkan setelah kalah 0-3 dari Copenhagen pada pertandingan pembuka.

Namun, mereka mampu bangkit melalui kemenangan 2-0 atas Gent sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Aarhus.

Empat poin yang dikumpulkan membuat Braga masih memiliki kesempatan memperbaiki posisi dalam persaingan menuju fase gugur.

Kemenangan atas KuPS berpotensi membawa mereka mendekati kelompok delapan besar yang memberikan tiket langsung menuju babak berikutnya.

Bisakah KuPS Mengakhiri Tren Buruk di Portugal?

KuPS menghadapi tantangan berat setelah gagal memenangkan tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Miika Nuutinen juga hanya mencetak dua gol dan kebobolan enam kali sepanjang tiga pertandingan fase liga Conference League.

Perjalanan mereka dimulai dengan kekalahan 2-4 dari Trabzonspor sebelum kembali tumbang 0-2 ketika menghadapi Borac Banja Luka.

KuPS kemudian memperoleh poin pertama melalui hasil imbang tanpa gol melawan Gent pada pertandingan ketiga.

Kesulitan mencetak gol menjadi persoalan utama karena lini depan KuPS belum mampu memberikan ancaman secara konsisten.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan mengingat Braga sedang menikmati periode positif dengan empat pertandingan beruntun tanpa kebobolan.

Dalam kompetisi domestik, KuPS menutup musim Veikkausliiga 2026 dengan kekalahan 0-2 dari Inter Turku. Hasil itu membuat mereka finis di peringkat ketiga sekaligus gagal mempertahankan gelar juara yang diraih musim sebelumnya.

Performa tandang juga belum memberikan alasan kuat untuk optimistis menjelang perjalanan menuju Portugal.

KuPS hanya memenangkan satu dari delapan pertandingan tandang kompetitif terakhir dan gagal menang dalam empat lawatan terkini.

Tiga dari empat pertandingan tandang terakhir tersebut bahkan berakhir dengan kekalahan sehingga tekanan terhadap lini pertahanan semakin besar.

Jika tidak mampu memperbaiki organisasi permainan, KuPS berisiko kembali kesulitan menghadapi intensitas serangan Braga.

Bagaimana Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain?

Braga dipastikan kehilangan Sikou Niakate yang masih menjalani pemulihan cedera tendon Achilles sejak April. Jonas Wind juga diragukan tampil setelah absen menghadapi Vitoria de Guimaraes akibat masalah kelelahan fisik.

Kabar positif datang dari Gabriel Silva yang kembali bermain sebagai pemain pengganti pada babak kedua akhir pekan lalu.

Kehadirannya memberikan tambahan pilihan bagi Carvalho setelah sang pemain melewatkan empat pertandingan karena persoalan kebugaran.

Fran Navarro berpeluang kembali menjadi ujung tombak setelah mengakhiri puasa gol selama lebih dari tiga bulan saat menghadapi Vitoria.

Penyerang tersebut diperkirakan mendapat dukungan Ricardo Horta dan Pau Victor untuk meningkatkan efektivitas serangan.

Sementara itu, KuPS berpotensi kehilangan winger Ghana berusia 22 tahun, Bob Nii Armah, akibat cedera ketika menghadapi Gent.

Piotr Parzyszek kemungkinan tetap dipercaya meskipun belum mencetak gol dalam sepuluh penampilan kompetitif terakhir.

Prediksi susunan pemain Braga (4-3-3): B Fontes; V Gomez, Lagerbielke, Barisic, Travassos; Gorby, Dorgeles, Moutinho; Pau Victor, Fran Navarro, Ricardo Horta.

Kombinasi tersebut memungkinkan Braga menguasai lini tengah sekaligus memaksimalkan pergerakan penyerang dari kedua sisi lapangan.

Prediksi susunan pemain KuPS (4-2-3-1): Kreidl; Savolainen, Hamalainen, Lotjonen, Kujasalo; Gasc, Pasanen; Aiki, Pennanen, Eskesen; Parzyszek.

Formasi ini berpotensi digunakan untuk memperkuat pertahanan sambil mengandalkan serangan balik ketika mendapatkan kesempatan.

Prediksi Skor Braga vs KuPS, Siapa Bakal Menang?

Braga diprediksi mengalahkan KuPS dengan skor 2-0 berkat keunggulan kualitas permainan, momentum positif, dan rekor kandang Eropa.

Tuan rumah juga memiliki pertahanan yang lebih konsisten dibandingkan lawannya yang kesulitan mencetak gol.

Kunci pertandingan kemungkinan terletak pada kemampuan Braga mengendalikan tempo sejak menit awal dan memanfaatkan peluang melalui Fran Navarro.

Ricardo Horta juga berpotensi menjadi pembeda berkat pengalamannya dalam membantu membangun serangan dari lini depan.

KuPS diperkirakan memilih pendekatan lebih berhati-hati untuk menghindari kebobolan cepat sekaligus menjaga peluang mencuri poin.

Namun, produktivitas dua gol dalam tiga pertandingan Eropa menunjukkan mereka membutuhkan peningkatan signifikan untuk menembus pertahanan Braga.

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor tersebut, kemenangan tanpa kebobolan menjadi skenario paling realistis bagi tim asuhan Franclim Carvalho.

Kemenangan ini sekaligus memperbesar peluang klub Portugal tersebut bersaing memperebutkan tiket fase gugur Conference League.