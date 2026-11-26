JawaPos.com — Prediksi skor Crystal Palace vs Real Sociedad mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan fase liga Liga Europa 2026/2027 di Selhurst Park, Jumat (27/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi debut kandang Thomas Frank sebagai pelatih Crystal Palace sekaligus kesempatan kedua tim memperbaiki posisi di klasemen.

Crystal Palace dan Real Sociedad sama-sama mengumpulkan lima poin dari empat pertandingan, dengan catatan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Persaingan semakin menarik karena keduanya hanya terpaut satu posisi di klasemen sementara Liga Europa.

Crystal Palace menempati peringkat ke-21, sedangkan Real Sociedad berada tepat di atasnya pada urutan ke-20.

Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur, terutama karena jarak menuju delapan besar hanya dua poin.

Mengapa Crystal Palace Tertekan Menjelang Debut Kandang Thomas Frank?

Thomas Frank menghadapi tekanan besar setelah Crystal Palace menelan kekalahan 2-3 dari Coventry City pada pertandingan terakhir Liga Inggris.

Hasil tersebut memperpanjang rentetan kekalahan The Eagles menjadi lima pertandingan berturut-turut di kompetisi domestik.

Pelatih asal Denmark itu sebenarnya mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain dalam pertandingan pertamanya.

Namun, delapan kekalahan dari 11 pertandingan membuat Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen Liga Inggris, meskipun hanya tertinggal dua poin dari zona aman.

Persoalan terbesar Crystal Palace terletak pada rapuhnya organisasi pertahanan yang terus menjadi sasaran empuk lawan.

Sepanjang musim ini, mereka sudah kebobolan 33 gol di seluruh kompetisi, hanya lebih sedikit dibandingkan Manchester United yang kemasukan 34 gol.

Catatan tersebut semakin mengkhawatirkan karena Crystal Palace kebobolan sedikitnya dua gol dalam 11 dari 17 pertandingan.

Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah utama Frank sebelum menghadapi Real Sociedad yang memiliki sejumlah pemain kreatif di lini serang.

Meski demikian, Selhurst Park menawarkan harapan bagi Crystal Palace untuk mengakhiri periode sulit mereka.

The Eagles belum terkalahkan dalam delapan pertandingan kandang terakhir di kompetisi utama Eropa, dengan lima kemenangan dan tiga hasil imbang.

Frank juga memiliki pengalaman positif ketika memimpin pertandingan kandang di kompetisi Eropa bersama Tottenham Hotspur dan Brondby.

Dari sembilan pertandingan tersebut, tim asuhannya hanya sekali kalah, sementara lima laga berakhir dengan kemenangan.

Bisakah Real Sociedad Memanfaatkan Pertahanan Rapuh Crystal Palace?

Real Sociedad memiliki peluang mencetak gol karena Crystal Palace sedang mengalami kesulitan menjaga keseimbangan pertahanan.

Tim asuhan Pellegrino Matarazzo juga menunjukkan kemampuan menyerang melalui kemenangan telak 6-0 atas Lillestrom pada pertandingan ketiga Liga Europa.

Kemenangan tersebut menjadi hasil paling meyakinkan Real Sociedad sepanjang empat pertandingan pertama kompetisi Eropa musim ini.

Mereka sebelumnya kalah 1-2 dari Bournemouth, kemudian bermain imbang 1-1 melawan Union SG dan Lyon.

Namun, performa Real Sociedad belum sepenuhnya stabil ketika menghadapi lawan dengan intensitas permainan tinggi.

Dalam sepuluh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi, klub asal Basque tersebut mencatat lima kemenangan, dua hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Kekalahan terbaru datang ketika Real Sociedad menyerah 2-3 dalam lawatan menghadapi Racing Santander di La Liga.

Hasil tersebut menjadi peringatan menjelang kunjungan ke Selhurst Park, terutama karena Crystal Palace membutuhkan respons setelah serangkaian hasil buruk.

