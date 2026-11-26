JawaPos.com — Prediksi skor Saburtalo Tbilisi vs Getafe mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga UEFA Conference League 2026/2027, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan penting bagi Getafe untuk menghentikan tiga kekalahan beruntun sekaligus memperbaiki posisi mereka di klasemen kompetisi Eropa.

Getafe datang ke Georgia dengan kondisi kurang meyakinkan setelah dihajar Atletico Madrid 0-3 dalam pertandingan terakhir La Liga Spanyol.

Sebaliknya, Saburtalo Tbilisi membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Samgurali dalam lanjutan kompetisi domestik Georgia.

Meski memiliki pengalaman lebih besar di kompetisi elite, Getafe belum mampu menunjukkan kualitas terbaiknya sepanjang perjalanan Conference League musim ini. Tim asuhan Jose Bordalas bahkan berada di bawah Saburtalo Tbilisi dalam klasemen sementara meskipun kedua kesebelasan sama-sama mengoleksi satu poin.

Pertemuan ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang melanjutkan perjalanan di kompetisi Eropa. Namun, buruknya produktivitas serangan dan inkonsistensi penampilan membuat hasil imbang menjadi kemungkinan yang cukup realistis.

Mengapa Saburtalo Tbilisi Berpeluang Merepotkan Getafe?

Saburtalo Tbilisi memiliki kesempatan memanfaatkan performa buruk Getafe ketika menjamu wakil Spanyol tersebut dalam pertandingan keempat fase liga Conference League.

Klub berjuluk Red Eagles itu menempati peringkat ke-29 setelah mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Perjalanan Saburtalo Tbilisi di kompetisi Eropa musim ini memang belum menghasilkan kemenangan pada fase liga.

Mereka mencatatkan satu hasil imbang dan dua kekalahan setelah menghadapi sejumlah lawan dengan pengalaman internasional lebih besar.

Pada pertandingan pembuka, pasukan Levan Korgalidze harus mengakui keunggulan St Truiden dengan skor 0-2.

Saburtalo kemudian memperoleh poin pertamanya setelah bermain imbang 1-1 melawan Mjallby sebelum menyerah 1-2 kepada Copenhagen.

Meski demikian, Saburtalo Tbilisi mencatatkan sejarah sebagai klub Georgia pertama yang tampil dalam format fase liga Conference League.

Pencapaian tersebut diraih setelah mereka sebelumnya tersingkir dari babak awal kualifikasi Liga Champions dan Liga Europa.

Secara keseluruhan, Saburtalo telah menjalani 14 pertandingan Conference League apabila babak kualifikasi turut diperhitungkan.

Hasilnya adalah tiga kemenangan, dua hasil imbang, dan sembilan kekalahan yang menggambarkan tantangan mereka ketika bersaing di panggung Eropa.

Kemenangan atas Samgurali pada pertandingan domestik terakhir menjadi tambahan kepercayaan diri menjelang kedatangan Getafe.

Setelah pertandingan ini, Saburtalo masih dijadwalkan menghadapi Red Star dan Jablonec dalam dua laga fase liga pada Desember.

Getafe Terpuruk, Mampukah Jose Bordalas Mengakhiri Tren Negatif?

Getafe menghadapi tekanan besar menjelang pertandingan melawan Saburtalo Tbilisi setelah menelan tiga kekalahan berturut-turut di semua kompetisi.

Kekalahan terbaru terjadi ketika mereka menyerah 0-3 kepada Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga.

Situasi tersebut semakin mengkhawatirkan karena Getafe juga belum menemukan konsistensi sepanjang musim 2026/2027.

Klub asal Spanyol itu kini menempati posisi ke-18 klasemen La Liga dan berada dalam persaingan menghindari zona degradasi.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pencapaian Getafe pada musim sebelumnya ketika berhasil finis di peringkat ketujuh La Liga.

Keberhasilan tersebut membuka kesempatan tampil di Conference League, tetapi perjalanan mereka sejauh ini justru jauh dari harapan.

Dalam tiga pertandingan fase liga Conference League, Getafe baru mengumpulkan satu poin dari satu hasil imbang dan dua kekalahan.

Catatan tersebut menempatkan tim asuhan Jose Bordalas di peringkat ke-31 klasemen sementara.

