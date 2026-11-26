JawaPos.com - Pelatih Como Cesc Fabregas memilih fokus menjalani pekerjaannya bersama klub Liga Italia tersebut ketimbang menanggapi spekulasi mengenai peluang menangani Barcelona pada masa mendatang, dikutip dari ANTARA.

Mantan gelandang tim nasional Spanyol itu menegaskan tidak ingin memikirkan masa depan terlalu jauh seusai membawa Como menang 1-0 atas AEK Athena pada pekan kelima fase liga Liga Champions.

"Saya termasuk orang yang menjalani hidup pada masa sekarang. Memikirkan masa depan biasanya tidak akan membawa Anda ke mana-mana," ujar Fabregas dikutip dari Mundo Deportivo, Rabu (25/11).

Nama Fabregas kerap dikaitkan dengan Barcelona karena memiliki hubungan erat dengan klub asal Katalunya tersebut.

Ia merupakan jebolan akademi La Masia dan pernah memperkuat tim utama Blaugrana selama tiga musim, yakni pada 2011 hingga 2014.

Fabregas mengakui memiliki kedekatan emosional dengan Barcelona karena tumbuh dan berkembang di klub tersebut. Meski demikian, ia tidak ingin berspekulasi mengenai kemungkinan kembali ke Camp Nou sebagai pelatih.

"Saya berasal dari sana, saya tumbuh besar di klub itu, dan saya mengenal semua orang di sana. Namun, saya tidak pernah suka berpikir terlalu jauh ke depan. Setiap kali saya melakukannya, hasilnya tidak pernah baik," katanya.

Pelatih berusia 39 tahun itu mengaku menikmati pekerjaannya bersama Como. Di bawah arahannya, klub tersebut mampu menunjukkan perkembangan dan bersaing di papan atas Liga Italia.

Como kini menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 26 poin dari 12 pertandingan.

Pada fase liga Liga Champions, Como mengoleksi 12 poin dari lima pertandingan berkat empat kemenangan dan satu kekalahan.

Fabregas menyadari pekerjaannya di Como memiliki tuntutan besar, terutama karena klub tersebut tengah berada dalam fase perkembangan.

"Saya berusaha menjaga keseimbangan di tengah iklim kompetitif dan tuntutan sebagai pelatih di klub seperti Como, klub yang sedang berkembang dan di mana saya memikul begitu banyak tanggung jawab," tutur Fabregas.

Fabregas memulai karier kepelatihannya pada 2023 setelah pensiun sebagai pemain Como. Ia turut membawa klub tersebut promosi ke kasta tertinggi Liga Italia hingga lolos ke Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub.

Fabregas masih terikat kontrak bersama Como hingga Juni 2028.