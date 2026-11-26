JawaPos.com — Ajax Amsterdam diprediksi mengalahkan Thun dengan skor 3-1 pada pertandingan keempat fase liga UEFA Conference League 2026/2027 di Johan Cruyff Arena, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 WIB.

Performa impresif tuan rumah, yang meraih enam kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir, menjadi modal penting untuk menembus delapan besar klasemen dan memperbesar peluang lolos langsung ke babak 16 besar.

Ajax memasuki pertandingan dengan kepercayaan diri tinggi setelah menundukkan ADO Den Haag 3-0 dalam lanjutan Eredivisie akhir pekan lalu.

Davy Klaassen menjadi bintang lewat dua gol, sedangkan Jorthy Mokio menyumbangkan satu gol untuk memastikan kemenangan meyakinkan pasukan Michel.

Hasil tersebut memperpanjang tren positif Ajax yang terus menunjukkan perkembangan sejak kekalahan dari Hajduk Split pada pertandingan pembuka Conference League.

Dari tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, klub berjuluk De Godenzonen berhasil mengamankan enam kemenangan.

Sementara itu, Thun datang ke Amsterdam dengan kondisi berbeda setelah gagal memenangkan dua pertandingan domestik terakhir menghadapi Basel dan Young Boys. Wakil Swiss tersebut juga menghadapi persoalan serius di lini pertahanan setelah selalu kebobolan dalam 13 pertandingan kompetitif secara beruntun.

Mengapa Ajax Lebih Diunggulkan Mengalahkan Thun?

Ajax memiliki keunggulan performa, produktivitas gol, dan rekor kandang menjelang pertandingan melawan Thun pada pekan keempat Conference League.

Tuan rumah memenangkan tiga pertandingan kandang terakhir tanpa kebobolan, sebuah catatan yang memperlihatkan keseimbangan permainan mereka.

Kebangkitan Ajax juga terlihat dalam dua pertandingan terakhir di kompetisi Eropa setelah mengawali perjalanan dengan kekalahan dari Hajduk Split.

Mereka berhasil mengalahkan Atalanta dan Midtjylland dengan agregat mencolok 8-1, sekaligus menghidupkan peluang menembus delapan besar.

Salah satu kekuatan utama Ajax terletak pada kemampuan mencetak gol pembuka pertandingan secara konsisten.

Gol pertama Klaassen melawan ADO Den Haag menandai tujuh pertandingan beruntun ketika Ajax mampu unggul terlebih dahulu atas lawannya. Keunggulan tersebut menjadi faktor penting karena memungkinkan Ajax mengendalikan tempo permainan sejak awal pertandingan.

Menghadapi Thun yang kerap kehilangan konsentrasi ketika bertahan, pendekatan agresif tuan rumah berpotensi kembali menghasilkan gol cepat. Pertemuan kedua tim juga memperlihatkan dominasi Ajax berdasarkan catatan pertandingan sebelumnya di kompetisi Eropa.

Dalam dua pertemuan fase grup Liga Champions 2005/2006, Ajax selalu berhasil mengalahkan Thun sebelum akhirnya tersingkir pada babak 16 besar.

Bisakah Thun Mengakhiri Masalah Pertahanan?

Thun harus memperbaiki organisasi pertahanan apabila ingin mencuri poin dari Ajax di Johan Cruyff Arena.

Tim asuhan Gian-Luca Privitelli sudah kebobolan dalam 13 pertandingan kompetitif terakhir, termasuk kemasukan 11 gol hanya dalam empat pertandingan terkini.

Catatan tersebut menjadi perhatian serius karena Ajax sedang menikmati peningkatan produktivitas serangan di berbagai kompetisi.

Kelemahan pertahanan Thun berpotensi semakin terlihat apabila mereka gagal membatasi ruang gerak pemain kreatif tuan rumah.

