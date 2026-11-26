JawaPos.com — Prediksi skor Ferencvaros vs Celje mengarah pada kemenangan tuan rumah 2-1 dalam pertandingan pekan kelima fase liga Europa League 2026/2027 di Budapest, Hungaria, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Ferencvaros berpeluang memperkuat posisi tiga besar klasemen, sedangkan Celje berusaha melanjutkan tren positif demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan modal berbeda, tetapi sama-sama memiliki alasan kuat untuk mengejar kemenangan.

Ferencvaros tampil mengesankan di kompetisi Eropa, sementara Celje datang membawa kepercayaan diri setelah mencatatkan lima kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Ferencvaros mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan Europa League musim ini setelah mengalahkan Celtic, Viktoria Plzen, Torreense, dan AC Milan.

Catatan sempurna tersebut menempatkan pasukan Balazs Borbely di peringkat ketiga, sejajar dengan Benfica dan Bournemouth yang menghuni dua posisi teratas.

Sebaliknya, Celje masih berjuang keluar dari papan bawah setelah mengumpulkan empat poin dari empat pertandingan. Wakil Slovenia tersebut menempati peringkat ke-25 dengan catatan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Bagaimana Performa Ferencvaros Menjelang Pertandingan Melawan Celje?

Ferencvaros memiliki modal sangat kuat untuk menghadapi Celje setelah menyapu bersih empat pertandingan awal Europa League 2026/2027.

Keberhasilan menundukkan AC Milan dengan skor 2-0 pada pertandingan sebelumnya menjadi bukti kemampuan mereka bersaing menghadapi lawan berkualitas.

Kemenangan atas klub Italia tersebut sekaligus memperpanjang dominasi Ferencvaros dalam persaingan fase liga.

Tim asuhan Balazs Borbely bahkan sempat membukukan enam kemenangan beruntun di seluruh kompetisi sebelum mengalami kekalahan domestik.

Tren positif itu terhenti ketika Ferencvaros menyerah 1-3 kepada Gyor pada 21 November 2026.

Kekalahan tersebut menjadi pengingat penting bagi tuan rumah untuk memperbaiki konsentrasi pertahanan menjelang pertandingan menghadapi Celje.

Meski demikian, pengalaman Ferencvaros dalam kompetisi Eropa tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka berhasil mencapai babak 16 besar Europa League musim 2025/2026 sebelum perjalanan tersebut dihentikan Braga.

Peluang Ferencvaros kembali menembus fase gugur kini terbuka lebar berkat koleksi 12 poin dari empat pertandingan. Tambahan tiga angka melawan Celje akan semakin memperkuat posisi mereka dalam perebutan tiket otomatis menuju babak 16 besar.

Ferencvaros juga masih menghadapi jadwal menantang pada tiga pertandingan terakhir fase liga. Lech Poznan, Juventus, dan Hoffenheim menjadi lawan berikutnya sehingga kemenangan atas Celje mempunyai nilai strategis.

Mengapa Celje Bisa Menjadi Ancaman Serius bagi Ferencvaros?

Celje berpotensi memberikan perlawanan sengit karena sedang menikmati lima kemenangan beruntun di seluruh kompetisi. Tim asuhan Zoran Zeljkovic terakhir kali meraih kemenangan 2-0 atas Grosuplje pada 22 November 2026.

Performa tersebut menunjukkan perkembangan signifikan setelah Celje mengawali perjalanan Europa League dengan dua kekalahan.

Mereka sebelumnya tumbang menghadapi Bayer Leverkusen dan Omonia sehingga sempat kesulitan mengumpulkan poin.

Kebangkitan Celje mulai terlihat ketika mereka menahan Red Bull Salzburg dengan skor 2-2. Hasil tersebut kemudian dilanjutkan melalui kemenangan dramatis 3-2 atas Sturm Graz pada pertandingan Eropa sebelumnya.

Celje bahkan belum merasakan kekalahan sejak takluk 0-3 kepada Omonia pada pertengahan Oktober. Konsistensi tersebut menjadi modal psikologis penting ketika mereka harus menghadapi Ferencvaros di Budapest.