Pada pertandingan Eropa terakhir tanggal 5 November, Getafe harus menerima kekalahan 0-1 dari Brighton & Hove Albion.

Hasil tersebut memperpanjang kesulitan mereka dalam menciptakan peluang sekaligus mengonversinya menjadi gol.

Getafe masih mempunyai kesempatan memperbaiki posisi melalui pertandingan melawan Saburtalo sebelum menghadapi Inter Escaldes dan Ajax pada Desember.

Namun, kegagalan meraih kemenangan di Georgia berpotensi membuat perjuangan mereka menuju fase gugur semakin berat.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim?

Saburtalo Tbilisi diperkirakan tetap mengandalkan Amiran Dzagania sebagai salah satu tumpuan utama serangan ketika menghadapi Getafe. Pemain berusia 25 tahun tersebut sudah mencetak 14 gol di seluruh kompetisi musim ini.

Kontribusi Dzagania menjadi modal penting bagi Saburtalo untuk menembus pertahanan lawan yang memiliki pengalaman bermain di La Liga.

Selain dirinya, Jemali-Giorgi Jinjolava juga layak mendapat perhatian setelah mengoleksi delapan gol dan lima assist dalam 30 penampilan.

Namun, pelatih Levan Korgalidze harus menyusun strategi tanpa tiga pemain yang mengalami masalah cedera. Giorgi Tabatadze, Andria Bartishvili, dan Iuri Tabatadze dipastikan tidak tersedia untuk pertandingan melawan Getafe.

Di kubu tim tamu, Jose Bordalas juga menghadapi persoalan serupa akibat absennya sejumlah pemain penting. Juanmi, Christantus Uche, dan Sebastian Boselli tidak dapat dimainkan karena masih mengalami cedera.

Kabar positif datang dari Nemanja Gudelj yang kembali tersedia setelah sebelumnya absen melawan Atletico Madrid akibat skorsing.

Djene juga dapat dimainkan di Conference League meskipun menerima kartu merah dalam pertandingan domestik menghadapi Atletico.

Untuk lini depan, Martin Satriano berpeluang kembali memperoleh kepercayaan sebagai starter setelah mencetak tiga gol dalam 19 pertandingan musim ini.

Ivan Azon juga menjadi kandidat untuk mengisi posisi penyerang tengah dalam upaya meningkatkan ketajaman Getafe.

Prediksi Skor Saburtalo Tbilisi vs Getafe, Siapa Lebih Diunggulkan?

Pertandingan Saburtalo Tbilisi melawan Getafe diprediksi berjalan seimbang karena kedua kesebelasan belum memperlihatkan performa meyakinkan di Conference League.

Keunggulan pengalaman Getafe berpotensi diimbangi semangat Saburtalo yang bermain di hadapan pendukung sendiri.

Saburtalo memiliki modal hasil positif dari kompetisi domestik, sedangkan Getafe membawa beban tiga kekalahan beruntun.

Perbedaan kondisi psikologis tersebut bisa memengaruhi jalannya pertandingan, terutama ketika kedua tim berusaha mengendalikan permainan sejak awal.

Getafe diperkirakan berusaha menguasai pertandingan melalui kombinasi Nemanja Gudelj, Orel Mangala, dan Ramon Terrats di lini tengah.

Sementara itu, Saburtalo dapat mengandalkan Dzagania serta Jinjolava untuk memanfaatkan ruang ketika tim tamu kehilangan penguasaan bola.

Dengan mempertimbangkan performa terbaru, keterbatasan skuad, dan kesulitan kedua tim mencetak kemenangan di Eropa, hasil imbang menjadi prediksi paling masuk akal.

Hasil ini sekaligus berpotensi memperpanjang penantian kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan pertama pada fase liga.

Prediksi skor akhir: Saburtalo Tbilisi 1-1 Getafe.

Prediksi susunan pemain Saburtalo Tbilisi (4-3-3): Makaridze; Kobuladze, Amisulashvili, Selimovic, Jinjolava; Dadiani, Kardava, Tiboue; Sikharulashvili, Dzagania, Natchkebia.

Prediksi susunan pemain Getafe (4-2-3-1): Soria; Femenia, Valou, Djene, Mojica; Gudelj, Mangala; Garcia, Satriano, Terrats; Azon.