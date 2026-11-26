JawaPos.com - Manchester United (MU) ditahan imbang Sporting CP 2-2 meski Bruno Fernandes mencetak dua gol pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Jose Alvalade, Lisboa, Portugal, dikutip dari ANTARA.

Dalam pertandingan yang berlangsung Kamis dini hari itu, Fernandes mencetak gol pada menit ke-48 dan ke-50, sedangkan dua gol Sporting dicetak Luis Suarez pada menit ke-33 dan ke-80.

Hasil tersebut menempatkan MU di peringkat ke-19 klasemen sementara dengan tujuh poin dari lima pertandingan, sedangkan Sporting berada di posisi kesembilan dengan 10 poin, demikian laman resmi UEFA.

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Pertandingan berlangsung terbuka sejak awal. Sporting langsung mengambil inisiatif serangan dan hampir mencetak gol melalui Luis Guilherme dalam lima menit pertama. Namun, kiper MU Senne Lammens mampu menggagalkan peluang tersebut.

Sporting memperoleh hadiah penalti pada menit ke-30 setelah Lisandro Martinez melanggar Geny Catamo di kotak penalti. Namun, eksekusi Suarez berhasil digagalkan Lammens.

Tiga menit berselang, Sporting kembali mendapatkan hadiah penalti setelah Lammens melanggar Maximiliano Araujo di kotak penalti, demikian laporan laman resmi Manchester United.

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Suarez yang kembali menjadi eksekutor kali ini berhasil menjalankan tugasnya untuk membawa Sporting unggul 1-0.

MU berusaha menyamakan kedudukan sebelum turun minum. Amad Diallo sempat membobol gawang Sporting, tetapi gol tersebut dianulir karena Youri Tielemans lebih dahulu melakukan pelanggaran.

Skor 1-0 untuk keunggulan Sporting bertahan hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, tim tamu langsung mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan setelah Lisandro Martinez dijatuhkan Eduardo Quaresma di kotak penalti pada menit ke-47.

Bruno Fernandes yang maju sebagai eksekutor berhasil menaklukkan kiper Kaique untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-48.

Dua menit berselang, Fernandes kembali mencetak gol sekaligus membawa Manchester United berbalik unggul 2-1.

Fernandes melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Bola yang memantul di permukaan lapangan mengecoh Kaique sebelum bersarang di gawang Sporting.

Sporting kemudian meningkatkan tekanan untuk mencari gol penyeimbang. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-80 setelah Lammens gagal mengantisipasi umpan silang Ivan Fresneda.

Kiper asal Belgia tersebut gagal menangkap bola dengan sempurna. Suarez memanfaatkan situasi itu dengan melepaskan tendangan salto untuk mengubah skor menjadi 2-2.

Sporting sempat kembali kebobolan akibat gol bunuh diri Kaique. Namun, gol tersebut dianulir setelah peninjauan melalui video assistant referee (VAR) karena terjadi pelanggaran terhadap kiper Sporting.

Situasi Manchester United semakin sulit ketika Tielemans menerima kartu kuning kedua pada masa tambahan waktu sehingga tim tamu harus melanjutkan pertandingan dengan 10 pemain.