Real Sociedad saat ini menempati peringkat kelima klasemen La Liga, tertinggal lima poin dari posisi keempat. Mereka juga menghadapi jadwal menantang melawan Sevilla, Real Madrid, dan Villarreal setelah pertandingan Liga Europa.

Rekor pertemuan menghadapi klub Inggris turut menjadi tantangan tersendiri bagi Real Sociedad dalam pertandingan mendatang. Dari 11 pertemuan terakhir, mereka hanya sekali menang, tiga kali imbang, dan tujuh kali kalah.

Satu-satunya kemenangan tersebut diraih ketika Real Sociedad mengalahkan Manchester United 1-0 pada fase grup Liga Europa 2022/2023.

Catatan Matarazzo juga belum meyakinkan karena baru menghasilkan dua kemenangan dari delapan pertandingan Liga Europa sepanjang karier kepelatihannya.

Siapa Pemain Kunci dan Bagaimana Kondisi Kedua Tim?

Crystal Palace dipastikan kehilangan Adam Wharton akibat akumulasi kartu kuning, sementara beberapa pemain lainnya masih menjalani pemulihan cedera.

Chadi Riad mengalami masalah lutut, Ismaila Sarr cedera pangkal paha, dan Takehiro Tomiyasu masih terganggu kondisi betisnya.

Oscar Mingueza juga diragukan tampil setelah mengalami benturan pada pertandingan akhir pekan lalu.

Sebaliknya, Yeremy Pino dan Jean-Philippe Mateta tersedia untuk pertandingan Eropa meskipun keduanya sedang menjalani hukuman larangan bermain di kompetisi domestik.

Frank berpeluang mempertahankan skema empat bek yang diterapkannya dalam pertandingan pertama bersama Crystal Palace.

Chris Richards diproyeksikan menjadi andalan pertahanan, sedangkan Ben Chilwell berpeluang menggantikan Tyrick Mitchell di sektor kiri.

Real Sociedad juga menghadapi persoalan kebugaran setelah Alvaro Odriozola mengalami cedera lutut berkepanjangan.

Ander Barrenetxea bahkan harus menjalani operasi akibat cedera hamstring sehingga diperkirakan absen cukup lama.

Mikel Oyarzabal tetap menjadi salah satu tumpuan serangan meskipun belum mencetak gol dalam empat penampilan Liga Europa musim ini.

Kapten Real Sociedad tersebut berpeluang mendapatkan dukungan dari Takefusa Kubo, Luka Sucic, dan Goncalo Guedes.

Prediksi Skor Crystal Palace vs Real Sociedad, Siapa Lebih Diunggulkan?

Pertandingan Crystal Palace melawan Real Sociedad diperkirakan berlangsung terbuka karena kedua tim memiliki kualitas menyerang sekaligus kelemahan pertahanan.

Tujuh dari delapan pertandingan Eropa terakhir Real Sociedad menghasilkan gol dari kedua tim, sehingga peluang terciptanya banyak gol cukup besar.

Crystal Palace memiliki keuntungan bermain di Selhurst Park dan motivasi tambahan untuk memberikan kemenangan kandang pertama kepada Thomas Frank.

Namun, rapuhnya pertahanan tuan rumah membuka kesempatan bagi Real Sociedad untuk mencuri gol melalui serangan cepat.

Kedua tim juga membawa beban psikologis setelah sama-sama mengalami kekalahan 2-3 pada pertandingan domestik terakhir.

Situasi tersebut membuat kemenangan sangat berharga, tetapi keseimbangan kualitas dan performa membuka kemungkinan kedua kesebelasan kembali berbagi poin.

Hasil imbang diperkirakan menjadi skenario paling realistis apabila Crystal Palace belum mampu memperbaiki pertahanan dan Real Sociedad kembali menunjukkan ketajaman lini serangnya.