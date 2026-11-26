JawaPos.com — Prediksi skor Doncaster Rovers vs Huddersfield Town mengarah pada kemenangan tim tamu 0-2 dalam pertandingan derby Yorkshire di Club Doncaster Sports Village, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00.

Huddersfield Town berambisi kembali ke puncak klasemen League One 2026/2027, sementara Doncaster Rovers membutuhkan poin untuk menjauh dari ancaman degradasi.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan kondisi berbeda setelah sama-sama gagal meraih kemenangan pada akhir pekan lalu.

Doncaster Rovers bermain imbang 2-2 melawan Bradford City, sedangkan Huddersfield Town kehilangan posisi teratas setelah dikalahkan Leicester City dengan skor 0-1.

Huddersfield Town datang membawa catatan delapan kemenangan dari 15 pertandingan liga, sedangkan Doncaster Rovers baru mengumpulkan tiga kemenangan dalam 14 laga.

Perbedaan konsistensi tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan, meskipun atmosfer derby Yorkshire berpotensi menghadirkan kejutan.

Doncaster Rovers Terancam Degradasi

Doncaster Rovers menghadapi pertandingan penting setelah terpuruk di peringkat ke-20 klasemen League One dengan koleksi 13 poin dari 14 pertandingan.

Tim asuhan Grant McCann hanya unggul selisih gol atas empat tim penghuni zona degradasi sehingga kemenangan menjadi kebutuhan mendesak.

Perjalanan Doncaster Rovers musim ini belum sesuai harapan setelah mereka mengakhiri kompetisi sebelumnya di posisi ke-14.

Dari 14 pertandingan, mereka baru mencatatkan tiga kemenangan dan tujuh kekalahan, memperlihatkan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.

Dalam enam pertandingan liga terakhir, Doncaster Rovers hanya mampu mengumpulkan empat poin dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika mereka menundukkan Sheffield Wednesday dengan skor 2-0 di kandang sendiri.

Setelah kemenangan itu, Doncaster Rovers kembali mengalami kesulitan dengan menelan kekalahan dari Luton Town dan MK Dons.

Mereka juga tersingkir pada putaran pertama Piala FA setelah dikalahkan Kidderminster Harriers, memperpanjang periode mengecewakan tim.

Namun, semangat juang Doncaster Rovers mulai terlihat ketika menghadapi Bradford City pada pertandingan terakhir.

Sempat tertinggal dua kali, mereka berhasil menyamakan kedudukan melalui Jordan Thomas pada menit ke-78 dan Sean Grehan pada masa tambahan waktu.

Hasil imbang 2-2 tersebut menjadi modal psikologis penting sebelum menghadapi salah satu kandidat promosi League One.

McCann berharap kemampuan anak asuhnya bangkit dari ketertinggalan dapat kembali muncul ketika menghadapi Huddersfield Town.

Huddersfield Town Kehilangan Puncak Klasemen, Bisakah Langsung Bangkit?

Huddersfield Town mengincar kemenangan untuk merebut kembali posisi puncak klasemen setelah kekalahan mengejutkan dari Leicester City.

Tim asuhan Martin Drury kini tertinggal tiga poin dari Stockport County, tetapi masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit.

Sebelum jeda internasional November, Huddersfield Town tampil impresif dengan mengumpulkan 29 poin dari 14 pertandingan.

Mereka mencatatkan delapan kemenangan, hanya sekali kalah, serta menghasilkan 28 gol dan kebobolan 12 kali.

Performa tersebut memperlihatkan keseimbangan antara produktivitas lini depan dan organisasi pertahanan yang solid.

Bahkan, Huddersfield Town sempat menjalani tujuh pertandingan liga tanpa kekalahan, termasuk empat kemenangan beruntun sebelum bermain imbang melawan Luton Town.

Momentum positif itu terhenti ketika Leicester City mencuri kemenangan 1-0 melalui gol Louis Page pada awal babak kedua.

