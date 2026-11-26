JawaPos.com — Calvin Verdonk tampil impresif saat membantu Lille menumbangkan Bayern Munchen dengan skor 2-1 pada matchday kelima Liga Champions 2026/2027 di Stade Pierre-Mauroy, Kamis (26/11/2026) dini hari WIB.

Bek Timnas Indonesia tersebut mencatatkan rating 8,0 versi FotMob, tertinggi kedua di skuad Lille setelah Nathan Ngoy yang memperoleh nilai 8,2.

Kemenangan tersebut terasa istimewa karena Lille harus bangkit setelah tertinggal lebih dahulu melalui gol Dayot Upamecano pada babak pertama.

Dua gol balasan pada paruh kedua memastikan tuan rumah meraih kemenangan perdana sekaligus memberikan kekalahan pertama kepada Bayern Munchen.

Calvin Verdonk Jadi Pemain Terbaik Kedua Lille

Calvin Verdonk menjadi salah satu pemain dengan penilaian tertinggi dalam kemenangan mengejutkan Lille atas Bayern Munchen. Pemain Timnas Indonesia itu dipercaya tampil sejak menit pertama sebagai bek kiri dalam formasi 4-3-3.

Kepercayaan tersebut dibayar dengan penampilan yang mendapatkan apresiasi tinggi berdasarkan penilaian FotMob. Verdonk memperoleh rating 8,0 dan hanya kalah dari Nathan Ngoy yang mencatatkan nilai 8,2.

Catatan tersebut menempatkan Verdonk di atas sejumlah pemain penting Lille, termasuk kapten Benjamin Andre dan penyerang Ayase Ueda.

Keduanya sama-sama mendapatkan rating 7,8 setelah membantu Lille mengamankan kemenangan penting di hadapan pendukung sendiri.

Penilaian tinggi tersebut menjadi sorotan tersendiri mengingat Lille menghadapi Bayern Munchen yang memiliki kualitas skuad mumpuni.

Verdonk juga harus menjalankan tanggung jawab sebagai bek kiri ketika timnya berusaha membalikkan ketertinggalan.

Bagi penggemar sepak bola Indonesia, penampilan tersebut menjadi kabar menggembirakan dari panggung kompetisi elite Eropa.

Verdonk mampu mendapatkan penilaian individu yang menonjol ketika menghadapi salah satu klub besar Jerman.

Bayern Munchen Unggul Lebih Dahulu, Lille Bangkit pada Babak Kedua

Bayern Munchen sebenarnya memulai pertandingan dengan hasil positif setelah berhasil membuka keunggulan pada menit ke-15.

Dayot Upamecano mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Tom Bischof.

Gol tersebut membuat Bayern Munchen memimpin 1-0 dan memaksa Lille mengejar ketertinggalan di kandang sendiri.

Situasi ini menjadi tantangan bagi Verdonk dan rekan-rekannya untuk menjaga peluang mendapatkan poin dari pertandingan tersebut.

Lille belum berhasil menemukan gol penyama kedudukan hingga pertandingan memasuki waktu istirahat.

Bayern Munchen pun membawa keunggulan satu gol menuju babak kedua dengan peluang mempertahankan catatan tanpa kekalahan.

Namun, momentum pertandingan mulai berubah ketika Lille berhasil mencetak gol pada menit ke-62.

Ayase Ueda menjadi penyelamat tuan rumah setelah memaksimalkan umpan Nathan Ngoy dari dalam area pertahanan Bayern Munchen.

Ueda menerima bola kiriman Ngoy sebelum menaklukkan penjaga gawang Jonas Urbig melalui penyelesaian dari jarak dekat.

Gol tersebut mengubah kedudukan menjadi 1-1 sekaligus menghidupkan kembali harapan Lille untuk mendapatkan kemenangan.

Hanya berselang tiga menit, pertandingan kembali menghadirkan kejutan yang merugikan Bayern Munchen. Aleksandar Pavlovic melakukan kesalahan fatal ketika berusaha menyapu bola hasil tembakan Ethan Mbappe yang sebelumnya membentur tiang gawang.

Alih-alih menjauhkan ancaman, sapuan Pavlovic justru membuat bola masuk ke gawang timnya sendiri. Gol bunuh diri tersebut membawa Lille berbalik unggul 2-1 pada menit ke-65.

Keunggulan itu berhasil dipertahankan Lille hingga wasit meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Bayern Munchen tidak mampu mencetak gol penyeimbang meskipun masih memiliki waktu untuk mengejar ketertinggalan.

Kemenangan Perdana Lille, Bayern Munchen Rasakan Kekalahan Pertama

Hasil 2-1 atas Bayern Munchen menjadi kemenangan pertama Lille dalam perjalanan mereka di Liga Champions musim 2026/2027.

Tambahan tiga poin tersebut membawa tim asal Prancis itu naik ke peringkat ke-29 klasemen sementara.

Sebaliknya, Bayern Munchen harus menerima kenyataan pahit setelah sebelumnya belum pernah menelan kekalahan dalam kompetisi tersebut.

Hasil negatif di Stade Pierre-Mauroy membuat klub Jerman itu turun ke posisi ke-15 dengan koleksi delapan poin.

Perubahan situasi pertandingan berlangsung sangat cepat karena Lille hanya membutuhkan tiga menit untuk membalikkan keadaan. Gol Ayase Ueda pada menit ke-62 disusul gol bunuh diri Aleksandar Pavlovic pada menit ke-65.

Nathan Ngoy turut memainkan peran penting dalam kebangkitan tersebut melalui kontribusinya terhadap gol penyama kedudukan.

Umpan yang diberikan kepada Ueda menjadi awal perubahan momentum sebelum Lille akhirnya mengamankan kemenangan.

Bagi Bayern Munchen, kekalahan ini memperlihatkan besarnya pengaruh kesalahan individu terhadap hasil akhir pertandingan.

Keunggulan yang dibangun melalui gol Upamecano akhirnya sirna setelah tuan rumah mencetak dua gol pada babak kedua.

Sementara itu, Lille mendapatkan dorongan moral setelah berhasil mengalahkan lawan yang datang dengan catatan belum terkalahkan.

Hasil tersebut juga menunjukkan kemampuan tuan rumah untuk tetap bersaing meskipun menghadapi tekanan sejak babak pertama.

Rating Lengkap Pemain Lille, Verdonk Ungguli Banyak Rekannya

Berdasarkan data FotMob, Nathan Ngoy menjadi pemain dengan rating tertinggi di antara sebelas starter Lille. Bek tersebut memperoleh nilai 8,2, sedangkan Calvin Verdonk berada tepat di belakangnya dengan rating 8,0.

Alexsandro mendapatkan rating 7,6, sementara Maxima Goffi mencatatkan nilai 7,1 dalam susunan pertahanan Lille.

Penjaga gawang Berke Ozer memperoleh nilai 7,5 setelah membantu timnya mempertahankan keunggulan hingga pertandingan selesai.

Di lini tengah, Benjamin Andre menjadi pemain dengan rating tertinggi melalui catatan 7,8. Nabil Bentaleb menyusul dengan nilai 7,5, sedangkan Ngal'Ayel Mukau mendapatkan rating 6,8.

Ayase Ueda yang mencetak gol penyama kedudukan memperoleh rating 7,8 berdasarkan penilaian FotMob.

Hakon Haraldsson mendapatkan nilai 7,7, sementara Ethan Mbappe yang tembakannya berujung gol bunuh diri mencatatkan rating 7,2.

Dengan demikian, Verdonk menjadi satu-satunya pemain Lille selain Ngoy yang memperoleh rating minimal 8,0.

Pencapaian tersebut semakin menarik karena pemain berusia matang di level internasional itu tampil sebagai starter menghadapi Bayern Munchen.

Kemenangan dramatis Lille sekaligus menjadi panggung penting bagi Calvin Verdonk untuk mendapatkan perhatian penggemar sepak bola Indonesia.