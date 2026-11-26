JawaPos.com — Sunderland diprediksi mengalahkan Jagiellonia Bialystok dengan skor tipis 1-0 pada matchday kelima Liga Europa 2026/2027 di Stadium of Light, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Bermodal pertahanan kandang yang semakin solid, pasukan Regis Le Bris berpeluang mengamankan tiga poin penting untuk kembali bersaing memperebutkan tiket otomatis ke babak 16 besar.

Pertandingan Sunderland vs Jagiellonia Bialystok mempertemukan dua tim dengan posisi berbeda dalam klasemen sementara fase liga.

Sunderland menempati peringkat ke-11, sedangkan wakil Polandia tersebut masih tertahan di urutan ke-27 dari total 36 peserta.

Bagi Sunderland, kemenangan menjadi kebutuhan mendesak setelah gagal meraih hasil maksimal dalam dua pertandingan terakhir Liga Europa.

Sementara itu, Jagiellonia Bialystok datang membawa ambisi menghentikan keterpurukan sekaligus menjaga peluang lolos ke fase gugur.

Sunderland Bangkit Setelah Dua Laga Tanpa Kemenangan di Liga Europa

Sunderland mengawali perjalanan Eropa pertama mereka dalam 53 tahun dengan dua kemenangan beruntun atas AZ Alkmaar dan Torreense.

Black Cats masing-masing menang 1-0 dan 2-1 sebelum performa mereka mulai mengalami penurunan.

Pasukan Regis Le Bris kemudian bermain imbang 1-1 melawan Lech Poznan pada pertandingan ketiga. Hasil tersebut disusul kekalahan mengecewakan 0-2 dari Dinamo Zagreb di Stadium of Light sekitar tiga pekan lalu.

Kekalahan kandang tersebut bahkan membuat Sunderland mendapatkan cemoohan dari sebagian pendukungnya sendiri.

Mereka juga harus rela terlempar dari delapan besar klasemen sementara yang memberikan tiket otomatis menuju babak 16 besar.

Namun, perkembangan positif mulai terlihat dalam dua pertandingan terakhir Premier League menghadapi Chelsea dan Aston Villa.

Sunderland berhasil mengumpulkan empat poin melalui kemenangan 1-0 atas Chelsea dan hasil imbang tanpa gol melawan Aston Villa.

Dua pertandingan tersebut memperlihatkan peningkatan signifikan dalam organisasi pertahanan Sunderland.

Meski masih berada di zona degradasi Premier League, anak asuh Le Bris mulai menemukan kembali kepercayaan diri mereka.

Catatan empat clean sheet dalam enam pertandingan kandang terakhir di semua kompetisi menjadi modal penting. Ketangguhan lini belakang tersebut berpotensi menentukan hasil pertandingan menghadapi Jagiellonia Bialystok.

Mengapa Jagiellonia Bialystok Berpotensi Kesulitan di Stadium of Light?

Jagiellonia Bialystok menghadapi tantangan berat karena sudah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan awal fase liga. Tim asuhan Adrian Siemieniec bahkan mengalami dua kekalahan beruntun tanpa mencetak gol.

Wakil Polandia tersebut membuka kompetisi dengan kekalahan 1-2 dari Olympiacos sebelum bangkit mengalahkan Ararat-Armenia 3-1.

Namun, momentum positif itu menghilang setelah mereka dihajar Anderlecht 0-3 dan ditundukkan Levski Sofia 0-1.

Situasi semakin rumit karena Jagiellonia Bialystok harus menjalani pertandingan tandang tanpa dukungan langsung suporternya.

UEFA menjatuhkan larangan kehadiran pendukung setelah terjadi kericuhan dalam pertandingan menghadapi Levski Sofia.

Pelatih Adrian Siemieniec yang baru berusia 34 tahun sebenarnya memiliki motivasi tersendiri menghadapi Sunderland.

Kesempatan memimpin tim di stadion klub Premier League merupakan salah satu impian dalam perjalanan karier kepelatihannya.

