JawaPos.com — Prediksi skor OFI Crete vs Anderlecht mengarah pada hasil imbang 1-1 ketika kedua tim bertemu pada matchday kelima fase liga Europa League, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan di Yunani ini mempertemukan dua tim dengan koleksi enam poin yang sama-sama berambisi memperbesar peluang lolos ke fase gugur kompetisi Eropa.

OFI Crete menempati peringkat ke-16 klasemen sementara setelah mengumpulkan dua kemenangan dan dua kekalahan dari empat pertandingan.

Sementara itu, Anderlecht berada satu tingkat lebih tinggi di posisi ke-15 dengan catatan identik, sehingga pertemuan ini berpotensi mengubah persaingan papan tengah.

Bagaimana Kondisi OFI Crete Menjelang Menghadapi Anderlecht?

OFI Crete menghadapi Anderlecht dengan modal kemenangan 2-0 atas Hapoel Beer Sheva pada pertandingan Europa League sebelumnya, 5 November 2026.

Namun, pasukan Christos Kontis baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Panathinaikos di kompetisi domestik sehingga konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah.

Perjalanan OFI Crete di Europa League musim ini sebenarnya dimulai dengan hasil menjanjikan ketika mengalahkan Hoffenheim 2-0.

Sayangnya, momentum tersebut sempat terhenti setelah mereka mengalami dua kekalahan beruntun dari Rennes dan Bayer Leverkusen.

Kemenangan atas Hapoel Beer Sheva kemudian mengembalikan kepercayaan diri klub asal Yunani tersebut untuk bersaing memperebutkan tiket fase gugur.

Tambahan tiga poin atas Anderlecht akan menjadi modal penting sebelum mereka menghadapi Benfica, Sturm Graz, dan Lech Poznan pada pertandingan berikutnya.

Partisipasi OFI Crete musim ini juga memiliki arti bersejarah karena mereka kembali tampil pada fase utama kompetisi Eropa untuk pertama kalinya sejak musim 1995/1996.

Bahkan, ini merupakan kesempatan pertama mereka mengikuti fase liga atau grup UEFA Cup maupun Europa League sepanjang sejarah klub.

Bermain di hadapan pendukung sendiri tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi pasukan Christos Kontis untuk mengejar kemenangan ketiga.

Meski demikian, kekalahan terakhir dari Panathinaikos memperlihatkan masih ada persoalan yang perlu dibenahi, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas serangan lebih baik.

Mengapa Anderlecht Lebih Diunggulkan untuk Mencuri Poin?

Anderlecht datang ke Yunani dengan tren lebih stabil setelah tidak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Vitor Bruno juga berhasil memenangkan dua pertandingan Europa League secara beruntun, sehingga memiliki momentum positif menjelang menghadapi OFI Crete.

Perjalanan wakil Belgia tersebut sebenarnya tidak berjalan mulus pada awal fase liga setelah kalah 1-2 dari Lyon. Mereka kemudian kembali kehilangan poin ketika menyerah 0-1 kepada Dinamo Zagreb pada pertengahan Oktober.

Situasi mulai berubah ketika Anderlecht berhasil menundukkan Jagiellonia Bialystok dan Red Bull Salzburg dalam dua pertandingan berikutnya.

Rangkaian kemenangan tersebut membawa mereka mengoleksi enam poin sekaligus memperbaiki posisi menuju zona persaingan fase gugur.

Kepercayaan diri Anderlecht semakin meningkat setelah mengalahkan Leuven 1-0 dalam pertandingan terakhir kompetisi domestik.

Hasil tersebut menempatkan mereka di peringkat kelima kasta tertinggi Liga Belgia dan memperpanjang catatan tanpa kekalahan menjadi empat pertandingan.

Pengalaman Eropa juga menjadi salah satu keunggulan Anderlecht dibandingkan OFI Crete yang baru kembali merasakan persaingan fase utama.