Kekalahan tersebut menjadi yang kedua bagi Huddersfield Town sepanjang musim League One dan membuat persaingan promosi semakin ketat.

Meski kehilangan posisi teratas, peluang Huddersfield Town untuk kembali memimpin klasemen masih terbuka.

Kemenangan atas Doncaster Rovers akan memberikan tekanan langsung kepada Stockport County sekaligus menjaga ambisi promosi menuju Championship.

Kondisi Pemain Doncaster Rovers vs Huddersfield Town, Siapa Paling Siap?

Doncaster Rovers masih menghadapi persoalan cedera menjelang pertandingan melawan Huddersfield Town.

James Husband, Tommi O'Reilly, dan Francis Okoronkwo dipastikan belum tersedia, sementara Harry Clifton serta Will Keane kemungkinan kembali absen.

Brandon Hanlan berpeluang mempertahankan posisinya sebagai penyerang utama setelah tampil menghadapi Bradford City.

Alfie May tidak memenuhi syarat bermain melawan klub induknya, sedangkan James Collins kembali menjadi pilihan setelah pulih dari cedera panjang.

Di lini tengah, George Broadbent diperkirakan kembali bekerja sama dengan Robbie Gotts dan Owen Bailey.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan sekaligus mengurangi tekanan dari gelandang Huddersfield Town.

Huddersfield Town juga kehilangan sejumlah pemain penting, termasuk Murray Wallace, Jack Whatmough, David Kasumu, Herbie Kane, dan Marcus McGuane.

Namun, Drury diperkirakan tetap mempertahankan sebagian besar susunan pemain setelah kekalahan terakhir.

Radinio Balker, Ibane Bowat, dan Sean Roughan kemungkinan kembali membentuk trio pertahanan, sementara Cameron Humphreys serta Archie Collins mengendalikan lini tengah.

Di sektor penyerangan, Joe Taylor menjadi ancaman utama dengan torehan 10 gol dalam 14 pertandingan liga.

Derensili Sanches Fernandes juga menjadi pemain yang patut diwaspadai setelah mencatatkan tujuh gol dan enam assist dalam 15 penampilan.

Kontribusi keduanya memberikan Huddersfield Town keunggulan kualitas serangan dibandingkan Doncaster Rovers.

Prediksi Skor Doncaster Rovers vs Huddersfield Town, Tim Tamu Menang?

Huddersfield Town lebih diunggulkan karena memiliki lini serang produktif dan catatan pertahanan lebih konsisten sepanjang musim.

Doncaster Rovers memang menunjukkan karakter pantang menyerah melawan Bradford City, tetapi kelemahan pertahanan mereka berpotensi dimanfaatkan tim tamu.

Pertandingan diperkirakan berlangsung dengan Huddersfield Town lebih dominan dalam penguasaan bola dan penciptaan peluang.

Doncaster Rovers kemungkinan mengandalkan serangan balik serta situasi bola mati untuk memberikan tekanan kepada pertahanan lawan.

Ketajaman Joe Taylor dan kreativitas Sanches Fernandes berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan derby Yorkshire tersebut.

Apabila Huddersfield Town mampu mencetak gol lebih dahulu, Doncaster Rovers diperkirakan kesulitan membalikkan keadaan menghadapi organisasi permainan tim tamu.

Kemenangan tersebut diperkirakan menjadi momentum kebangkitan The Terriers sekaligus memperbesar tekanan terhadap Doncaster Rovers dalam perjuangan menghindari degradasi.

Prediksi susunan pemain Doncaster Rovers (4-2-3-1): Simkin; Nixon, Grehan, Pearson, Senior; Broadbent, Gotts; Hutchinson, Bailey, Thomas; Hanlan.

Prediksi susunan pemain Huddersfield Town (3-4-3): Young; Bowat, Balker, Roughan; Bronkhorst, Collins, Humphreys, Mumba; Sanches Fernandes, Taylor, Radulovic.