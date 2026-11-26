JawaPos.com — Prediksi skor Juventus vs Omonia pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 mengarah pada kemenangan 3-1 untuk tuan rumah di Turin, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Juventus berpeluang memperpanjang rekor tak terkalahkan sekaligus memperkuat posisi lima besar klasemen, sedangkan Omonia Nicosia berusaha menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Juventus datang dengan modal 10 poin dari empat pertandingan, hasil tiga kemenangan dan satu kali imbang. Sementara itu, Omonia Nicosia menempati peringkat ke-18 dengan enam poin dan masih harus bekerja keras mengamankan tiket playoff.

Pertemuan ini menjadi kesempatan penting bagi pasukan Luciano Spalletti untuk mempertahankan posisi delapan besar yang memberikan tiket otomatis ke babak 16 besar.

Namun, tim tamu memiliki potensi memberikan perlawanan melalui ketajaman penyerang asal Prancis, Lois Diony.

Mengapa Juventus Lebih Diunggulkan Mengalahkan Omonia?

Juventus memiliki catatan impresif sepanjang empat pertandingan awal Liga Europa musim ini dengan mengumpulkan 10 dari maksimal 12 poin.

Konsistensi tersebut membuat Bianconeri menempati posisi kelima klasemen sementara dan menjadi salah satu kandidat kuat lolos langsung ke babak 16 besar.

Perjalanan Juventus dimulai dengan kemenangan telak 5-0 atas NEC sebelum melanjutkan tren positif ketika menghadapi Celta Vigo.

Mereka kemudian bermain imbang 2-2 melawan Rennes dan kembali meraih kemenangan saat bertandang ke markas AZ Alkmaar.

Dalam pertandingan melawan AZ Alkmaar, Juventus berhasil mengamankan kemenangan 2-1 melalui kontribusi penting Teun Koopmeiners.

Gelandang asal Belanda tersebut mencetak gol menghadapi mantan klubnya sekaligus membantu Juventus mempertahankan posisi delapan besar.

Performa Juventus di kompetisi domestik juga mulai menunjukkan perkembangan setelah sebelumnya tampil kurang konsisten.

Tambahan empat poin dari dua pertandingan terakhir mengangkat pasukan Spalletti ke peringkat keenam klasemen Serie A.

Juventus sebelumnya dua kali bangkit dari ketertinggalan ketika bermain imbang menghadapi Fiorentina.

Setelah itu, mereka mencetak empat gol ke gawang Venezia dengan Nick Woltemade memberikan pengaruh besar sejak masuk pada babak kedua.

Meski demikian, Juventus masih tertinggal 11 poin dari Lazio yang memimpin klasemen Serie A. Situasi tersebut membuat kompetisi Eropa menjadi kesempatan penting bagi Spalletti untuk menjaga momentum positif timnya.

Rekor Pertemuan Juventus vs Omonia, Siapa Lebih Dominan?

Juventus memiliki rekor sempurna dalam empat pertemuan sebelumnya melawan Omonia Nicosia di kompetisi Eropa.

Klub asal Italia tersebut selalu menang ketika kedua tim bertemu dalam Piala Champions Eropa 1977/1978 dan Piala UEFA 1999/2000.

Dominasi Juventus terlihat jelas pada pertemuan musim 1999/2000 ketika mereka mencatatkan keunggulan agregat 10-2. Rekor historis tersebut menjadi tambahan modal psikologis menjelang pertandingan kelima fase liga musim ini.

Juventus juga memiliki catatan kandang yang mengesankan sepanjang sejarah penampilan mereka di Liga Europa.

Sejak kompetisi tersebut menggunakan nama Liga Europa, Bianconeri belum pernah kalah dalam 15 pertandingan kandang dengan enam kemenangan dan sembilan hasil imbang.

Sebaliknya, Omonia Nicosia masih berusaha mencatatkan pencapaian baru dalam perjalanan mereka di kompetisi antarklub Eropa.

