JawaPos.com — Prediksi skor NEC vs Rennes mengarah pada kemenangan tipis tim tamu 1-2 dalam pertandingan kelima fase liga UEFA Europa League 2026/2027 di Goffertstadion, Nijmegen, Belanda, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Rennes berpeluang memanfaatkan buruknya performa kandang NEC, meskipun kedua tim sama-sama menghadapi persoalan konsistensi menjelang pertandingan penting tersebut.

NEC Nijmegen datang dengan modal dua kemenangan beruntun di Europa League, tetapi baru saja dihajar PSV Eindhoven dengan skor 1-4 pada akhir pekan.

Sementara itu, Rennes membawa catatan empat pertandingan tanpa kemenangan di semua kompetisi setelah bermain imbang 1-1 melawan Lorient.

Pertemuan ini menjadi kesempatan penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi mereka dalam persaingan menuju fase gugur kompetisi Eropa.

NEC berusaha mempertahankan momentum positif di Europa League, sedangkan Rennes memburu kemenangan kedua mereka sepanjang fase liga musim ini.

Bagaimana Kondisi NEC Nijmegen Menjelang Menghadapi Rennes?

NEC Nijmegen menghadapi Rennes dengan persoalan serius terkait performa kandang yang belum menunjukkan konsistensi sepanjang musim 2026/2027.

Pasukan Dick Schreuder hanya mencatatkan satu kemenangan dalam delapan pertandingan kandang terakhir di seluruh kompetisi, dengan lima hasil imbang dan dua kekalahan.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika NEC mengalahkan Omonia Nicosia dengan skor 3-1 pada 5 November 2026.

Hasil tersebut sekaligus menjadi bagian dari kebangkitan NEC setelah mengawali perjalanan Europa League dengan kekalahan telak 0-5 dari Juventus.

Dalam tiga pertandingan Eropa berikutnya, NEC berhasil mengumpulkan tujuh poin berkat dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Mereka bahkan mampu mengalahkan Dinamo Zagreb dan Omonia Nicosia secara beruntun untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh.

Namun, situasi berbeda terlihat ketika NEC menjalani pertandingan domestik di Eredivisie musim ini.

Klub asal Nijmegen tersebut belum pernah menang dalam tujuh pertandingan kandang liga, dengan empat hasil imbang dan tiga kekalahan.

Catatan tersebut membuat NEC tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Eredivisie, jauh dari pencapaian mereka musim sebelumnya.

Padahal, NEC berhasil finis di posisi ketiga musim lalu, hanya berada di belakang PSV Eindhoven dan Feyenoord.

Kekalahan 1-4 dari PSV pada akhir pekan semakin memperlihatkan rapuhnya pertahanan NEC ketika menghadapi lawan berkualitas.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Schreuder sebelum menghadapi Rennes yang memiliki sejumlah penyerang berbahaya.

Mengapa Rennes Berpeluang Mengakhiri Tren Buruk di Nijmegen?

Rennes memiliki peluang mengalahkan NEC karena menunjukkan konsistensi lebih baik sepanjang empat pertandingan Europa League musim ini.

Tim asuhan Franck Haise belum tersentuh kekalahan dengan catatan satu kemenangan dan tiga hasil imbang.

Meski demikian, performa Rennes di kompetisi domestik justru memperlihatkan sejumlah persoalan yang belum terselesaikan.

Les Rennais hanya memenangkan satu dari lima pertandingan terakhir Ligue 1 sehingga harus puas menempati peringkat kesembilan klasemen sementara.

Rennes juga gagal memenangkan empat pertandingan terakhir di seluruh kompetisi setelah mencatatkan dua hasil imbang dan dua kekalahan.

Hasil terbaru terjadi ketika mereka ditahan Lorient dengan skor 1-1 di Stade du Moustoir pada Minggu (22/11/2026).

Boulaye Dia menjadi penyelamat Rennes dalam pertandingan tersebut melalui gol keenamnya di Ligue 1 musim ini.

