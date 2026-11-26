JawaPos.com — Borac Banja Luka berpeluang mempertahankan rekor sempurna di kandang ketika menjamu Atalanta BC pada matchday keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan di Gradski Stadion Banja Luka ini diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim sama-sama membutuhkan poin untuk memperbaiki posisi dalam klasemen kompetisi Eropa tersebut.

Borac Banja Luka datang dengan modal empat kemenangan beruntun dalam pertandingan kandang Eropa musim ini, termasuk tiga kemenangan pada babak kualifikasi.

Sementara itu, Atalanta BC berusaha menemukan konsistensi setelah hanya mencatat satu kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir di semua kompetisi.

Tim asuhan Vinko Marinovic memiliki kesempatan melampaui posisi Atalanta BC apabila berhasil mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Namun, tim tamu besutan Maurizio Sarri juga menyimpan ambisi menembus delapan besar klasemen demi mengamankan tiket otomatis menuju babak 16 besar.

Borac Banja Luka Punya Rekor Kandang Mengerikan

Borac Banja Luka menjadikan Gradski Stadion sebagai benteng pertahanan yang sulit ditembus sepanjang perjalanan mereka di UEFA Conference League musim ini.

Empat pertandingan kandang Eropa berhasil dimenangi, dengan hanya satu gol bersarang ke gawang mereka dalam periode tersebut.

Perjalanan impresif tersebut dimulai pada babak kualifikasi ketika Borac Banja Luka menundukkan Petrocub dengan skor 3-0.

Mereka kemudian mengalahkan ML Vitebsk 1-0 sebelum mencatat kemenangan 3-1 atas Vikingur untuk melanjutkan langkah menuju fase liga.

Ketangguhan kandang itu kembali terlihat ketika Borac Banja Luka mengalahkan KuPS dengan skor 2-0 pada pertandingan kedua fase liga.

Hasil tersebut menjadi satu-satunya kemenangan mereka dalam tiga pertandingan awal, setelah mengalami kekalahan melawan Panathinaikos dan Mjallby.

Dengan koleksi tiga poin, Borac Banja Luka menempati peringkat ke-21 klasemen sementara dan masih berada dalam zona playoff menuju fase gugur.

Kemenangan atas Atalanta BC bukan hanya memperpanjang rekor kandang, tetapi juga memperbesar peluang mereka melangkah lebih jauh.

Kepercayaan diri tuan rumah semakin meningkat setelah mencatat tiga kemenangan beruntun menjelang pertandingan menghadapi wakil Italia tersebut.

Momentum positif ini menjadi modal penting bagi Marinovic untuk menghadapi lawan dengan kualitas individu dan pengalaman kompetisi Eropa yang lebih tinggi.

Atalanta BC Mulai Bangkit, tetapi Pertahanan Masih Mengkhawatirkan

Atalanta BC datang ke Bosnia dan Herzegovina dengan membawa catatan tiga pertandingan tanpa kekalahan setelah sebelumnya mengalami periode sulit.

Meski demikian, pasukan Maurizio Sarri baru mengumpulkan empat poin dari tiga pertandingan UEFA Conference League dan masih harus berjuang memperbaiki posisi.

Situasi sulit La Dea bermula setelah kekalahan memalukan 0-3 dari Parma di kandang sendiri yang memicu keputusan menjalani pemusatan latihan.

Respons mereka belum langsung maksimal karena hanya bermain imbang 1-1 menghadapi Kairat pada pertandingan ketiga fase liga.

Performa Atalanta BC mulai menunjukkan perkembangan ketika berhasil menundukkan Monza dengan skor tipis 1-0 dalam kompetisi domestik.

Hasil tersebut kemudian disusul pertandingan dramatis melawan Inter Milan yang berakhir imbang 4-4 pada akhir pekan lalu.

Menghadapi juara bertahan Liga Italia, Atalanta BC memperlihatkan mentalitas luar biasa setelah beberapa kali berada dalam posisi tertinggal.