Klub berjuluk Purple and Whites tersebut pernah menjuarai kompetisi ini pada musim 1982/1983, meskipun keberhasilan bersejarah itu tidak otomatis menjamin kemenangan.

Selepas menghadapi OFI Crete, Anderlecht masih harus bertemu Hoffenheim, Sunderland, dan Marseille dalam tiga pertandingan Eropa berikutnya.

Karena itu, tambahan poin dari lawatan ke Yunani akan sangat membantu mereka menjaga peluang melangkah ke babak gugur.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim?

OFI Crete diperkirakan kembali mengandalkan Taxiarchis Fountas sebagai salah satu sumber ancaman utama di lini serang.

Pemain berusia 31 tahun tersebut telah mencetak lima gol dari 19 penampilan sepanjang musim ini dan berpeluang kembali menjadi pilihan utama Christos Kontis.

Selain Fountas, Thiago Nuss juga mempunyai peran penting dalam membangun kreativitas serangan tim tuan rumah.

Kontribusi tujuh gol dan assist di seluruh kompetisi memperlihatkan kemampuannya memberikan pengaruh langsung terhadap produktivitas OFI Crete.

Namun, tuan rumah menghadapi persoalan serius karena enam pemain dipastikan absen akibat cedera menjelang pertandingan penting tersebut.

Mereka adalah Kenan Kodro, Kresimir Krizmanic, Fotis Koutsoupias, Konstantinos Lagoudakis, Emmanouil Chnaris, dan Nikos Marinakis.

Di kubu Anderlecht, perhatian utama tertuju kepada Mihajlo Cvetkovic yang tampil impresif sepanjang musim bersama klub Belgia tersebut.

Penyerang berusia 19 tahun itu telah mengoleksi tujuh gol dan dua assist dari 22 pertandingan, menjadikannya salah satu ancaman terbesar bagi pertahanan OFI Crete.

Cvetkovic diperkirakan kembali mendapatkan dukungan dari Danylo Sikan dan Jayden Onia-Seke dalam upaya membongkar pertahanan tuan rumah.

Kombinasi ketiganya berpotensi menyulitkan OFI Crete, terutama jika Anderlecht mampu memanfaatkan ruang ketika lawan kehilangan penguasaan bola.

Anderlecht sendiri tidak dapat memainkan Ilay Camara dan Lucas Hey karena keduanya masih mengalami masalah cedera.

Meski demikian, kondisi skuad tim tamu relatif lebih menguntungkan dibandingkan OFI Crete yang kehilangan lebih banyak pemain.

Prediksi Skor OFI Crete vs Anderlecht, Siapa Berpeluang Menang?

Pertandingan OFI Crete vs Anderlecht diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim mempunyai catatan identik pada empat laga awal Europa League.

OFI Crete memiliki keuntungan bermain di kandang, sedangkan Anderlecht membawa momentum dua kemenangan Eropa beruntun dan tren empat pertandingan tanpa kekalahan.

Tuan rumah kemungkinan berusaha memaksimalkan pergerakan Fountas dan Nuss untuk menciptakan peluang melalui serangan cepat.

Sebaliknya, Anderlecht dapat mengandalkan ketajaman Cvetkovic serta dukungan Sikan untuk memberikan tekanan kepada lini belakang OFI Crete.

Dengan kekuatan yang relatif berimbang, kedua tim berpeluang saling mencetak gol tetapi kesulitan mempertahankan keunggulan hingga pertandingan berakhir. Masing-masing tim diperkirakan membawa pulang satu poin dari pertandingan matchday kelima Europa League.

Prediksi Susunan Pemain OFI Crete (3-4-3): Lilo; Shielis, Nikolaou, Poungouras; Dickmann, Bouchalakis, Androutsos, Athanasiou; Cantalapiedra, Nuss, Fountas.

Prediksi Susunan Pemain Anderlecht (4-4-2): Coosemans; Maamar, Omobamidele, Petrot, Augustinsson; Ambros, Llansana, Stroeykens, Onia-Seke; Sikan, Cvetkovic.