Sayangnya, performa domestik Jagiellonia Bialystok juga belum menunjukkan konsistensi yang diharapkan. Mereka mencatat tujuh kemenangan dan tujuh kekalahan dari 14 pertandingan Ekstraklasa musim ini.

Kekalahan 1-3 dari KS Cracovia pada pertandingan terakhir membuat Jagiellonia Bialystok tertahan di peringkat kesembilan. Mereka kini tertinggal enam poin dari tiga besar klasemen Liga Polandia.

Kondisi Pemain Sunderland dan Jagiellonia Bialystok Jelang Pertandingan

Sunderland dipastikan menghadapi persoalan ketersediaan pemain karena sejumlah anggota skuad utama masih mengalami cedera.

Granit Xhaka, Brian Brobbey, Daniel Ballard, Habib Diarra, dan Romaine Mundle termasuk pemain yang harus menepi.

Selain masalah cedera, empat pemain lainnya tidak memenuhi persyaratan tampil dalam kompetisi Liga Europa. Mereka adalah Jocelin Ta Bi, Melker Ellborg, Alan Browne, dan Aji Alese.

Kondisi tersebut memaksa Regis Le Bris mempertimbangkan beberapa perubahan dalam susunan pemain utama.

Kevin Danso, Omar Alderete, dan Dayann Methalie berpeluang kembali mendapatkan kesempatan setelah menjadi cadangan saat menghadapi Aston Villa.

Enzo Le Fee diperkirakan tetap menjadi sosok penting dalam membangun serangan dari lini tengah. Pemain tersebut sudah mengoleksi empat gol musim ini, meskipun seluruhnya berasal dari eksekusi penalti.

Di kubu Jagiellonia Bialystok, kondisi Ousmane Sow masih diragukan setelah mengalami masalah fisik pada pertandingan terakhir.

Sebaliknya, Norbert Wojtuszek berpeluang kembali mengisi posisi bek kanan setelah pulih dari cedera.

Jesus Imaz dan Nik Prelec menjadi dua pemain yang patut mendapatkan perhatian khusus dari pertahanan Sunderland. Keduanya sudah mencetak tujuh gol musim ini, tetapi belum berhasil membuka rekening gol di Liga Europa.

Prediksi Skor Sunderland vs Jagiellonia Bialystok, Siapa Lebih Unggul?

Sunderland memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan berkat keunggulan bermain di kandang sendiri.

Namun, produktivitas serangan masih menjadi persoalan serius yang berpotensi membuat pertandingan berlangsung ketat.

Catatan penyelesaian akhir Sunderland di Liga Europa memperlihatkan hanya 4,8 persen tembakan mereka berhasil menghasilkan gol.

Bahkan, dalam delapan dari sembilan pertandingan kandang musim ini, Sunderland gagal mencetak lebih dari satu gol. Kondisi tersebut membuat lini pertahanan kembali menjadi tumpuan utama pasukan Regis Le Bris.

Mereka harus mempertahankan kedisiplinan sekaligus memaksimalkan peluang terbatas untuk membongkar pertahanan Jagiellonia Bialystok.

Di sisi lain, Jagiellonia Bialystok berpotensi bermain lebih berhati-hati setelah mengalami dua kekalahan Eropa tanpa mencetak gol. Ketergantungan terhadap ketajaman Imaz dan Prelec juga menjadi tantangan tersendiri bagi tim tamu.

Dengan mempertimbangkan performa terkini, keuntungan kandang, serta kekuatan pertahanan kedua tim, pertandingan diperkirakan berlangsung dengan sedikit gol.

Sunderland lebih diunggulkan mengamankan kemenangan tipis sebelum menghadapi tantangan berat melawan AC Milan pada pertandingan keenam.

Prediksi susunan pemain Sunderland (4-2-3-1): Roefs; Meunier, Danso, Alderete, Methalie; Sadiki, Ahoka; Hume, Le Fee, Fofana; Isidor.

Prediksi susunan pemain Jagiellonia Bialystok (4-3-3): Abramowicz; Wojtuszek, Konstantopoulos, Vital, Montioa; Romanczuk, Klynge, Imaz; Agbonifo, Prelec, Szmyt.