Mereka mampu bangkit dari ketertinggalan 0-2, 1-3, hingga 2-4 sebelum akhirnya menyelamatkan satu poin.

Charles De Ketelaere menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut setelah mencetak dua gol ke gawang Inter Milan.

Namun, kebobolan empat gol sekaligus juga memperlihatkan persoalan pertahanan yang berpotensi dimanfaatkan Borac Banja Luka.

Atalanta BC membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang menembus delapan besar klasemen fase liga UEFA Conference League.

Persaingan masih sangat ketat karena Brighton & Hove Albion di peringkat kelima hingga St Truidense di posisi kesepuluh sama-sama mengoleksi tujuh poin.

Kondisi Pemain dan Prediksi Susunan Pemain

Borac Banja Luka tidak memiliki pemain yang dipastikan absen akibat cedera menjelang pertandingan menghadapi Atalanta BC.

Namun, kondisi Branimir Cipetic masih perlu diperiksa sebelum staf pelatih menentukan komposisi terbaik untuk pertandingan penting tersebut.

Luka Juricic diperkirakan kembali menjadi tumpuan utama lini serang tuan rumah meskipun belum mencetak gol pada fase liga.

Penyerang tersebut sebelumnya mengemas tiga gol selama kualifikasi dan telah menyumbangkan dua assist saat menghadapi Panathinaikos serta KuPS.

Sementara itu, Atalanta BC memiliki sejumlah persoalan kebugaran yang dapat memengaruhi kekuatan lini belakang mereka.

Marco Carnesecchi, Odilon Kossounou, dan Isak Hien diperkirakan tidak dapat tampil sehingga Sarri harus mempertimbangkan alternatif pemain.

Rotasi juga berpeluang dilakukan mengingat jadwal pertandingan yang padat serta kebutuhan menjaga kondisi fisik pemain utama.

De Ketelaere kemungkinan memulai pertandingan dari bangku cadangan, sedangkan Lazar Samardzic, Jonathan Rowe, dan Kamaldeen Sulemana berpeluang memperoleh kesempatan bermain sejak awal.

Atalanta BC sebenarnya memiliki variasi pencetak gol yang cukup baik dalam tiga pertandingan pertama kompetisi Eropa musim ini.

Eljif Elmas, Giacomo Raspadori, Gianluca Scamacca, dan Nikola Krstovic masing-masing sudah menyumbangkan gol bagi La Dea.

Prediksi susunan pemain Borac Banja Luka (4-4-2): Jurkas; Rogan, Meijers, Sanicanin, Herera; Roguljic, Jojic, Hiros, Savic; Deket, Juricic.

Prediksi susunan pemain Atalanta BC (4-2-3-1): Sportiello; Bellanova, Scalvini, Obric, Bernasconi; Elmas, Pasalic; Sulemana, Samardzic, Rowe; Scamacca.

Prediksi Skor Borac Banja Luka vs Atalanta BC

Pertandingan Borac Banja Luka vs Atalanta BC diperkirakan berlangsung seimbang karena kedua tim memiliki keunggulan berbeda.

Tuan rumah mengandalkan organisasi pertahanan dan dukungan suporter, sedangkan tim tamu memiliki kualitas serangan yang lebih beragam.

Catatan hanya satu kali kebobolan dalam empat pertandingan kandang Eropa menjadi alasan Borac Banja Luka layak diperhitungkan.

Sebaliknya, Atalanta BC masih menunjukkan inkonsistensi meskipun keberhasilan mengejar ketertinggalan melawan Inter Milan memperlihatkan mentalitas positif.

Borac Banja Luka berpeluang memanfaatkan kelemahan pertahanan tim tamu untuk mencetak gol sekaligus menjaga rekor tidak terkalahkan di kandang.

Namun, kemampuan individu para penyerang Atalanta BC diperkirakan cukup untuk menghindarkan La Dea dari kekalahan.