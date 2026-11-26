JawaPos.com – AC Milan akan menghadapi tantangan berat dengan menghadapi Olympiacos dalam lanjutan Liga Europa 2026/2027. Pertandingan tersebut diprediksi berjalan ketat dan berpotensi berakhir tanpa pemenang.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Georgios Karaiskakis, Pireas, Yunani, Jumat (27/11/2026) pukul 00.45 dini hari WIB. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi AC Milan untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang lolos ke fase berikutnya.

AC Milan datang dengan kondisi yang kurang meyakinkan setelah menelan tiga kekalahan dari empat pertandingan di fase liga. Lebih buruk lagi, pasukan Ruben Amorim selalu gagal mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir sehingga ketajaman lini depan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Hasil tersebut membuat AC Milan kini terpuruk di peringkat ke-28 klasemen sementara dengan koleksi tiga poin. Situasi tersebut cukup mengkhawatirkan karena hanya 24 tim teratas yang berhak melanjutkan perjalanan di kompetisi kasta kedua antarklub Eropa tersebut.

Kekalahan dari Bournemouth dan Ferencvaros menjadi bukti bahwa AC Milan belum mampu menemukan konsistensi ketika tampil di kompetisi Eropa. Satu-satunya kemenangan mereka sejauh ini diraih saat menghadapi Red Bull Salzburg.

Meski demikian, performa AC Milan di kompetisi domestik sebenarnya menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Mereka berhasil menempati posisi keempat klasemen Liga Italia dengan koleksi 27 poin, terpaut lima angka dari Lazio di puncak klasemen.

Dalam enam pertandingan terakhir di Liga Italia, Rossoneri mampu mengumpulkan 15 poin. Kemenangan telak 5-1 atas Frosinone pada akhir pekan lalu menjadi modal positif bagi AC Milan sebelum menjalani lawatan ke Yunani.

Namun, menghadapi Olympiacos tentu bukan perkara mudah bagi AC Milan. Klub raksasa Yunani tersebut sedang menikmati periode positif dan memiliki catatan impresif ketika bermain di hadapan pendukung sendiri.

Olympiacos saat ini menempati peringkat keenam klasemen fase liga Liga Europa dengan koleksi tujuh poin. Mereka juga sempat mencatatkan sembilan kemenangan beruntun di seluruh kompetisi sebelum akhirnya ditahan imbang tanpa gol oleh Rennes.

Olympiacos hanya menelan satu kekalahan dalam 18 pertandingan terakhir. Tim asuhan Imanol Alguacil itu juga datang dengan kemenangan meyakinkan 6-2 atas Iraklis di kompetisi domestik.

Faktor kandang bisa menjadi keuntungan besar bagi Olympiacos untuk menghadapi AC Milan yang sedang kesulitan menemukan performa terbaiknya di Eropa. Apalagi, mereka memiliki pengalaman mengalahkan Rossoneri pada pertemuan terakhir kedua tim di Liga Europa pada 2018 dengan skor 3-1.

Prediksi Skor Olympiacos Vs AC Milan

AC Milan sebenarnya memiliki kualitas lini serang yang cukup menjanjikan. Namun, persoalan konsistensi di kompetisi Eropa membuat pasukan Amorim tidak bisa begitu saja diunggulkan dalam pertandingan kali ini.

Di sisi lain, Olympiacos mempunyai modal lebih kuat berkat performa stabil dan catatan kandang yang cukup meyakinkan. Tuan rumah diprediksi mampu memanfaatkan tekanan terhadap AC Milan sekaligus memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

Pertandingan diprediksi berjalan sengit. Olympiacos dan AC Milan berpeluang mencetak gol, tetapi tidak ada pemenang yang keluar dalam pertandingan tersebut.

Prediksi skor: Olympiacos 1-1 AC Milan.

Prediksi Susunan PemainOlympiacos Vs AC Milan

Olympiacos: Stefan Ortega (PG); Manolis Saliakas, Panagiotis Retsos, Lorenzo Pirola, Nair Tiknizyan; Lorenzo Scipioni, Remo Freuler; Leon Bailey, Jota Silva, Konstantinos Fortounis; Marius Mouandilmadji.

Pelatih: Imanol Alguacil.

AC Milan: Mike Maignan (PG); Mario Gila, Koni De Winter, Sankhoun Diawara, Davide Bartesaghi; Diego Moreira, Adrien Rabiot, Luka Modric, Yunus Musah; Christian Pulisic, Goncalo Ramos.