JawaPos.com — Prediksi skor Brighton & Hove Albion vs Universitatea Craiova mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-0 dalam pertandingan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Amex Stadium, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Brighton berpeluang memperkuat posisi delapan besar sekaligus mengakhiri catatan 15 pertandingan tanpa kekalahan milik wakil Rumania tersebut.

Kedua tim memasuki pertandingan dengan koleksi tujuh poin dari tiga laga, hasil dua kemenangan dan satu imbang.

Brighton menempati peringkat kelima, sedangkan Universitatea Craiova berada di posisi kedelapan klasemen sementara yang diikuti 36 klub.

Pertemuan ini menjadi ujian penting bagi Brighton setelah mengalami kekalahan mengejutkan di Premier League.

Sementara itu, Universitatea Craiova datang dengan kepercayaan diri tinggi berkat performa impresif di kompetisi domestik maupun Eropa.

Mengapa Brighton Diunggulkan meski Baru Kalah dari Hull City?

Brighton & Hove Albion tetap menjadi favorit karena memiliki pertahanan terbaik di Conference League musim ini.

Pasukan Fabian Hurzeler merupakan satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang perjalanan mereka dalam kompetisi tersebut.

Namun, Brighton baru saja menerima pukulan setelah menyerah 0-2 kepada Hull City di MKM Stadium, Minggu (22/11/2026).

Dua gol pada masa tambahan waktu mengakhiri catatan enam kemenangan dan satu hasil imbang dalam tujuh pertandingan Premier League sebelumnya.

Hurzeler menyebut kekalahan tersebut sebagai “peluang yang terlewatkan dan tidak boleh terjadi lagi” atau kesempatan terbuang yang tidak boleh terulang.

Kekecewaan semakin terasa karena Arsenal dan Manchester City juga kehilangan poin pada akhir pekan yang sama.

Brighton kini menempati posisi kedua klasemen Premier League, tertinggal enam poin dari Arsenal dan memiliki koleksi poin sama dengan Manchester City. Situasi tersebut memperlihatkan kemampuan Brighton bersaing di papan atas meskipun baru mengalami kemunduran.

Secara keseluruhan, Brighton sudah mencetak 40 gol dari 18 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Namun, produktivitas mereka sedikit menurun setelah gagal mencetak gol dalam tiga dari tujuh pertandingan terakhir.

Kemenangan 1-0 atas Getafe di Spanyol tiga pekan lalu menjadi modal penting menghadapi Universitatea Craiova.

Brighton juga berpeluang mencatatkan lima kemenangan kandang beruntun di kompetisi Eropa tanpa kebobolan apabila kembali menang dengan clean sheet.

Seberapa Berbahaya Universitatea Craiova dengan Rekor 15 Laga Tak Terkalahkan?

Universitatea Craiova membawa catatan 15 pertandingan tanpa kekalahan di seluruh kompetisi menuju markas Brighton.

Tim asuhan Filipe Coelho membukukan 11 kemenangan dan empat hasil imbang sepanjang periode impresif tersebut.

Performa tersebut semakin meyakinkan setelah Craiova menghancurkan UTA Arad dengan skor 6-2 pada pertandingan terakhir. Hasil itu sekaligus menjaga posisi mereka di puncak klasemen Romanian Superliga.

Di Conference League, Craiova mengawali perjalanan dengan bermain imbang 1-1 melawan Getafe. Mereka kemudian mengalahkan Inter Escaldes 3-1 dan Egnatia 1-0 untuk mengumpulkan tujuh poin.

Catatan tersebut sudah menyamai total poin Craiova sepanjang enam pertandingan fase liga musim sebelumnya. Ketika itu, mereka gagal mencapai babak gugur karena kalah selisih gol dalam persaingan menuju posisi 24 besar.

Kini, kesempatan menciptakan sejarah terbuka karena Craiova menempati peringkat kedelapan klasemen sementara.

Mereka bahkan berpeluang langsung mencapai babak 16 besar tanpa harus melalui playoff apabila mampu mempertahankan posisi tersebut.

Craiova juga mengejar tiga kemenangan beruntun di kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak 1984.

Namun, menghadapi Brighton di Inggris menjadi tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan dua pertandingan Eropa sebelumnya.

Bagaimana Kondisi Pemain Brighton dan Universitatea Craiova?

Brighton menghadapi persoalan cedera menjelang pertandingan karena sedikitnya lima pemain masih harus menepi.

Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Malick Yalcouye, Stefanos Tzimas, dan Zadok Yohanna dipastikan belum tersedia.

Kondisi Jaouen Hadjam masih harus dievaluasi akibat masalah lutut menjelang pertandingan.

Sementara itu, Femi Azeez berpeluang menjalani debut setelah pulih dari cedera paha yang menghambat penampilannya sejak bergabung dari Millwall.

Hurzeler juga mempunyai pilihan melakukan rotasi dengan memainkan Jack Hinshelwood, Ferdi Kadioglu, Mats Wieffer, Ibrahim Osman, dan Charalampos Kostoulas.

Hinshelwood menjadi opsi menarik karena lima gol terakhirnya bersama Brighton seluruhnya tercipta dalam pertandingan kandang.

Di kubu Universitatea Craiova, Monday Etim dan Pavlo Isenko harus absen akibat cedera. Mihnea Radulescu juga tidak dapat dimainkan karena tidak memenuhi persyaratan tampil dalam Conference League.

Coelho diperkirakan mempertahankan formasi 3-4-3 dengan Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, dan Vladimir Screciu sebagai tiga bek utama.

Nicusor Bancu bersama Carlos Mora akan beroperasi sebagai wing-back untuk membantu pertahanan sekaligus memperkuat serangan.

Stefan Baiaram berpeluang mempertahankan posisinya setelah mencetak dua gol melawan UTA Arad.

Sementara itu, Simon Elisor dan Assad Al-Hamlawi yang sama-sama mengoleksi 11 gol musim ini bersaing memperebutkan tempat sebagai penyerang utama.

Prediksi Skor Brighton vs Universitatea Craiova, Siapa Lebih Berpeluang Menang?

Brighton diprediksi mengalahkan Universitatea Craiova dengan skor 2-0 berkat keunggulan kualitas skuad dan organisasi pertahanan.

Keuntungan bermain di Amex Stadium juga dapat membantu pasukan Hurzeler mengendalikan pertandingan sejak awal.

Catatan sembilan dari sepuluh pertandingan kandang terakhir Brighton yang berakhir dengan minimal satu tim gagal mencetak gol memperkuat prediksi tersebut.

Meski Craiova sedang produktif, pertahanan Brighton berpotensi membatasi peluang tim tamu.

Hurzeler kemungkinan mengandalkan penguasaan bola melalui Pascal Gross dan Matt O'Riley untuk membangun serangan.

Kreativitas Jack Hinshelwood serta kecepatan Ibrahim Osman dapat menjadi pembeda ketika menghadapi pertahanan tiga bek Craiova.

Sebaliknya, Craiova membutuhkan efektivitas serangan balik dan ketajaman Baiaram untuk menciptakan kejutan.

Namun, tekanan Brighton sepanjang pertandingan diperkirakan membuat tim tamu kesulitan mempertahankan rekor tidak terkalahkan mereka.

Prediksi susunan pemain Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Kadioglu; Gross, O'Reilly; Gomez, Hinshelwood, Osman; Kostoulas.

Prediksi susunan pemain Universitatea Craiova (3-4-3): Popescu; Romanchuk, Stevanovic, Screciu; Mora, Baluta, Cicaldau, Bancu; Matei, Al-Hamlawi, Baiaram.