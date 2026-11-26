JawaPos.com - Bournemouth akan menghadapi Celta Vigo dalam lanjutan fase liga Liga Europa 2026/2027. The Cherries datang dengan misi mengamankan kemenangan ke-10 secara beruntun di semua kompetisi sekaligus memperkukuh posisi di papan atas klasemen sementara.

Bournemouth akan bertandang ke markas Celta Vigo di Estadio Abanca Balaidos, Vigo, Spanyol, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 dini hari WIB. The Cherries datang dengan kepercayaan diri tinggi ke markas Los Celestes -julukan Celta Vigo- setelah belum terkalahkan dalam sembilan laga terakhir.

Laju impresif The Cherries bermula sejak kekalahan telak 1-5 dari Chelsea pada 10 Oktober lalu. Sejak hasil pahit tersebut, mereka menyapu bersih sembilan laga berikutnya di tiga ajang berbeda dengan torehan 23 gol serta hanya kebobolan dua kali.

Tren positif itu berlanjut akhir pekan lalu lewat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Nottingham Forest di Liga Inggris. Hasil tersebut membawa Bournemouth naik ke peringkat kelima klasemen sementara dengan mengemas 18 poin.

Di pentas Eropa, Bournemouth sangat perkasa. Debutan asal Inggris ini tampil luar biasa sebagai satu dari hanya tiga tim di antara 36 peserta yang masih mengoleksi rekor sempurna. Real Sociedad, Sturm Graz, AC Milan, hingga Sparta Praha berhasil mereka tumbangkan.

Catatan empat kemenangan tersebut membawa Bournemouth bertengger di peringkat kedua klasemen sementara fase liga Liga Europa dengan mengoleksi 12 poin. The Cherries hanya kalah selisih gol dari Benfica yang sedang memimpin klasemen.

Artinya, tambahan tiga poin melawan Celta Vigo akan membawa Bournemouth berpotensi naik ke puncak. Kemenangan tersebut juga kian mendekatkan mereka mengamankan tiket otomatis menuju babak 16 besar.

Di sisi lain, Celta Vigo sedang dihadapi situasi sulit. Los Celestes terpuruk di peringkat ke-27 klasemen sementara dengan baru mengumpulkan tiga poin dari satu kemenangan dan tiga kekalahan dalam empat laga yang telah dimainkan.

Setelah tumbang dari Omonia dan Juventus pada dua laga awal, Celta Vigo sempat bangkit lewat kemenangan tipis 2-1 di kandang Celtic. Sayangnya, momentum itu langsung sirna seusai mereka dipermalukan wakil Belgia, Union SG, dengan skor 1-2 di hadapan pendukung sendiri.

Perjalanan Celta Vigo untuk menembus zona play-off kini terasa terjal dengan tertinggal satu poin dari batas 24 besar dan empat angka dari delapan besar. Apalagi, rekor kandang mereka musim ini tergolong rapuh karena hanya mengemas dua kemenangan dari sembilan penampilan di semua ajang.

Modal menuju laga ini pun jauh dari kata ideal setelah Celta Vigo takluk 1-2 di markas Real Madrid pada lanjutan Liga Spanyol. Kekalahan tersebut membuat mereka tertahan di peringkat ke-14 klasemen sementara Liga Spanyol musim ini dengan mengoleksi 13 poin.

Prediksi Skor Celta Vigo vs Bournemouth

Celta Vigo punya catatan buruk ketika menghadapi klub asal Inggris. Sebaliknya, Bournemouth sudah membuktikan ketangguhan mereka di tanah Spanyol usai menaklukkan Real Sociedad 2-1 pada September lalu.

Laga ini diprediksi berlangsung terbuka mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan demi mewujudkan misinya masing-masing. Namun dengan kedalaman skuad dan kepercayaan diri yang tengah memuncak, Bournemouth sangat layak diunggulkan membawa pulang poin penuh.

Celta Vigo memang berpotensi memberikan perlawanan sengit bahkan mencuri gol ke gawang tim tamu. Akan tetapi, Bournemouth diperkirakan mampu meredam tuan rumah dan membawa pulang poin penuh ke Inggris sekaligus mengukir rekor 10 kemenangan beruntun.

Prediksi skor: Celta Vigo 1-3 Bournemouth

Prediksi Susunan Pemain Celta Vigo Vs Bournemouth

Celta Vigo: Ionut Radu (PG); Javi Rodriguez, Yoel Lago, Marcos Alonso; Sergio Carreira, Hugo Burcio, Ilaix Moriba, Javi Galan; Hugo Alvarez, Williot Swedberg, Pablo Duran.

Pelatih: Claudio Giraldez.

Bournemouth: Djordje Petrovic (PG); Adam Smith, James Hill, Antonio Silva, Adrien Truffert; Tyler Adams, Ryan Christie; Rayan, Justin Kluivert, Marcus Tavernier; Evanilson.