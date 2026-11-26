JawaPos.com — Prediksi skor CSKA Sofia vs Trabzonspor mengarah pada kemenangan tipis tim tamu dengan skor 1-2 dalam pertandingan pekan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Stadion Balgarska Armija, Bulgaria, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Trabzonspor datang dengan modal sembilan kemenangan dalam 10 pertandingan terakhir di semua kompetisi, sedangkan CSKA Sofia masih berjuang keluar dari papan bawah klasemen.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua tim untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur Conference League.

CSKA Sofia membutuhkan kemenangan pertama, sementara Trabzonspor berambisi menembus delapan besar klasemen.

CSKA Sofia Terancam Tersingkir, Mampukah Rekor Domestik Menjadi Penyelamat?

CSKA Sofia menghadapi tekanan besar setelah hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan awal Conference League musim ini.

Tim asuhan Markus Gisdol tersebut belum merasakan kemenangan dan masih berada di luar zona playoff.

Perjalanan mereka dimulai dengan kekalahan 1-2 dari AS Monaco di kandang sendiri sebelum bermain imbang 2-2 melawan Nordsjaelland.

Harapan bangkit kembali pupus setelah CSKA Sofia menyerah 1-2 dalam lawatan ke markas Panathinaikos.

Catatan tersebut memperpanjang persoalan CSKA Sofia ketika menghadapi persaingan antarklub Eropa. Mereka hanya mampu memenangkan dua dari 32 pertandingan terakhir dalam kompetisi kontinental utama.

Menariknya, performa CSKA Sofia di kompetisi domestik justru memperlihatkan ketangguhan yang berbeda.

Hasil imbang 3-3 melawan Botev Plovdiv akhir pekan lalu memperpanjang catatan tidak terkalahkan mereka menjadi 17 pertandingan domestik.

Dalam 15 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, CSKA Sofia bahkan hanya mengalami dua kekalahan. Kedua hasil negatif tersebut datang ketika mereka bertanding di Conference League.

Persoalan semakin rumit karena CSKA Sofia juga kalah dalam tiga pertandingan Conference League terakhir saat berstatus tuan rumah.

Situasi tersebut membuat keuntungan bermain di Stadion Balgarska Armija belum tentu menjadi jaminan.

Rekor menghadapi klub Turki turut memberikan peringatan bagi wakil Bulgaria tersebut. Dari tujuh pertemuan sebelumnya, CSKA Sofia mengalami lima kekalahan, sekali menang, dan sekali bermain imbang.

Trabzonspor Sedang Panas, Sembilan Kemenangan Jadi Ancaman Serius

Trabzonspor memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah memenangkan sembilan dari 10 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Satu-satunya kekalahan dalam periode tersebut terjadi ketika menghadapi Freiburg di Conference League.

Tim asuhan Thomas Reis menempati posisi ke-12 klasemen fase liga dengan koleksi enam poin dari tiga pertandingan.

Tambahan tiga angka berpotensi membawa mereka semakin dekat dengan delapan besar yang menawarkan tiket otomatis menuju babak 16 besar.

Perjalanan Trabzonspor di Conference League dimulai dengan kemenangan 2-0 atas KuPS di kandang lawan. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri sembilan kekalahan tandang beruntun mereka dalam kompetisi utama Eropa.

Momentum positif berlanjut ketika Trabzonspor menundukkan Heart of Midlothian dengan skor identik 2-0. Namun, laju sempurna tersebut terhenti setelah mereka dikalahkan Freiburg dengan skor tipis 0-1.

Kekalahan itu ternyata tidak mengganggu konsistensi Trabzonspor dalam kompetisi domestik. Mereka kemudian mencatat kemenangan atas Gaziantep, Rizespor, Alanyaspor, dan Eyupspor.

Kemenangan terbaru atas Eyupspor dengan skor 1-0 semakin mempertegas kekuatan mental tim asal Turki tersebut.

Trabzonspor kini memburu dua kemenangan tandang beruntun di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 2013.

Pertemuan melawan CSKA Sofia juga menghadirkan pengalaman baru bagi Trabzonspor. Ini menjadi pertandingan pertama mereka menghadapi klub Bulgaria dalam kompetisi antarklub Eropa.

Kondisi Pemain CSKA Sofia vs Trabzonspor, Siapa yang Absen?

CSKA Sofia diperkirakan tidak dapat memainkan Leo Pereira akibat cedera, sedangkan Barry Cotter kemungkinan tidak masuk skuad Conference League.

Kondisi Teodor Ivanov juga masih diragukan sehingga Markus Gisdol harus mempertimbangkan alternatif di sektor pertahanan.

Leandro Godoy berpeluang kembali dipercaya sebagai ujung tombak untuk meningkatkan ketajaman serangan tuan rumah.

Ioannis Pittas, Stefano Sensi, dan Petko Panayotov diproyeksikan menjadi pemain pendukung yang membantu menciptakan peluang.

Di kubu Trabzonspor, Franculino masih menghadapi persoalan cedera, sementara Aral Simsir dan Okay Yokuslu juga harus menepi.

Tim Jabol-Folcarelli belum sepenuhnya bugar, sedangkan Arseniy Batagov masih berusaha mencapai kondisi ideal setelah kembali berlatih.

Thomas Reis diperkirakan mengandalkan Mohamed Salah dan Paul Onuachu untuk memberikan ancaman terhadap pertahanan CSKA Sofia. Ernest Muci dan Fabinho juga berpeluang mendapatkan peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan tim tamu.

Prediksi susunan pemain CSKA Sofia (4-2-3-1): Lapoukhov; Pastor, Almeida, Rodriguez, Martino; Gbamin, Jordao; Pittas, Sensi, Panayotov; Godoy.

Prediksi susunan pemain Trabzonspor (4-3-3): Onana; Pina, Nwaiwu, Savic, Eskihellac; Tufan, Fabinho, Muci; Salah, Onuachu, Saviolo.

Prediksi Skor CSKA Sofia vs Trabzonspor, Tim Tamu Lebih Diunggulkan

Trabzonspor lebih diunggulkan berkat konsistensi hasil pertandingan dan efektivitas permainan mereka dalam beberapa pekan terakhir.

Namun, CSKA Sofia tetap berpotensi memberikan perlawanan sengit karena membutuhkan poin untuk menjaga peluang lolos.

Keunggulan bermain di kandang dapat membantu CSKA Sofia tampil agresif sejak menit pertama pertandingan.

Leandro Godoy menjadi salah satu pemain yang diharapkan mampu memanfaatkan peluang ketika pertahanan Trabzonspor kehilangan konsentrasi.

Sebaliknya, Trabzonspor mempunyai momentum positif yang memungkinkan mereka mengendalikan pertandingan pada saat-saat menentukan.

Kombinasi pengalaman dan ketajaman lini depan berpotensi menjadi pembeda ketika pertandingan berlangsung ketat.

CSKA Sofia diperkirakan mampu mencetak satu gol, tetapi kesulitan mempertahankan keseimbangan sepanjang pertandingan.

Dengan mempertimbangkan performa kedua tim, Trabzonspor memiliki peluang lebih besar membawa pulang tiga poin dari Bulgaria.