Meski demikian, Thun memiliki pengalaman positif setelah mengalahkan Hearts dengan skor 3-1 pada pertandingan ketiga Conference League.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri dua kekalahan beruntun dengan skor identik 0-1 melawan FC Twente dan Hajduk Split.

Sebelumnya, Thun juga memperlihatkan kemampuan menyerang ketika mencetak empat gol dalam 20 menit terakhir pertandingan dramatis melawan Lausanne-Sport.

Penampilan tersebut membuktikan wakil Swiss masih mempunyai potensi memberikan kejutan ketika mendapatkan kesempatan menyerang.

Namun, tantangan terbesar Thun adalah mempertahankan konsentrasi sepanjang 90 menit menghadapi tim dengan kualitas serangan seperti Ajax.

Terlebih, wakil Swiss tersebut sedang berusaha menghindari kekalahan keempat beruntun ketika menghadapi klub asal Belanda.

Siapa Pemain Kunci Ajax dan Thun?

Tolu Arokodare diperkirakan menjadi tumpuan utama serangan Ajax ketika menghadapi Thun pada pertandingan Conference League kali ini.

Penyerang tersebut telah mencatatkan lima kontribusi gol langsung di kompetisi musim ini, jumlah tertinggi dalam turnamen berdasarkan data yang tersedia.

Walaupun tidak mencetak gol ketika menghadapi ADO Den Haag, Arokodare tetap menjadi ancaman bagi pertahanan tim tamu.

Pergerakannya di lini depan dapat membuka ruang bagi gelandang serang seperti Oscar Gloukh dan Jorthy Mokio untuk menciptakan peluang.

Ajax juga mengandalkan pengalaman Davy Klaassen yang sedang menunjukkan ketajaman setelah mencetak dua gol dalam pertandingan domestik terakhir.

Kehadirannya memberikan tambahan ancaman dari lini kedua sekaligus membantu tuan rumah menjaga keseimbangan permainan.

Namun, pelatih Michel masih harus menghadapi persoalan absennya Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Viktor Tsygankov akibat cedera.

Kabar positif datang dari Anton Gaaei dan Julian Brandt yang telah kembali tersedia pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, Thun masih kehilangan Genis Montolio dan Fabio Saiz akibat cedera lutut jangka panjang.

Furkan Dursun dan Mattias Kait juga diragukan tampil setelah sebelumnya absen ketika Thun menghadapi Young Boys. Kondisi tersebut membuat Privitelli perlu mencari komposisi terbaik untuk menghadapi tekanan serangan Ajax.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Ajax vs Thun

Ajax diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Marc-Andre ter Stegen sebagai penjaga gawang utama. Lini serang akan bertumpu kepada Arokodare dengan dukungan Gloukh, Mokio, dan Abdellah Ouazane.

Prediksi susunan pemain Ajax (4-2-3-1): Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Janse, Wijndal; Klaassen, Baas; Gloukh, Mokio, Ouazane; Arokodare.

Thun diperkirakan mengandalkan formasi 4-4-2 untuk menjaga keseimbangan pertahanan sekaligus mencari peluang melalui serangan balik.

Christoffersson dan Labeau berpotensi menjadi duet penyerang utama untuk menguji konsentrasi barisan belakang tuan rumah.

Prediksi susunan pemain Thun (4-4-2): Steffen; Mambwa, Bamert, Burki, Dahler; Maier, Zoukit, Roth, Reichmuth; Christoffersson, Labeau.

Berdasarkan performa terkini, Ajax mempunyai peluang lebih besar untuk menguasai pertandingan dan menciptakan banyak kesempatan mencetak gol.

Meski Thun berpotensi membalas melalui serangan balik, kualitas lini depan tuan rumah diperkirakan menjadi pembeda.

Prediksi skor: Ajax 3-1 Thun.

Kemenangan tersebut akan menjadi hasil penting bagi Ajax dalam persaingan menuju delapan besar klasemen fase liga Conference League.