JawaPos.com — Prediksi skor Torreense vs Celtic mengarah pada kemenangan tim tamu 3-1 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Estadio Municipal de Leiria, Portugal, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Celtic datang dengan tiga kemenangan beruntun, sedangkan Torreense berusaha mengakhiri tren dua kekalahan berturut-turut demi menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim dengan situasi berbeda di klasemen sementara Liga Europa, tetapi sama-sama membutuhkan tambahan poin.

Torreense menempati peringkat ke-19 dengan enam poin dari empat pertandingan, sementara Celtic terpuruk di posisi ke-32 dengan tiga poin.

Meski bermain di kasta kedua sepak bola Portugal, Torreense mampu menghadirkan kejutan dalam penampilan perdananya di kompetisi Eropa.

Sebaliknya, Celtic yang memiliki pengalaman lebih panjang di panggung internasional justru harus bekerja keras memperbaiki posisi mereka.

Bisakah Torreense Kembali Membuat Kejutan di Liga Europa?

Torreense memiliki modal sejarah dan kepercayaan diri untuk menghadapi Celtic setelah mencatatkan perjalanan luar biasa sepanjang musim lalu.

Klub berjuluk Azul-grenas tersebut berhasil menjuarai Taca de Portugal seusai mengalahkan Sporting Lisbon 2-1 pada pertandingan final.

Keberhasilan itu menjadi trofi mayor pertama sepanjang sejarah klub sekaligus membuka jalan menuju kompetisi Liga Europa.

Torreense bahkan tercatat sebagai klub pertama dari luar divisi tertinggi yang berhasil menembus format baru fase liga turnamen tersebut.

Perjalanan mereka di kompetisi Eropa sejauh ini juga tergolong menjanjikan dengan dua kemenangan dan dua kekalahan.

Koleksi enam poin membuat Torreense masih berada dalam persaingan memperebutkan tiket menuju babak gugur.

Salah satu kemenangan paling dramatis terjadi ketika Torreense mengalahkan Ararat-Armenia dengan skor 3-2 pada pertandingan keempat.

Mereka sempat tertinggal 1-2 sebelum mencetak dua gol pada masa tambahan waktu untuk membalikkan keadaan.

Kemenangan tersebut diraih bersama pelatih anyar Joao Nuno yang menggantikan Luis Miguel Valado Tralhao setelah kedua pihak sepakat mengakhiri kerja sama.

Nuno mengawali kepemimpinannya dengan satu kemenangan dan satu hasil imbang dari dua pertandingan pertama.

Namun, performa Torreense kemudian mengalami penurunan setelah menelan dua kekalahan berturut-turut menjelang pertemuan dengan Celtic.

Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi Nuno untuk mengembalikan konsistensi sekaligus memaksimalkan keuntungan bermain di Portugal.

Mengapa Celtic Mulai Menemukan Momentum Kebangkitan?

Celtic datang menghadapi Torreense dengan modal tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi setelah melewati periode sulit.

Kebangkitan tersebut menjadi sinyal positif bagi pasukan Martin O'Neill yang sebelumnya kesulitan bersaing dalam fase liga Liga Europa.

Dalam empat pertandingan Eropa, Celtic baru mengumpulkan tiga poin dari satu kemenangan dan tiga kekalahan. Mereka juga memperlihatkan persoalan pertahanan setelah kebobolan 11 gol meskipun mampu mencetak enam gol.

Tiga pertandingan pembuka Liga Europa berakhir dengan kekalahan yang semakin memperburuk tekanan terhadap tim asal Skotlandia tersebut.

Situasi itu beriringan dengan periode buruk sejak pertengahan September hingga awal November ketika Celtic hanya meraih tiga kemenangan, satu imbang, dan enam kekalahan.

Titik balik muncul ketika Celtic mengalahkan Besiktas 3-2 pada pertandingan keempat fase liga. Camilo Duran menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-87 dalam pertandingan tersebut.

Hasil positif kemudian berlanjut ketika Celtic menundukkan Kilmarnock 1-0 dan St Mirren 4-1 pada kompetisi domestik.

Rangkaian tiga kemenangan itu meningkatkan kepercayaan diri tim menjelang lawatan penting ke markas Torreense.

Meski demikian, catatan pertandingan tandang Celtic masih menyisakan kekhawatiran karena mereka kalah tiga kali dalam lima lawatan terakhir di seluruh kompetisi.

Kelemahan tersebut berpotensi dimanfaatkan Torreense yang sudah membuktikan kemampuan menghadapi tekanan dalam pertandingan Eropa.

Siapa Pemain Kunci dalam Duel Torreense vs Celtic?

Torreense dipastikan kehilangan Jorge Aguirre akibat kartu merah yang diterimanya ketika menghadapi Ararat-Armenia pada pertandingan keempat.

Selain itu, Adama Baradji juga diperkirakan belum dapat dimainkan karena mengalami masalah cedera.

Absennya Aguirre membuka kesempatan bagi Musa Drammeh untuk memimpin lini depan tuan rumah dalam pertandingan penting ini.

Drammeh memiliki modal positif setelah mencetak gol ketika Torreense menelan kekalahan dari Benfica pada pertandingan terakhir.

Carlos Reina diperkirakan mengisi posisi gelandang serang untuk memberikan dukungan kepada Drammeh dalam membangun peluang.

Kombinasi keduanya diharapkan mampu menghadirkan ancaman melalui pergerakan cepat dan pemanfaatan ruang pertahanan Celtic.

Di kubu Celtic, Camilo Duran menjadi sosok paling berbahaya berkat ketajamannya sepanjang musim 2026/2027.

Penyerang tersebut sudah mengoleksi 14 gol dari 22 penampilan dan berpeluang kembali menjadi pembeda.

Duran diperkirakan mendapatkan dukungan dari Sebastian Tounekti, Benjamin Nygren, serta Haissem Hassan dalam skema serangan Celtic.

Sementara itu, Callum McGregor dan Alex Oxlade-Chamberlain berpotensi mengendalikan permainan dari lini tengah.

Untuk menjaga keseimbangan pertahanan, Cameron Carter-Vickers dan Liam Scales diproyeksikan menjadi duet bek tengah tim tamu.

Pengalaman kedua pemain tersebut akan sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi serangan balik Torreense.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor Torreense vs Celtic

Torreense diperkirakan mengandalkan susunan pemain yang mengutamakan keseimbangan pertahanan dan efektivitas serangan.

Joao Nuno membutuhkan organisasi permainan disiplin agar timnya tidak mudah kehilangan penguasaan bola menghadapi kualitas individu Celtic.

Prediksi susunan pemain Torreense: Olmeta; Mutombo, Diadie, Volnei, Vazquez; Marques, Alfaro; Guerrero, Reina, Jean; Drammeh.

Prediksi susunan pemain Celtic: Johnstone; Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney; McGregor, Oxlade-Chamberlain; Hassan, Nygren, Tounekti; Duran.

Celtic diperkirakan lebih dominan dalam penguasaan bola dengan mengandalkan kreativitas lini tengah dan ketajaman Duran sebagai ujung tombak.

Namun, Torreense tetap berpeluang mencetak gol apabila mampu memanfaatkan celah pertahanan tim tamu yang sudah kebobolan 11 kali.

Keunggulan kualitas skuad dan momentum tiga kemenangan beruntun membuat Celtic lebih difavoritkan membawa pulang tiga poin.

Torreense mungkin memberikan perlawanan sengit, tetapi pengalaman tim tamu diperkirakan menjadi faktor penentu hasil akhir pertandingan.