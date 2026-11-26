JawaPos.com - Alexander Isak memborong dua gol saat Liverpool mengalahkan Club Brugge 3-0 pada pertandingan kelima fase liga Liga Champions 2026/2027 di Stadion Jan Breydel, Brugge, Belgia, dikutip dari ANTARA.

Dalam pertandingan yang berlangsung Kamis dini hari itu, satu gol lainnya untuk Liverpool dicetak oleh Florian Wirtz.

Hasil tersebut membawa tim asuhan Andoni Iraola naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan 12 poin, sedangkan Club Brugge tertahan di posisi ke-13 dengan sembilan poin, demikian laman resmi UEFA.

Liverpool langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan. Upaya tim tamu membuahkan hasil ketika laga baru berjalan 13 menit melalui gol Isak.

Penyerang asal Swedia tersebut berhasil menyelesaikan umpan tarik Dominik Szoboszlai dari dalam kotak penalti. Tembakannya tidak mampu dihentikan kiper Club Brugge Yann Sommer sehingga Liverpool unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, Club Brugge berusaha meningkatkan tekanan. Tuan rumah hampir menyamakan kedudukan pada menit ke-17 melalui sundulan Felix Lemarechal, tetapi kiper Liverpool Alisson Becker mampu menggagalkan peluang tersebut.

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Lemarechal kembali mengancam pada menit ke-30 melalui tembakan dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melenceng dari sasaran.

Liverpool kembali menyerang melalui aksi individu Victor Munoz pada menit ke-38. Namun, dalam upayanya menembus pertahanan Club Brugge, Munoz mengalami cedera setelah berduel dengan Jorne Spileers sehingga harus digantikan Rio Ngumoha, demikian laporan laman resmi Liverpool.

Tidak ada tambahan gol hingga babak pertama berakhir. Liverpool mempertahankan keunggulan 1-0.

Memasuki babak kedua, Liverpool tetap berusaha mengendalikan permainan. Namun, gol kedua mereka baru tercipta pada menit ke-79 melalui Wirtz.

Gol tersebut berawal dari serangan balik cepat Liverpool. Ngumoha mengirimkan umpan kepada Wirtz yang berada di sisi kiri serangan.

Gelandang asal Jerman itu kemudian melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang membentur tiang bagian dalam sebelum masuk ke gawang Sommer sekaligus mengubah skor menjadi 2-0.

Liverpool kembali memperlebar keunggulan beberapa menit berselang. Isak mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan umpan panjang Alisson.

Isak berhasil lolos dari kawalan barisan pertahanan Club Brugge sebelum berhadapan langsung dengan Sommer. Ia kemudian mencungkil bola melewati kiper asal Swiss tersebut untuk membawa Liverpool unggul 3-0.

Club Brugge berusaha mencari gol balasan pada sisa pertandingan, tetapi pertahanan Liverpool mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan.