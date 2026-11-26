JawaPos.com — Prediksi skor Hearts vs Monaco mengarah pada kemenangan tim tamu 1-3 dalam pertandingan pekan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Tynecastle Park, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Monaco datang dengan catatan sempurna sembilan poin dari tiga pertandingan, sedangkan Hearts masih terpuruk di peringkat ke-32 dengan satu poin.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan perjalanan berbeda di kompetisi Eropa, meski performa domestik keduanya justru menghadirkan cerita menarik.

Hearts baru menghancurkan Dundee dengan skor 8-0, sementara Monaco belum mampu meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir Ligue 1.

Bagi Hearts, duel kandang tersebut menjadi kesempatan penting untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di Conference League.

Sebaliknya, Monaco memburu kemenangan keempat secara beruntun demi memperkuat posisi mereka dalam persaingan delapan besar klasemen.

Mengapa Hearts Masih Kesulitan Bersaing di Conference League?

Hearts belum sekalipun meraih kemenangan dalam sembilan pertandingan kompetisi Eropa sepanjang musim 2026/2027.

Catatan tersebut menjadi persoalan serius bagi pasukan Wouter Vrancken menjelang kedatangan Monaco ke Tynecastle Park.

Perjalanan buruk Hearts dimulai ketika mereka tersingkir dari babak kedua kualifikasi Liga Champions setelah kalah agregat 0-6 dari Sturm Graz.

Mereka kemudian turun ke kualifikasi Liga Europa, tetapi kembali tersingkir akibat kekalahan agregat 2-7 dari Benfica.

Kesempatan tampil di Conference League juga tidak diperoleh Hearts dengan mudah karena mereka harus melewati perlawanan Rapid Vienna.

Dua pertandingan berakhir dengan skor identik 2-2 sebelum klub Skotlandia tersebut memastikan kelolosan melalui adu penalti.

Namun, keberhasilan melewati babak playoff belum mampu mengubah performa Hearts ketika memasuki fase liga. Mereka hanya mengumpulkan satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan dalam tiga pertandingan pertama.

Posisi ke-32 membuat Hearts membutuhkan tambahan poin untuk memperbaiki peluang lolos ke fase gugur. Kemenangan atas Monaco tentu menjadi hasil penting, terutama setelah mereka memperlihatkan ketajaman luar biasa dalam pertandingan domestik terakhir.

Kemenangan 8-0 atas Dundee memberikan suntikan kepercayaan diri bagi Claudio Braga dan rekan-rekannya menjelang pertandingan Eropa. Meski demikian, Hearts masih memiliki persoalan konsistensi karena gagal memenangkan empat pertandingan kandang terakhir di Tynecastle Park.

Bisakah Monaco Mempertahankan Rekor Sempurna di Eropa?

Monaco menjadi salah satu tim dengan performa paling meyakinkan pada fase liga Conference League musim ini.

Klub asal Prancis tersebut memenangkan tiga pertandingan pembuka dengan produktivitas tujuh gol dan hanya sekali kebobolan.

Perolehan sembilan poin menempatkan Monaco di peringkat keempat klasemen sementara, sekaligus membuka peluang besar mengamankan tiket langsung ke babak 16 besar.

Hasil positif di markas Hearts akan semakin memperkokoh posisi mereka menjelang pertandingan berikutnya.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh Filipe Luis yang memperlihatkan awal menjanjikan sebagai pelatih Monaco dalam kompetisi Eropa.

Dia bahkan tercatat sebagai pelatih pertama Monaco yang memenangkan lima pertandingan Eropa pertamanya bersama klub tersebut.

Namun, performa Monaco di kompetisi domestik justru memperlihatkan kondisi berbeda dibandingkan penampilan mereka di Conference League. Mereka gagal meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhir Ligue 1, termasuk dua hasil imbang secara beruntun.

Catatan tandang Monaco juga belum sepenuhnya meyakinkan karena mereka tidak memenangkan tiga pertandingan terakhir di luar kandang. Dalam periode tersebut, Monaco mencatatkan satu hasil imbang dan menelan dua kekalahan.

