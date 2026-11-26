JawaPos.com — Prediksi skor Sparta Prague vs AZ Alkmaar mengarah pada kemenangan tim tamu 3-1 dalam pertandingan pekan kelima fase Liga Europa League 2026/2027 di Stadion Letna, Republik Ceko, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Sparta Prague menghadapi krisis performa setelah pemecatan Brian Priske, sementara AZ Alkmaar datang membawa modal dua kemenangan beruntun dengan sembilan gol.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua kesebelasan dalam perebutan tiket menuju fase gugur kompetisi Eropa.

Sparta Prague membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan posisi playoff, sedangkan AZ Alkmaar berpeluang mendekati delapan besar klasemen.

Mengapa Sparta Prague Terancam Kehilangan Tiket Playoff Europa League?

Sparta Prague sedang mengalami periode sulit setelah gagal memenangkan lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Situasi semakin rumit menyusul kepergian Brian Priske dari kursi pelatih akibat rentetan hasil mengecewakan.

Klub asal Republik Ceko tersebut kini menempati peringkat ke-22 klasemen Europa League dengan koleksi empat poin dari empat pertandingan.

Mereka hanya unggul selisih gol atas sejumlah pesaing yang berusaha menembus zona playoff.

Satu-satunya kemenangan Sparta Prague di kompetisi Eropa musim ini terjadi ketika mengalahkan Ararat dengan skor 4-1 pada pertandingan pembuka.

Setelah itu, mereka hanya mengumpulkan satu poin dari sembilan angka maksimal yang tersedia.

Produktivitas gol juga menjadi persoalan serius bagi Sparta Prague menjelang kedatangan AZ Alkmaar.

Dalam lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, mereka dua kali gagal mencetak gol dan hanya menghasilkan satu gol pada masing-masing tiga laga lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan penurunan ketajaman lini serang sekaligus meningkatnya tekanan terhadap para pemain.

Apalagi, Sparta Prague belum berhasil meraih kemenangan kandang sepanjang perjalanan Europa League musim ini.

Persoalan tidak berhenti pada kompetisi Eropa karena performa domestik mereka juga mengalami kemunduran. Sparta Prague berada di peringkat keempat liga Republik Ceko dengan selisih 13 poin dari rivalnya, Slavia Prague.

Bagaimana AZ Alkmaar Bangkit dengan Sembilan Gol dalam Dua Pertandingan?

AZ Alkmaar justru menunjukkan kebangkitan mengesankan setelah sempat mengalami tiga kekalahan beruntun di seluruh kompetisi.

Tim asuhan Leeroy Echteld merespons periode buruk tersebut melalui dua kemenangan dengan total sembilan gol.

Kemenangan pertama diraih ketika AZ Alkmaar mengalahkan Groningen dengan skor 4-3 dalam pertandingan penuh drama. Mexx Meerdink menjadi salah satu pemain paling menentukan setelah menyumbangkan dua gol dan satu assist.

Momentum positif berlanjut saat AZ Alkmaar menghancurkan Sparta Rotterdam dengan skor 5-1 pada pertandingan berikutnya.

Ro-Zangelo Daal tampil menonjol melalui kontribusi satu gol dan dua assist dalam kemenangan besar tersebut.

Dua hasil tersebut memberikan suntikan kepercayaan diri sebelum AZ Alkmaar kembali menghadapi persaingan Europa League.

Mereka sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Juventus di AFAS Stadion pada pertandingan keempat fase liga.

AZ Alkmaar saat ini menempati peringkat ke-14 klasemen dengan peluang memperbaiki posisi secara signifikan.

Mereka hanya tertinggal satu poin dari Besiktas di posisi kedelapan dan tiga poin dari Bayer Leverkusen yang menghuni peringkat ketujuh.

Kemenangan atas Sparta Prague berpotensi membuka jalan AZ Alkmaar menuju zona delapan besar. Namun, keberhasilan tersebut tetap bergantung pada hasil pertandingan pesaing lain dalam pekan kelima.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Skuad Kedua Tim?

Sparta Prague menghadapi persoalan serius karena sejumlah pemain diperkirakan tidak tersedia akibat cedera maupun skorsing.

Emmanuel Uchenna mengalami masalah pangkal paha, sedangkan Matej Rynes dan Adam Karabec dibekap cedera pergelangan kaki.

Ondrej Penxa juga diperkirakan absen karena cedera lutut, sementara Santiago Eneme dan Hugo Souchurek masih diragukan akibat sakit. Kehilangan beberapa pemain sekaligus membuat pilihan komposisi tim menjadi semakin terbatas.

Absennya Tobias Guddal menjadi pukulan tambahan karena pemain berusia 24 tahun tersebut harus menjalani hukuman akumulasi kartu.

Guddal menerima kartu kuning kedua saat menghadapi Bournemouth dalam pertandingan Eropa sebelumnya.

Kontribusi Guddal cukup penting karena sudah mencetak dua dari enam gol Sparta Prague di Europa League musim ini.

Kehilangannya berpotensi mengurangi ancaman gol tuan rumah, terutama ketika mereka membutuhkan kemenangan.

AZ Alkmaar juga menghadapi persoalan kebugaran dengan absennya Weslley Patati, Kees Smit, Lewis Schouten, Stije Resink, dan Jizz Hornkamp.

Meski demikian, Meerdink dan Daal tetap menjadi dua sosok yang patut diwaspadai pertahanan Sparta Prague.

Meerdink sudah menyumbangkan tiga dari tujuh gol AZ Alkmaar dalam kompetisi Eropa musim ini. Sementara itu, Daal sedang menikmati peningkatan performa setelah berperan langsung dalam tiga gol saat menghadapi Sparta Rotterdam.

Prediksi Skor Sparta Prague vs AZ Alkmaar, Siapa Lebih Diunggulkan?

AZ Alkmaar lebih diunggulkan karena memiliki momentum permainan yang jauh lebih baik dibandingkan Sparta Prague.

Sembilan gol dalam dua pertandingan terakhir menjadi gambaran kemampuan menyerang tim tamu menjelang duel di Stadion Letna.

Sebaliknya, Sparta Prague harus menghadapi pertandingan penting ketika kondisi internal klub belum sepenuhnya stabil.

Pergantian pelatih, lima laga tanpa kemenangan, dan absennya Guddal memperbesar tantangan mereka untuk mengamankan tiga poin.

Sparta Prague diperkirakan tetap berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk memberikan perlawanan.

Namun, ketajaman Meerdink serta kreativitas Daal berpotensi menjadi pembeda dalam pertandingan yang menentukan peluang kelolosan kedua tim.

Tim tamu diperkirakan mampu memanfaatkan kelemahan pertahanan Sparta Prague sekaligus melanjutkan tren kemenangan untuk memperkuat posisi mereka dalam persaingan Europa League.

Prediksi susunan pemain Sparta Prague (4-3-3): Surovcik; Hoever, Kaderabek, Mbe Soh, Suchomel; Vydra, Mannsverk, Irving; Singhateh, Brunes, Alcocer.

Prediksi susunan pemain AZ Alkmaar (4-3-3): De Busser; Maikuma, Goes, Hoedt, Chavez; Koopmeiners, Kwakman, Byskov; Stengs, Meerdink, Daal.