Penyerang tersebut membentuk kombinasi berbahaya bersama Esteban Lepaul yang berpotensi kembali menghuni susunan pemain utama.

Kehadiran Lepaul dapat memberikan tambahan variasi serangan sekaligus meningkatkan peluang Rennes mencetak gol di Nijmegen.

Kombinasi keduanya menjadi ancaman bagi pertahanan NEC yang baru saja kebobolan empat gol saat menghadapi PSV.

Namun, Rennes juga mempunyai catatan tandang yang mengkhawatirkan menjelang perjalanan menuju Belanda.

Mereka gagal memenangkan enam pertandingan tandang terakhir di seluruh kompetisi dan sudah kebobolan 16 gol sepanjang periode tersebut.

Walaupun demikian, Rennes masih memiliki peluang memperbaiki posisi di kompetisi domestik karena hanya tertinggal tiga poin dari Lyon yang menempati peringkat keempat.

Kemenangan atas NEC juga berpotensi menjadi momentum kebangkitan setelah serangkaian hasil mengecewakan.

Siapa Saja Pemain NEC dan Rennes yang Absen?

NEC Nijmegen dipastikan menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena beberapa anggota skuad masih menjalani pemulihan cedera.

Bram Nuytinck harus menepi akibat cedera pergelangan kaki dan diperkirakan belum kembali sebelum akhir November.

Perr Schuurs juga belum dapat memperkuat lini belakang NEC setelah terakhir tampil ketika timnya mengalahkan Omonia Nicosia.

Bek tersebut diperkirakan baru kembali merumput pada Desember mendatang sehingga Schreuder harus mencari alternatif di pertahanan.

Selain itu, Emre Mor masih menghadapi masalah cedera pangkal paha yang membatasi kontribusinya sepanjang musim ini.

Pemain tersebut baru mencatatkan empat penampilan di Eredivisie dan belum menjadi pilihan reguler dalam susunan pemain utama.

Sementara itu, Rennes kehilangan Eliezer Mayenda yang sedang menjalani pemulihan cedera betis.

Mantan pemain Sunderland tersebut belum tersedia untuk memperkuat pilihan serangan Haise dalam pertandingan menghadapi NEC.

Masalah Rennes bertambah setelah Valentin Rongier mengalami cedera paha ketika menghadapi Lorient pada akhir pekan.

Absennya gelandang tersebut berpotensi mengurangi keseimbangan permainan Rennes, terutama ketika harus menghadapi tekanan dari lini tengah NEC.

Prediksi Susunan Pemain dan Skor NEC vs Rennes

NEC diperkirakan mengandalkan formasi dengan Linssen sebagai ujung tombak, didukung kreativitas Chery dan Willumsson dalam membangun serangan.

Sementara itu, Rennes berpotensi memainkan duet Dia dan Lepaul untuk mengeksploitasi kelemahan pertahanan tuan rumah.

Prediksi susunan pemain NEC (4-4-1-1): Crettaz; Bischoff, Bras, Kaplan, Thomas; Nejasmic, Lebreton, Monteiro, Willumsson; Chery; Linssen.

Schreuder diharapkan mampu memaksimalkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri meskipun rekor kandang timnya kurang meyakinkan.

Prediksi susunan pemain Rennes (5-3-2): Samba; Reynolds, Rouault, Cresswell, Oliveira, Nagida; Cisse, Thomasson, Camara; Dia, Lepaul.

Haise kemungkinan mengandalkan kedisiplinan pertahanan dan efektivitas dua penyerangnya untuk mencuri kemenangan dari Goffertstadion.

Pertandingan diprediksi berlangsung terbuka karena kedua kesebelasan sama-sama mempunyai persoalan dalam menjaga pertahanan sepanjang beberapa pertandingan terakhir.

NEC berpeluang mencetak gol melalui dukungan publik Nijmegen, tetapi kualitas serangan Rennes dapat menjadi pembeda.

Rennes lebih diunggulkan untuk meraih kemenangan kedua di Europa League musim ini, sekaligus mengakhiri tren negatif mereka dalam pertandingan tandang.