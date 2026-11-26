JawaPos.com - RB Salzburg akan menghadapi Ararat-Armenia dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027. Die Roten Bullen -julukan RB Salzburg- berpeluang pesta gol di hadapan pendukung sendiri.

RB Salzburg akan menjamu Ararat-Armenia di Red Bull Arena, Austria, Jumat (27/11/2026). Sepak mula pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 00.45 dini hari WIB.

Tuan rumah membutuhkan tambahan tiga poin setelah perjalanan di kompetisi Eropa musim ini belum berjalan sesuai harapan. Dari empat pertandingan yang telah dilakoni, RB Salzburg baru mengoleksi empat poin dan menempati peringkat ke-26 klasemen sementara.

Catatan tersebut tentu belum cukup memuaskan bagi tim yang memiliki ambisi melangkah lebih jauh di Liga Europa. Karena itu, pertandingan melawan Ararat-Armenia menjadi kesempatan penting bagi RB Salzburg untuk kembali ke jalur kemenangan.

RB Salzburg memiliki modal cukup menjanjikan setelah menumbangkan Levski Sofia dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya. Mereka juga sempat membawa pulang hasil imbang 2-2 ketika menghadapi Celje, meskipun harus menelan dua kekalahan dari AC Milan dan Anderlecht.

Kemenangan atas Ararat-Armenia bisa membawa RB Salzburg memperbaiki posisinya di papan klasemen sementara. Tambahan tiga poin juga akan meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.

Meski demikian, RB Salzburg tetap harus berhati-hati. Apalagi, Die Roten Bullen menelan kekalahan 0-1 dari Austria Wien dalam lanjutan Liga Austria. Hasil itu menandakan performa Die Roten Bullen belum konsisten.

Di sisi lain, Ararat-Armenia datang dengan modal yang cukup baik dari kompetisi domestik. Mereka berhasil mengalahkan Van dengan skor 2-1 dan masih berada di posisi ketiga klasemen sementara Liga Armenia musim ini.

Namun, performa Ararat-Armenia di Liga Europa justru menjadi persoalan serius. Tim polesan Tulipa itu belum mampu meraih satu pun poin setelah menelan empat kekalahan beruntun dari Sparta Praha, Jagiellonia, AZ Alkmaar, dan Torreense.

Ararat-Armenia sudah kebobolan 14 gol dalam empat pertandingan tersebut. Mereka bahkan selalu kemasukan setidaknya tiga gol pada setiap laga, sebuah catatan yang memperlihatkan rapuhnya lini pertahanan mereka.

Situasi itu tentu menjadi keuntungan bagi RB Salzburg yang memiliki sejumlah pemain dengan kemampuan menyerang mumpuni. Jika mampu menguasai jalannya pertandingan sejak menit awal, tuan rumah berpeluang menciptakan banyak kesempatan sekaligus memberikan tekanan besar kepada barisan belakang tim tamu.

Prediksi Skor RB Salzburg Vs Ararat-Armenia

Ararat-Armenia tentu tidak akan menyerah begitu saja. Mereka kemungkinan akan bermain lebih disiplin dan mengutamakan organisasi pertahanan.

Sementara, RB Salzburg memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri. Die Roten Bullen juga memiliki kualitas skuad yang lebih bagus dibanding Ararat-Armenia.

RB Salzburg memang belum tampil konsisten sepanjang musim, tetapi pertandingan ini bisa menjadi momentum untuk menunjukkan kemampuan mereka. Apalagi, kemenangan akan sangat berarti dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen sementara sekaligus menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

RB Salzburg diyakini akan memanfaatkan keuntungan bermain di kandang sendiri. Melihat rapuhnya lini pertahanan Ararat-Armenia, Die Roten Bullen diperkirakan menang unggul dua gol.

Prediksi skor RB Salzburg vs Ararat-Armenia: 3-1.

Prediksi Susunan Pemain RB Salzburg vs Ararat-Armenia

RB Salzburg: Zawieschitzy; Morgalla, Drexler, Zabransky, Kratzig; Barry, Diabate; Lindstrom, Mazurek, Vertessen; Konate

Pelatih: Danny Rohl.

Ararat-Armenia: Nersesyan; Hovhannisyan, Felipe, Malis, Pereira; Ayvazyan, Oliveira; Banjaqui, Ambartsumyan, Franca; Lima