Pengalaman bermain pada kompetisi antarklub Eropa juga dimiliki wakil Slovenia tersebut. Musim lalu, Celje mencapai babak 16 besar Conference League sebelum disingkirkan AEK Athens dengan agregat 2-4.

Namun, menghadapi Ferencvaros jelas menghadirkan tantangan berbeda karena tuan rumah memiliki rekor sempurna di Europa League.

Celje membutuhkan organisasi pertahanan disiplin sekaligus efektivitas serangan untuk mencuri poin dari pertandingan ini.

Siapa Pemain Kunci Ferencvaros dan Celje?

Kristoffer Zachariassen menjadi salah satu pemain paling berbahaya dalam skuad Ferencvaros musim 2026/2027.

Gelandang berusia 32 tahun tersebut telah mencatatkan 11 gol dan sembilan assist dari 25 penampilan di seluruh kompetisi.

Produktivitas Zachariassen memberikan keuntungan besar bagi Ferencvaros karena ancaman gol tidak hanya datang dari penyerang utama.

Kemampuannya membantu membangun serangan sekaligus menyelesaikan peluang akan menjadi perhatian khusus lini pertahanan Celje.

Lenny Joseph juga diperkirakan kembali mengisi posisi penyerang tengah setelah menunjukkan kontribusi konsisten sepanjang musim.

Pemain tersebut telah menghasilkan enam gol dan tiga assist dalam 18 pertandingan bersama Ferencvaros.

Namun, tuan rumah dipastikan menghadapi pertandingan ini tanpa Bence Otvos yang mengalami cedera. Bamidele Yusuf juga tidak dapat dimainkan karena harus menjalani hukuman skorsing pada pertandingan Europa League tersebut.

Di kubu Celje, Svit Seslar menjadi sosok paling menonjol dalam urusan mencetak gol. Pemain berusia 24 tahun tersebut mengoleksi 11 gol dan dua assist dari 24 penampilan sepanjang musim 2026/2027.

Seslar diperkirakan kembali menjadi motor serangan Celje dengan dukungan Armandas Kucys di posisi penyerang tengah. Kucys sendiri telah mencetak lima gol musim ini dan berpotensi merepotkan pertahanan Ferencvaros.

Berbeda dengan tuan rumah, Celje tidak melaporkan adanya pemain yang mengalami cedera menjelang pertandingan. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi Zoran Zeljkovic untuk menurunkan komposisi terbaiknya.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Ferencvaros vs Celje

Ferencvaros diperkirakan menggunakan formasi 4-2-3-1 dengan Denes Dibusz sebagai penjaga gawang utama. Osvath, Raemaekers, Gomez, dan Nagy berpeluang mengisi lini pertahanan untuk menjaga keseimbangan permainan.

Madarasz dan Maiga diproyeksikan menjadi duet gelandang bertahan, sementara Zachariassen, Bero, dan Birmancevic mendukung Joseph.

Kombinasi tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan penguasaan bola sekaligus menciptakan peluang melalui berbagai sektor.

Celje juga diperkirakan menggunakan pendekatan menyerang dengan Kucys sebagai ujung tombak dan Seslar sebagai kreator peluang.

Dukuly, Kvesic, dan Verbic berpotensi memberikan dukungan untuk menembus pertahanan tuan rumah.

Pertandingan diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim memiliki pemain produktif serta momentum positif masing-masing.

Meski Celje berpeluang mencetak gol, konsistensi Ferencvaros di kompetisi Eropa membuat tuan rumah lebih diunggulkan.

Prediksi susunan pemain Ferencvaros (4-2-3-1): Dibusz; Osvath, Raemaekers, Gomez, Nagy; Madarasz, Maiga; Zachariassen, Bero, Birmancevic; Joseph.

Prediksi susunan pemain Celje (4-1-4-1): Leban; Ivansek, Bejger, Tutyskinas, Avdyli; Zabukovnik; Dukuly, Seslar, Kvesic, Verbic; Kucys.