Situasi itu memberikan sedikit harapan bagi Hearts untuk mengejutkan tim tamu melalui dukungan publik Tynecastle Park. Meski demikian, kualitas permainan Monaco di kompetisi Eropa tetap menjadikan mereka favorit untuk membawa pulang tiga poin.

Bagaimana Kondisi Pemain Hearts dan Monaco Menjelang Pertandingan?

Hearts menghadapi persoalan cukup besar terkait ketersediaan pemain karena sembilan anggota skuad diperkirakan absen akibat cedera.

Mereka adalah Malachi Fagan-Walcott, Stephen Kingsley, Tomas Magnusson, Calvin Miller, Oisin McEntee, Harry Milne, Blair Spittal, Tom Renaud, dan Craig Halkett.

Banyaknya pemain yang tidak tersedia membuat Wouter Vrancken harus mempertimbangkan keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan.

Namun, kemenangan delapan gol tanpa balas atas Dundee memungkinkan pelatih Hearts tersebut mempertahankan susunan pemain yang sama.

Claudio Braga dan Pierre Kabore berpeluang kembali menjadi pilihan utama untuk mengisi lini depan Hearts.

Keduanya diharapkan mampu memanfaatkan momentum positif sekaligus menguji pertahanan Monaco yang baru kebobolan satu gol dalam tiga pertandingan Eropa.

Di kubu Monaco, Filipe Luis juga menghadapi masalah cedera yang membuat sejumlah pemain tidak dapat diturunkan. Aleksandr Golovin, Ansu Fati, dan Stanis Idumbo diperkirakan harus melewatkan pertandingan melawan Hearts.

Meski kehilangan beberapa pemain, Monaco masih mempunyai pilihan menyerang yang cukup menjanjikan untuk membongkar pertahanan tuan rumah.

Paris Brunner, yang telah mencetak dua gol di Conference League, diperkirakan berduet dengan Folarin Balogun. Mathys Detourbet dan Mamadou Coulibaly berpeluang mengisi sektor sayap untuk mendukung pergerakan kedua penyerang tersebut.

Kombinasi kecepatan, kreativitas, dan penyelesaian akhir menjadi modal Monaco untuk mempertahankan produktivitas mereka di kompetisi Eropa.

Prediksi Skor Hearts vs Monaco: Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Monaco lebih diunggulkan memenangkan pertandingan berkat konsistensi mereka sepanjang tiga pertandingan pertama fase liga Conference League.

Namun, kemenangan besar Hearts atas Dundee menunjukkan tuan rumah tetap mempunyai kemampuan menciptakan peluang dan mencetak gol.

Hearts diperkirakan bermain agresif sejak awal untuk memanfaatkan dukungan suporter sekaligus mengakhiri catatan sembilan pertandingan Eropa tanpa kemenangan.

Strategi tersebut berpotensi menghasilkan gol, tetapi juga membuka ruang bagi Monaco untuk melancarkan serangan balik.

Monaco memiliki keunggulan dalam efektivitas serangan serta organisasi pertahanan berdasarkan catatan tujuh gol dan satu kebobolan.

Jika mampu mempertahankan disiplin permainan, tim asuhan Filipe Luis berpeluang mengendalikan pertandingan meskipun menghadapi tekanan tuan rumah.

Tim tamu diperkirakan melanjutkan rekor sempurna mereka di Conference League, sedangkan Hearts masih harus bekerja keras untuk keluar dari papan bawah klasemen.

Prediksi susunan pemain Hearts (4-4-2): Reus; Altena, McCart, Findlay, Borchgrevink; Kerjota, Mendy, Kabashi, McPake; Kabore, Braga.

Prediksi susunan pemain Monaco (4-4-2): Hradecky; Teze, Sane, Dier, Mawissa; Coulibaly, Zakaria, Camara, Detourbet; Balogun, Brunner.