Klub asal Siprus tersebut berpeluang melewati fase liga atau grup Liga Europa untuk pertama kalinya, meskipun kemungkinan harus melalui babak playoff.

Pasukan Henning Berg sebenarnya sempat menunjukkan perkembangan menjanjikan setelah melewati babak kualifikasi.

Namun, kekalahan 1-3 dari NEC pada pertandingan keempat menjadi pengingat jika mereka masih memiliki kelemahan, terutama ketika menghadapi tekanan lawan.

Kondisi Pemain Juventus dan Omonia, Siapa yang Absen?

Juventus menghadapi persoalan cedera menjelang pertandingan melawan Omonia Nicosia karena sejumlah pemain penting belum tersedia.

Kerim Alajbegovic menjadi nama terbaru yang berpotensi absen setelah mengalami masalah ringan pada paha ketika menghadapi Venezia.

Pierre Kalulu dan Nico Gonzalez diperkirakan baru kembali tersedia pada pertandingan akhir pekan menghadapi Como.

Sementara itu, Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Kamil Grabara, dan kapten Manuel Locatelli masih menjalani pemulihan cedera.

Kondisi tersebut membuat Spalletti perlu mengoptimalkan kedalaman skuad untuk mempertahankan keseimbangan permainan.

Kehadiran Woltemade menjadi salah satu keuntungan karena penyerang pinjaman dari Newcastle United itu sedang menunjukkan performa produktif.

Woltemade sudah terlibat langsung dalam sembilan gol Juventus melalui kombinasi gol dan assist sepanjang musim ini.

Menariknya, pemain asal Jerman tersebut selalu mencetak gol atau memberikan assist dalam empat penampilannya di Liga Europa.

Produktivitas Woltemade membuatnya berpotensi kembali menjadi pendukung utama Randal Kolo Muani di lini serang.

Ia juga menempati peringkat kedua dalam jumlah percobaan tembakan dan penciptaan peluang dari permainan terbuka pada fase liga musim ini.

Di kubu Omonia Nicosia, Diony diperkirakan tetap menjadi pilihan utama untuk memimpin serangan.

Penyerang asal Prancis tersebut berhasil mencetak gol dalam tiga pertandingan beruntun, termasuk ketika menghadapi NEC, Anorthosis Famagusta, dan APOEL.

Omonia juga mendapatkan tambahan tenaga setelah Loic Nego kembali dari cedera yang sempat membuatnya menepi. Namun, Carel Eiting masih belum bisa dimainkan akibat cedera lutut jangka panjang.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Juventus vs Omonia

Juventus diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Guglielmo Vicario sebagai penjaga gawang utama.

Spalletti berpeluang mengandalkan kombinasi kreativitas Koopmeiners, kecepatan Francisco Conceicao, serta ketajaman Woltemade dan Kolo Muani.

Prediksi susunan pemain Juventus (4-2-3-1): Vicario; Celik, Gatti, Bremer, Cabal; Sarr, Koopmeiners; Conceicao, Woltemade, Boga; Kolo Muani.

Prediksi susunan pemain Omonia (4-2-3-1): Kaminski; Mayambela, Coulibaly, Satka, Duverne; Andreou, Maric; Ewandro, Tanase, Montnor; Diony.

Omonia kemungkinan mengandalkan serangan balik cepat dengan Diony sebagai penyelesai peluang di lini depan.

Strategi tersebut dapat menyulitkan Juventus, terutama mengingat kedua tim selalu mencetak gol dalam pertandingan fase liga musim ini.

Meski demikian, kualitas individu dan keunggulan bermain di kandang membuat Juventus lebih difavoritkan meraih kemenangan.

Jika mampu mengendalikan lini tengah dan memaksimalkan peluang, Bianconeri berpeluang mengamankan tiga poin sebelum menghadapi Como pada akhir pekan.